Баклажаны слоями на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить баклажаны слоями на зиму. Из указанного количества продуктов получается банка объемом 600 мл. Зимой такая закуска прекрасно разнообразит повседневное меню.
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажаны 350 Грамм
  • Помидоры 300 Грамм
  • Чеснок 30 Грамм (очищенный)
  • Соль 1,5 Чайных ложки (1 ч.л. — подсолить баклажаны, 1/2 ч.л. — для маринада)
  • Сахар 1/2 Ст. ложки
  • Масло растительное 100 Миллилитров (+ масло для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

141 ккал

Калорийность

1 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баклажаны слоями на зиму»

Баклажаны слоями на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажаны слоями на зиму

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной примерно 5-7 мм. Подсолите и оставьте на 20 минут. Затем промойте в холодной воде от соли.

Баклажаны слоями на зиму

Помидоры порежьте кружочками толщиной 5 мм., чеснок очистите и пропустите через пресс.

Баклажаны слоями на зиму

Обжарьте баклажаны в небольшом количестве растительного масла на высокой температуре.

Баклажаны слоями на зиму

В чистую стерилизованную банку выложите слоями баклажан, чеснок и помидоры. Баклажаны слегка утрамбовывайте, чтобы банка плотно заполнялась.

Баклажаны слоями на зиму

Вскипятите растительное масло с солью, сахаром и уксусом.

Баклажаны слоями на зиму

Сразу снимите с плиты и залейте горячий маринад в банку. Прикройте крышкой.

Баклажаны слоями на зиму

На дно кастрюли выложите салфетку, поставьте банку и влейте воды по плечики. Доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут.

Баклажаны слоями на зиму

После герметично закрутите крышку, а банку переверните вверх дном. Укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Баклажаны слоями на зиму

После можно убрать заготовку в прохладное место на хранение. Баклажаны слоями на зиму готовы!

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