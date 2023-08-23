Баклажаны, как грибы. Как вкусно тушить и жарить баклажаны в кляре

Большинство рецептов приготовления различных блюд из баклажанов пришли к нам из Индии. Это не удивительно, так как в этой стране впервые стали употреблять баклажаны в пищу. Насколько давно баклажаны стали кушать индусы — сказать трудно. Существует много разных теорий и мифов о том, как в Индии начали есть баклажаны.
Постепенно этот овощ стал кочевать в ближние страны. Вскоре баклажаны полюбили персы, арабы и европейцы.
Сейчас к баклажанам многие относятся посредственно.
Из этого овоща можно сделать вкусную закуску.
Ингредиенты для закуски из баклажанов:
- Баклажаны — 3 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
- Молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
- Мука — 2 ст. л.;
- Соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для соуса;
- Сметана — 3 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Кинза — несколько веточек;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление закуски из баклажанов:
Баклажаны избавляем от кожуры, оставляя лишь небольшие ее полоски. Режем баклажаны поперек, а затем вдоль надвое.
Протыкаем внутреннюю часть каждого куска вилкой.
Посыпаем проколотую поверхность каждого куска солью, накрываем пищевой пленкой.
Кладем баклажаны в микроволновку, запекаем 10 минут при 700 Вт.
Для приготовления кляра смешиваем яйца со сметаной, паприкой, сухим чесноком и молотым кориандром. Добавляем в кляр муку, тщательно перемешиваем.
В сковороде подогреваем растительное масло, минуту обжариваем зубчики чеснока. Обволакиваем в кляре мягкие кусочки баклажанов, выкладываем в сковороду.
На среднем огне обжариваем баклажаны с обеих сторон до румяной корочки.
Для приготовления соуса пропускаем через пресс пару зубчиков чеснока в чашу со сметаной.
Шинкуем мелко кинзу, вместе с солью выкладываем в смесь сметаны и чеснока.
Получаются сочные нежные баклажаны в кляре с простым сметанным соусом. Внутри баклажаны сохраняют свой сок за счет кляра.