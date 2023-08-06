Баклажаны готовлю дома, а на вкус как из ресторана. Вкуснее рецепта не встречала

Изначально баклажанами питались лишь бедные слои населения. Впервые выращивать овощ в производственных масштабах стали индусы. Позднее баклажан перекочевал в европейские страны. Разумеется, повара стали экспериментировать с баклажанами, готовить разные яства. Выяснилось много фактов о готовке овоща.

Например, при неправильном приготовлении баклажан может горчить. Поэтому важно соблюдать некоторые правила обжарки.

Покажем, как можно вкусно приготовить баклажаны дома.

Ингредиенты для запеченных баклажанов:

баклажаны — 2 шт.;

помидоры — 4 шт.;

помидоры Черри — 5 шт.;

моцарелла — 100 г;

фарш — 150 г;

оливковое масло — 4 ч. л.;

лук репчатый — шт.;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ч. л.

Приготовление запеченных баклажанов:

Кабачки делим на две части, делаем глубокие насечки в каждом. Втираем в баклажаны, в насечки, соль и специи по вкусу.

Смазываем поверхность в разрезе баклажанов растительным маслом.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем баклажаны насечками вверх. Запекаем овощ при 200 градусах в духовке 30 минут.

В это время в помидорах делаем небольшие насечки крестом, выкладываем в миску, заливаем кипятком на 3 минуты. Нарезаем луковицу маленьким кубиком.

В сковороду выливаем растительное масло, выкладываем лук, а затем фарш. Вливаем в фарш немного воды, солим по вкусу.

Тушим фарш в сковороде 5-6 минут.

Заливаем помидоры холодной водой, очищаем от кожуры. Нарезаем томаты маленьким кубиком, выкладываем в фарш. Посыпаем фарш с томатами сахаром, готовим дополнительно пару минут.

Запеченные баклажаны достаем из духовки, середину с насечками разминаем. В углубления в баклажанах выкладываем фарш с томатами.

Делим каждую помидорку Черри на двое, выкладываем на верхушку мясной начинки. Измельчаем сыр на терке, формируем на верхушке баклажанов сырную шапочку.

Запекаем баклажаны дополнительно 15 минут при 200 градусах.

Данное блюдо можно посыпать нашинкованной зеленью для красивой подачи. Также при готовке мясной начинки рекомендуется добавлять в качестве специй чеснок и копченую паприку.