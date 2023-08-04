Баклажаны — как грибы. Потрясающий рецепт: просто и очень вкусно

Многие не знакомы с таким овощем как баклажан. В нашей гастрономической культуре этот овощ не особо известен. Большинство предпочитает заменять баклажаны различными аналогами, например, кабачками. Однако, стоит заметить, что баклажаны полезны для организма. Они способны дать человеку калий, необходимый для работы пищеварительной системы и мозга.

По этой причине не стоит выкидывать баклажаны из своего рациона. Рецептов с этим овощем много, расскажем про один из таких.

Ингредиенты для жареных баклажанов:

Баклажаны — кг;

Лук репчатый — шт.;

Яйца — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для подливы к жареным баклажанам:

Сметана — 250 мл;

Чеснок — 5 зубчиков;

Петрушка — пучок;

Кинза — пучок;

Приправа уцхо-сунели — 2 ч. л.;

Черный перец — 1/4 ч. л.;

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление жареных баклажанов:

Нарезаем баклажаны крупными кусочками. Взбиваем в отдельной миске яйца, заливаем яичной смесью баклажанные кусочки и перемешиваем.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Обжариваем лук на среднем огне до слегка золотистого цвета. В это время готовим подливу для баклажанов — шинкуем мелко зубчики чеснока, кинзу и петрушку.

В глубокой таре к сметане выкладываем обжаренный лук, чеснок, кинзу и петрушку, приправу уцхо-сунели, перемешиваем.

Добавляем в соус соль и черный молотый перец, снова смешиваем ингредиенты.

В сковороде, в которой обжаривали лук, обновляем растительное масло, выкладываем баклажанные кусочки. Обжариваем на среднем огне баклажан до румяной корочки, постоянно перемешиваем и добавляем периодически масло.

Солим обжаренные баклажаны, добавляем полученную ранее подливу, смешиваем и готовим еще минуту.

В итоге мы имеем сочные обжаренные баклажаны. Это блюдо можно подавать как основное или в качестве гарнира к мясу.