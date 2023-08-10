Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить баклажаны слоями на зиму. Из указанного количества продуктов получается банка объемом 600 мл. Зимой такая закуска прекрасно разнообразит повседневное меню.
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки / Консервация
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 350 Грамм
- Помидоры 300 Грамм
- Чеснок 30 Грамм (очищенный)
- Соль 1,5 Чайных ложки (1 ч.л. — подсолить баклажаны, 1/2 ч.л. — для маринада)
- Сахар 1/2 Ст. ложки
- Масло растительное 100 Миллилитров (+ масло для жарки)
Количество порций 4
Калорийность
141 ккал
Калорийность
1 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Баклажаны слоями на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Баклажаны нарежьте кружочками толщиной примерно 5-7 мм. Подсолите и оставьте на 20 минут. Затем промойте в холодной воде от соли.
Помидоры порежьте кружочками толщиной 5 мм., чеснок очистите и пропустите через пресс.
Обжарьте баклажаны в небольшом количестве растительного масла на высокой температуре.
В чистую стерилизованную банку выложите слоями баклажан, чеснок и помидоры. Баклажаны слегка утрамбовывайте, чтобы банка плотно заполнялась.
Вскипятите растительное масло с солью, сахаром и уксусом.
Сразу снимите с плиты и залейте горячий маринад в банку. Прикройте крышкой.
На дно кастрюли выложите салфетку, поставьте банку и влейте воды по плечики. Доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут.
После герметично закрутите крышку, а банку переверните вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После можно убрать заготовку в прохладное место на хранение. Баклажаны слоями на зиму готовы!