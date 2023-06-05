Баклажаны с сыром и помидорами: французский рецепт

Сегодня я хочу поделиться с вами одним из самых любимых и быстрых в приготовлении рецептов. Баклажаны с сыром и помидорами особенно хороши для летнего времени, когда хочется чего-нибудь легкого и освежающего. Поверьте, вы будете приятно удивлены, приготовив сезонные синенькие в духовке. Ведь это очень вкусное и красивое блюдо.

Такой вариант а-ля «по-французски» отлично подойдет в качестве горячего к гарниру или как праздничная закуска. Сочетание баклажана, сыра, помидора и чеснока — всегда беспроигрышное. Несмотря на то что блюдо запекается в духовке при достаточно высокой температуре, получается оно очень нежным, мясистым и сочным. Попробуйте!

Баклажаны с сыром и помидорами: нюансы приготовления

Сырые баклажаны нужно нарезать исключительно тонким острым ножом. В противном случае ровные пластинки у вас не получатся, а это может существенно повлиять на конечный вкус и консистенцию готового блюда. Перед самой разделкой овощ должен быть чистыми и сухим (лишняя влага нам ни к чему). Если желаете более диетический вариант закуски, просто замените майонез на сметану или густой йогурт.

Ингредиенты

Баклажан2 шт. Помидор2 шт. Твердый сыр200 г Майонез100 г Оливковое масло50 г Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Прованские травы1 ст. л.

Приготовление

Подготовленные баклажаны нарежьте пластинами вдоль толщиной чуть около 1 см. Сразу выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.Затем приготовьте ароматную смесь — смешайте масло с прованскими травами и пропущенным через пресс чесноком. При помощи кулинарной кисточки смажьте заготовки получившейся заливкой и слегка присолите сверху. Помидоры нарежьте на тонкие кружочки и равномерно распределите по баклажанам, немного поперчите. Сверху блюдо посыпьте натертым сыром. Затем сделайте тонкую сеточку из майонеза. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут (режим низ-верх).

Любители блюд из баклажанов точно оценят это блюдо! По сочетанию продуктов вкус, конечно, изумительный. Смотрятся баклажаны по-французски так аппетитно, что я их частенько готовлю перед приходом гостей. Легко, быстро, доступно и очень питательно! Также обратите внимание на следующий рецепт — сочные чебуреки с кабачком и фаршем.