Баклажаны на зиму: простой рецепт с чесноком и укропом

Вам понадобится всего четыре ингредиента и совсем немного времени.

Сейчас самое время заготовок и, если вы любите баклажаны, попробуйте приготовить вкусное блюдо с укропом и чесноком.

Готовые баклажаны становятся похожи на маринованные грибы и закуска получается очень аппетитной. Ее можно подавать с подсушенным на сковороде хлебом – брускеттами, как самостоятельное блюдо, или дополнять ею мясные блюда, блюда из картофеля, или риса. Рецептом поделились на сайте Nur.

Баклажаны с чесноком и укропом

Ингредиенты:

чеснок — 15 зубчиков;

укроп — 50 г.;

перец чили — 1 шт.;

растительное масло — 80 мл;

баклажан – 1,5 кг;

соль – 1,5 ст. л.;

9% столовый уксус — 70 мл.

Подготовьте баклажаны. Вымойте их и обсушите на полотенце, удалите веточки и поврежденные участки. Нарежьте плоды кубиками размером 2 см. Нарезанные баклажаны сложите в миску.

После бланшируйте баклажаны. Наполните горячей водой на кастрюлю емкостью около 5 литров, вскипятите и добавьте 0,5 ст. л. соли.

Положите нарезанные баклажаны в кипяток. Доведите до кипения и проварите минуты три. Следите, чтобы баклажаны не разварились и оставались упругими.

Бланшированные баклажаны отбросьте на дуршлаг и оставьте остывать. Измельчите укроп и чеснок. Можно пропустить чеснок через пресс, но лучше просто мелко его нарежьте. Перец чили помойте, разрежьте вдоль и избавьте от семян. Нарежьте тонкими колечками.

Соедините в миске измельченный чеснок и укроп. Добавьте перец чили, 1 ст. л. соли и влейте 80 мл растительного масла и 70 мл уксуса. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Выложите чесночно-укропную заправку в баклажаны. Аккуратно перемешайте, чтобы не повредить баклажаны, но заправка должна равномерно покрыть все кусочки.

На указанное в рецепте количество ингредиентов подготовьте 3 банки емкостью 0,5 л. Переложите в них подготовленные баклажаны. Заполненные банки прикройте крышками и установите в кастрюлю, на дне которой лежит сложенное полотенце или специальная деревянная решетка. Влейте в кастрюлю умеренно горячую воду так, чтобы она покрыла банки до места начала сужения горлышек. Доведите воду до кипения. Убавьте пламя и стерилизуйте салат 15 минут при медленном бурлении воды.

Закройте банки герметично, переверните банки, укутайте и оставьте в таком виде на сутки. Остывшие консервы отправьте в кладовку. Такой салат отлично сочетается с жареным мясом и птицей, может стать самостоятельной закуской.

Если вам нравятся баклажаны – то приготовьте баклажаны в томатно-чесночном соусе.