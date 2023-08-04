Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации. По желанию вместе с чесноком можно добавить мелко порубленную петрушку или кинзу. Получается очень вкусная закуска! Пикантная, остренькая и сочная. Она станет прекрасным дополнением к основному блюду.

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Баклажан 500 Грамм

Морковь 100 Грамм

Лук репчатый 100 Грамм

Перец болгарский 300 Грамм

Чеснок 2-3 Зубчиков

Масло растительное 30 Миллилитров

Вода горячая 120 Миллилитров

Уксус 9% 30 Миллилитров

Соль 6 Грамм

Сахар 15 Грамм

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Острый перец чили 1/3 Чайных ложки

Приправа для моркови по-корейски 1/2 Чайных ложки

Глутамат натрия 1/3 Чайных ложки (опционально)

Количество порций 4

Калорийность

52 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации»

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажаны помойте и нарежьте брусочками среднего размера.

Замочите в подсоленной воде на 20-30 минут.

Нарежьте репчатый лук полукольцами, морковь натрите на терке для моркови по-корейски, а болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.

Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло. Обжарьте репчатый лук до прозрачности.

Добавьте морковь, готовьте еще 5-7 минут.

Затем добавьте болгарский перец и обжаривайте все вместе 5 минут.

Слейте воду с баклажанов, откиньте на сито и отожмите от лишней жидкости. Переложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар и все специи. Влейте горячую воду. Аккуратно перемешайте и накройте крышкой. Доведите до кипения. Тушите 30-40 минут на небольшом огне.

После добавьте мелко порезанный чеснок. Тушите еще 5 минут. В конце влейте уксус и готовьте еще 2-3 минуты.

Разложите горячую закуску по чистым стерилизованным банкам.

Герметично закрутите крышками. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации готовы.