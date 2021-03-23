Баженов рассказал, когда Симферополь сможет уйти от графиков подачи воды

Директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что графики подачи воды в Симферополе получится смягчить, если ситуация с наполняемостью водохранилища остается на прежнем уровне, передают «РИА Новости (Крым)».

Он подчеркнул, что перспектива хорошая.

«Пока речь об уходе от графиков в течение двух-трех недель не идет. Но мы очень внимательно наблюдаем за притоками и, если хотя бы эта тенденция (пополнение водохранилищ – ред.) сохранится, то с середины апреля мы, вероятно, переведем город в режим, когда вода будет поступать в дома с пяти утра», — уточнил он.