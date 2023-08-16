Наверное, каждый хотя бы раз в своей жизни смотрел знаменитый кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, как на царский стол подавали разные изысканные блюда? И одним из них была «икра заморская, баклажанная». Действительно, баклажан — это чудо-овощ, который очень подходит для приготовления самых разных вкусностей на каждый день и на праздник. Сегодня я расскажу вам, как приготовить баклажаны по-советски.

Хочу сказать сразу, что специфическая горечь этого продукта вовсе отсутствует в готовом блюде. Оно получается просто великолепным! Попробуйте его приготовить, и вы сами убедитесь, насколько просто и быстро можно создать замечательное угощение, которое обязательно понравится вашим родным.

Как готовить баклажаны по-советски

Ингредиенты

Баклажан2 шт. Пшеничная мука4 ст. л. Майонез4 ст. л. Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Итак, приступим к приготовлению закуски из баклажанов. Сначала нам нужно избавиться от горечи в этом овоще. Расскажу вам, как я это делаю. Нарезаю овощ на пластины, добавляю соль и хорошенько перемешиваю. Оставляю на 15 минут, а затем выжимаю сок, сливаю его, а нарезанные баклажаны промываю проточной водой, чтобы смыть остатки соли. Вся горечь уходит вместе с соком, и остается только приятный вкус. Теперь нужно сделать панировку. Смешиваю соль, перец, специи и муку. Нарезанные баклажаны обваливаю в этой смеси и обжариваю на сковороде. Для жарки использую оливковое масло, так как оно намного полезнее и безопаснее подсолнечного. Готовлю соус из майонеза и чеснока. А затем обжаренные баклажаны смешиваю с этим соусом. Кстати, его можно подать отдельно в соуснике, и каждый может самостоятельно добавить в тарелку столько, сколько он пожелает. Данный рецепт — это лишь база или идея, как можно приготовить простое блюдо. Вы можете задействовать фантазию и дополнить рецепт своими ингредиентами. К примеру, украсить блюдо зеленью и кусочками помидоров. А еще есть интересный вариант: кусочки жареного баклажана смазать соусом, положить на них помидоры и свернуть в рулетик. А в соус можно добавить немного натертого твердого сыра.

Попробуйте воспользоваться этим проверенным временем рецептом — и у вас обязательно получатся вкусные баклажаны. Даже если раньше вы боялись готовить этот овощ из-за специфической горечи, страх навсегда улетучится, когда вы воспользуетесь данной технологией. Приятных вам кухонных экспериментов!