Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации. По желанию вместе с чесноком можно добавить мелко порубленную петрушку или кинзу. Получается очень вкусная закуска! Пикантная, остренькая и сочная. Она станет прекрасным дополнением к основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Баклажан 500 Грамм
- Морковь 100 Грамм
- Лук репчатый 100 Грамм
- Перец болгарский 300 Грамм
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Вода горячая 120 Миллилитров
- Уксус 9% 30 Миллилитров
- Соль 6 Грамм
- Сахар 15 Грамм
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Острый перец чили 1/3 Чайных ложки
- Приправа для моркови по-корейски 1/2 Чайных ложки
- Глутамат натрия 1/3 Чайных ложки (опционально)
Количество порций 4
Калорийность
52 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации»
Подготовьте все ингредиенты.
Баклажаны помойте и нарежьте брусочками среднего размера.
Замочите в подсоленной воде на 20-30 минут.
Нарежьте репчатый лук полукольцами, морковь натрите на терке для моркови по-корейски, а болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло. Обжарьте репчатый лук до прозрачности.
Добавьте морковь, готовьте еще 5-7 минут.
Затем добавьте болгарский перец и обжаривайте все вместе 5 минут.
Слейте воду с баклажанов, откиньте на сито и отожмите от лишней жидкости. Переложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар и все специи. Влейте горячую воду. Аккуратно перемешайте и накройте крышкой. Доведите до кипения. Тушите 30-40 минут на небольшом огне.
После добавьте мелко порезанный чеснок. Тушите еще 5 минут. В конце влейте уксус и готовьте еще 2-3 минуты.
Разложите горячую закуску по чистым стерилизованным банкам.
Герметично закрутите крышками. Переверните вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации готовы.