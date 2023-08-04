Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации. По желанию вместе с чесноком можно добавить мелко порубленную петрушку или кинзу. Получается очень вкусная закуска! Пикантная, остренькая и сочная. Она станет прекрасным дополнением к основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажан 500 Грамм
  • Морковь 100 Грамм
  • Лук репчатый 100 Грамм
  • Перец болгарский 300 Грамм
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Вода горячая 120 Миллилитров
  • Уксус 9% 30 Миллилитров
  • Соль 6 Грамм
  • Сахар 15 Грамм
  • Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
  • Острый перец чили 1/3 Чайных ложки
  • Приправа для моркови по-корейски 1/2 Чайных ложки
  • Глутамат натрия 1/3 Чайных ложки (опционально)

Количество порций 4

Калорийность

52 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации»

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Баклажаны помойте и нарежьте брусочками среднего размера.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Замочите в подсоленной воде на 20-30 минут.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Нарежьте репчатый лук полукольцами, морковь натрите на терке для моркови по-корейски, а болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло. Обжарьте репчатый лук до прозрачности.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Добавьте морковь, готовьте еще 5-7 минут.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Затем добавьте болгарский перец и обжаривайте все вместе 5 минут.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Слейте воду с баклажанов, откиньте на сито и отожмите от лишней жидкости. Переложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар и все специи. Влейте горячую воду. Аккуратно перемешайте и накройте крышкой. Доведите до кипения. Тушите 30-40 минут на небольшом огне.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

После добавьте мелко порезанный чеснок. Тушите еще 5 минут. В конце влейте уксус и готовьте еще 2-3 минуты.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Разложите горячую закуску по чистым стерилизованным банкам.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

Герметично закрутите крышками. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации готовы.

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