Баклажаны, как грибы. Как вкусно тушить и жарить баклажаны в кляре

Большинство рецептов приготовления различных блюд из баклажанов пришли к нам из Индии. Это не удивительно, так как в этой стране впервые стали употреблять баклажаны в пищу. Насколько давно баклажаны стали кушать индусы — сказать трудно. Существует много разных теорий и мифов о том, как в Индии начали есть баклажаны.

Постепенно этот овощ стал кочевать в ближние страны. Вскоре баклажаны полюбили персы, арабы и европейцы.

Сейчас к баклажанам многие относятся посредственно.

Из этого овоща можно сделать вкусную закуску.

Ингредиенты для закуски из баклажанов:

Баклажаны — 3 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 2 ст. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Сухой чеснок — 0,5 ч. л.;

Молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

Мука — 2 ст. л.;

Соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для соуса;

Сметана — 3 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Кинза — несколько веточек;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление закуски из баклажанов:

Баклажаны избавляем от кожуры, оставляя лишь небольшие ее полоски. Режем баклажаны поперек, а затем вдоль надвое.

Протыкаем внутреннюю часть каждого куска вилкой.

Посыпаем проколотую поверхность каждого куска солью, накрываем пищевой пленкой.

Кладем баклажаны в микроволновку, запекаем 10 минут при 700 Вт.

Для приготовления кляра смешиваем яйца со сметаной, паприкой, сухим чесноком и молотым кориандром. Добавляем в кляр муку, тщательно перемешиваем.

В сковороде подогреваем растительное масло, минуту обжариваем зубчики чеснока. Обволакиваем в кляре мягкие кусочки баклажанов, выкладываем в сковороду.

На среднем огне обжариваем баклажаны с обеих сторон до румяной корочки.

Для приготовления соуса пропускаем через пресс пару зубчиков чеснока в чашу со сметаной.

Шинкуем мелко кинзу, вместе с солью выкладываем в смесь сметаны и чеснока.

Получаются сочные нежные баклажаны в кляре с простым сметанным соусом. Внутри баклажаны сохраняют свой сок за счет кляра.