Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить баклажаны слоями на зиму. Из указанного количества продуктов получается банка объемом 600 мл. Зимой такая закуска прекрасно разнообразит повседневное меню.

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 350 Грамм

Помидоры 300 Грамм

Чеснок 30 Грамм (очищенный)

Соль 1,5 Чайных ложки (1 ч.л. — подсолить баклажаны, 1/2 ч.л. — для маринада)

Сахар 1/2 Ст. ложки

Масло растительное 100 Миллилитров (+ масло для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

141 ккал

Калорийность

1 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баклажаны слоями на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной примерно 5-7 мм. Подсолите и оставьте на 20 минут. Затем промойте в холодной воде от соли.

Помидоры порежьте кружочками толщиной 5 мм., чеснок очистите и пропустите через пресс.

Обжарьте баклажаны в небольшом количестве растительного масла на высокой температуре.

В чистую стерилизованную банку выложите слоями баклажан, чеснок и помидоры. Баклажаны слегка утрамбовывайте, чтобы банка плотно заполнялась.

Вскипятите растительное масло с солью, сахаром и уксусом.

Сразу снимите с плиты и залейте горячий маринад в банку. Прикройте крышкой.

На дно кастрюли выложите салфетку, поставьте банку и влейте воды по плечики. Доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут.

После герметично закрутите крышку, а банку переверните вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После можно убрать заготовку в прохладное место на хранение. Баклажаны слоями на зиму готовы!