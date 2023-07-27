Баклажаны с чесноком и уксусом на зиму

Большинство хозяек, закрывающих синенькие по этому рецепту, утверждают, что по вкусу готовое блюдо уж сильно больно напоминает грибы. Проверьте, так ли это на самом деле, приготовив ароматные баклажаны с чесноком и уксусом.
Чтобы зимой наслаждаться самой вкусной заготовкой из синеньких, необходимо правильно сделать маринад. Для его приготовления вам пригодятся парочка бутонов гвоздики, лавровый лист, перец, соль и уксус 6 %-й. С таким маринадом баклажаны получатся очень пряными!
Как приготовить вкусные баклажаны с чесноком и уксусом
Раскладывать овощную массу стоит исключить по стерилизованным банкам. Для этого поместите емкости на решетку вверх дном. Отправьте банки в духовку и установите температуру 110 градусов. Стерилизуйте их в течение 15 минут. Затем достаньте банки при помощи сухого полотенца и дайте им слегка остыть.
Ингредиенты
Баклажан500 г Чеснок4 зуб. Подсолнечное масло3 ст. л. Вода500 мл Яблочный уксус50 мл Черный перец (молотый)1 щеп. Лавровый лист1 шт. Соль2 ч. л. Гвоздика2 шт.
Приготовление
- Тщательно промойте баклажан. Удалите плодоножки, кожицу не снимайте. Нарежьте плоды небольшими кубиками или брусочками.
Приготовьте маринад. В сотейник влейте воду. Добавьте в нее соль, гвоздику, лавровый лист и черный перец. Доведите содержимое сотейника до кипения.Затем всыпьте в маринад баклажаны. Проварите их в течение 5 минут. Потом влейте яблочный уксус. Перемешайте и выложите овощи на дуршлаг. Дайте стечь лишней жидкости.На разогретую сковороду с подсолнечным маслом поместите баклажаны. Очистите чеснок. Нарежьте его ломтиками и добавьте к баклажанам. Тушите всё в течение получаса.
Затем разложите баклажаны с чесноком по стерилизованным банкам. Закройте их плотно крышками. Оставьте на кухне до полного остывания.
Раз-два — и сказочно вкусные баклажаны с чесночком готовы! Советуем закрыть несколько баночек такой аппетитной закуски на зиму, чтобы не ломать потом голову над тем, что же подать к столу. Ведь у вас всегда будет под рукой отличный вариант для хорошего перекуса. А как вы привыкли закрывать на зиму синенькие? Поделитесь с нами проверенной технологией.