Я с детства люблю паштеты, самые разные: овощные, грибные, из куриного или гусиного мяса, а также печеночные. Конечно же, стараюсь готовить их самостоятельно, ведь тогда я могу быть уверена в качестве продуктов и в технологии приготовления. Как-то на глаза мне попалась интересная идея, как приготовить баклажаны с печенью. Эта удивительная намазка покорила меня простотой приготовления и своим невероятным вкусом.

Одно из преимуществ этого блюда — возможность долгого хранения в холодильнике. Можно сделать много такого баклажанного паштета с печенью, сложить в баночки и хранить в холоде. А потом, когда захочется, побаловать себя чем-то особенным, открыть, намазать на кусочек хлеба и наслаждаться вкусом. Ну что, у вас уже появился аппетит? Тогда спешу поделиться с вами этим чудесным рецептом.

Как приготовить баклажаны с печенью

Ингредиенты

Куриная печень1 кг Морковь1 кг Лук1 кг Баклажан2 кг Соль2 ст. л. Черный перец (молотый)1 ст. л. Сливочное масло200 г

Приготовление

Печень замачиваю в слегка подсоленной воде примерно на 15 минут. Затем хорошо промываю ее под проточной водой. Выкладываю на сковороду.Баклажаны мою и нарезаю кубиками. Засыпаю их солью и оставляю на 15 минут, чтобы ушла горечь.Морковь и лук нужно почистить и мелко нарезать. Добавляю все овощи к печени и обжариваю вместе на оливковом масле.Когда печеночно-овощная смесь будет готова, оставляю ее на определенное время для остывания. Затем перебиваю в блендере, чтобы получилась однородная масса.Наш паштет из баклажанов почти готов, осталось несколько шагов. Добавляю в него 2 столовые ложки соли и одну столовую ложку перца. Чтобы намазка смогла стоять долго, ее нужно тушить в кастрюле 90 минут. При этом важно периодически ее помешивать. По истечении этого времени добавляю пачку сливочного масла и тушу еще полчаса. Пока паштет находится в процессе варки, я занимаюсь стерилизацией банок. Для данного количества печени и овощей мне понадобится примерно 7 или 8 пол-литровых банок. Стерилизую простым проверенным способом. Беру большую кастрюлю, ставлю в нее мои баночки и на дно кладу крышки. Заливаю холодной водой, чтобы она полностью покрыла горлышки. Ставлю кастрюлю на огонь, довожу до кипения и стерилизую в течение 20 минут. Затем вытаскиваю банки и крышки из кипятка на сухое полотенце горлышком вниз. Даю время, чтобы они полностью высохли. Теперь, когда банки простерилизованы и паштет готов, раскладываю его горячим по банкам и закручиваю крышками. Переворачиваю вверх дном. Укутываю полотенцем до полного остывания, а затем ставлю в холодильник.

Вот таким интересным способом можно приготовить баклажаны на зиму. Эта вкусная намазка обязательно понравится любителям паштетов. Попробуйте приготовить эту закуску и наслаждайтесь замечательным вкусом. Приятного аппетита!