Баклажаны “как грибы” — это шикарная закуска, которую можно приготовить различными способами. Рецепты предназначены как для зимних заготовок, так и для наслаждения сразу же после приготовления. Душистые баклажаны действительно имеют вкус лесных грибов. Исполнить рецепты беспрепятственно может любой человек, даже тот, кто не дружит с готовкой.

Жареные баклажаны «как грибы» на сковороде

Жареные баклажаны “как грибы” на сковороде в силах приготовить каждая хозяйка. Для умопомрачительной закуски потребуется минимум доступных ингредиентов, которые можно найти в каждом супермаркете, а в летнее время в ближайшей овощной лавке. Ароматную закуску презентуют как в горячем, так и в остывшем состоянии. Выходит необыкновенно вкусно!

Ингредиенты –+3 порц.

Баклажан 500 гр.

Лук репчатый 150 гр.

Лавровый лист по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 35 мин.

Баклажаны “как грибы” готовятся очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты. Баклажаны тщательно промываем. Обсушив полотенцами, нарезаем кубиками приемлемого размера. На раскаленную сковородку с растительным маслом, выгружаем баклажанную нарезку. Пока обжариваются синенькие, с лука снимаем цветной слой и нарезаем произвольно. Луковую нарезку высыпаем к баклажанной обжарке. Сдабриваем солью и перцем, для аромата бросаем лаврушку. Прикрыв крышкой, готовим 15 минут, изредка перемешиваем. Душистую закуску презентуем порционно сразу, или немного остудив. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны «как грибы» быстрого приготовления

Маринованные баклажаны “как грибы” быстрого приготовления, не обременят ни одну хозяйку. Благодаря чесноку закуска обладает необыкновенным ароматом, который так и манит. Шикарное угощение станет коронной закуской для любого события. В сезон баклажанов это идеальное блюдо.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7,7 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 5 кг.

Вода – 4,5 л.

Чеснок – 3 головки.

Соль – 4 ст.л. без горки.

Сахар-песок – 1 ч.л. с горкой.

Укроп – пучок.

Масло растительное – 300 мл.

Уксус 9% – 300 мл.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые синенькие просушиваем кухонным полотенцем, а затем произвольно нарезаем.

Шаг 2. Кипятим воду, а затем вливаем 50 миллилитров уксусной кислоты. Закладываем баклажанную нарезку. Провариваем не более 5 минут.

Шаг 3. Процеживаем овощи сквозь сито. Ждем, когда лишняя вода стечет.

Шаг 4. Тем временем очищаем чеснок, промываем укроп и мелко рубим.

Шаг 5. Смешав уксусную кислоту и растительное масло без запаха, выгружаем ароматную нарезку. Солим, добавляем сахар и приправляем перцем. Размешиваем и даем немного настояться.

Шаг 6. Бланшированные баклажаны выгружаем в емкость, поливаем заправкой.

Шаг 7. Хорошо размешиваем.

Шаг 8. Предварительно промываем и стерилизуем банки. Наполняем емкости закуской, периодически встряхивая для равномерного распределения. Когда банки полностью заполнены, сверху разливаем оставшийся маринад. Новые крышки кипятим, накрываем ими баночки.

Шаг 9. Застилаем дно кастрюли ветошью. Устанавливаем банки и наливаем теплую воду так, чтобы уровень находился строго по плечики баночек. Кипятим в течение 20 минут. Специальными щипцами извлекаем горячие банки, крепко закручиваем. Перевернув дном вверх, остужаем под одеялом. Остывшие закрутки перемещаем в прохладное место. Приятного аппетита!

Жареные баклажаны «как грибы» на сковороде с чесноком

Жареные баклажаны “как грибы” на сковороде готовятся просто, но требуют некоторых временных затрат для подготовки. Рецепт достаточно экономичный и очень аппетитный. А закуска подходит для ежедневного использования или для особых событий. Приготовление жареных баклажанов не доставит особых хлопот.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты, и переходим непосредственно к процессу. Промытые баклажаны нарезаем соломкой или так, как нравится. При желании предварительно счищаем кожицу, чтобы закуска не выдавала себя, что приготовлена не из грибов.

Шаг 2. Взбалтываем яйцо и поливаем получившейся субстанцией овощную нарезку. Тщательно перемешав, переносим в холод. Оставляем минимум на полчаса.

Шаг 3. В то время как синенькие охлаждаются, с лука и чеснока снимаем верхний слой, ополаскиваем и измельчаем.

Шик 4. На раскаленной сковородке с растительным маслом поджариваем ароматную нарезку до приятной румяности. Вместо свежего чеснока допускается использовать сухую специю.

Шаг 5. Когда лук с чесноком обретут красивый оттенок, перекладываем баклажаны в яйце. Готовим 10 минут, регулярно помешивая. Готовое блюдо сдабриваем сметаной и специями. Чтобы никто не распознал подвоха, в качестве ароматизатора используем грибную приправу или грибной бульонный кубик.

Шаг 6. Раскладываем угощение по порциям, переходим к дегустации “грибной закуски”. По вашему усмотрению можно дополнить отварным картофелем. Гармоничное сочетание покорит каждого. Вкусное, несложное и недорогое угощение станет фаворитом. Приятного аппетита!

Баклажаны «как грибы» без стерилизации на зиму

Баклажаны “как грибы” без стерилизации на зиму – закуска, которая будет радовать всех, кому удастся ее отведать. Без изумительного угощения не обходится ни одно семейное застолье. Если рядом поставить две закуски, одной из которых будут настоящие грибы, а второй – “ложные”, мало кто определит подвох.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Баклажаны – 1,5 кг.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 2,5 ст.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Перец черный горошком – 1 ч.л.

Перец душистый горошком – 1 ч.л.

Уксус 9% – 60 мл.

Вода – 3,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув синенькие, отделяем их от хвостиков и нарезаем произвольно. По желанию удаляем кожицу.

Шаг 2. В двух литрах воды растворяем ложку соли и ставим кипятиться. В кипящий отвар выгружаем нарезку и бланшируем 5 минут.

Шаг 3. Процеживаем овощи и остужаем.

Шаг 4. Пока баклажаны остужаются, очищаем и измельчаем чеснок.

Шаг 5. Хорошенько перебираем зелень, споласкиваем под струей воды и мелко-мелко рубим.

Шаг 6. Остывшие синенькие складываем в емкость, сдабриваем порубленным чесноком.

Шаг 7. Посыпаем зеленью.

Шаг 8. Аккуратно объединяем содержимое. Чтобы не повредить целостность, размешиваем руками.

Шаг 9. Наполняем чистые стерилизованные банки закуской.

Шаг 10. В жаропрочную посуду вливаем 1,5 литра очищенной воды, растворяем в ней полторы ложки соли. Кладем лаврушку и горошины перцев. После закипания вводим уксусную кислоту. Размешав, отключаем нагрев.

Шаг 11. Душистым рассолом заливаем баночки. Завинчиваем новыми простерилизованными крышками. Перевернув дном кверху, охлаждаем под одеялом. Когда закрутки охладятся, осматриваем, не протекает ли заливка. Если все в порядке, переносим на хранение.

Шаг 12. Спустя неделю можно дегустировать кулинарный шедевр. Приятного аппетита!

Баклажаны «как грибы» с яйцом на сковороде

Баклажаны “как грибы” с яйцом на сковороде готовятся проще некуда, съедаются еще быстрее. По вкусу действительно напоминают грибы. Если снять предварительно кожицу, никто не увидит разницы. Приготовить элементарный рецепт сможет каждая хозяйка, приложив минимум сил.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 700 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Для рецепта подойдут овощи любого сорта.

Шаг 2. Упругие баклажаны тщательно промываем, вытираем салфетками, произвольно нарезаем. При необходимости счищаем кожицу при помощи овощечистки.

Шаг 3. Разбив яйца в миску, взбалтываем вилкой или венчиком.

Шаг 4. Синенькие объединяем с взбитыми яйцами и основательно размешиваем. Отставляем в сторону, в течение часа регулярно перемешиваем.

Шаг 5. Достаточно крупную луковицу очищаем и режем на кубики.

Шаг 6. На сковороде с растительным маслом обжариваем баклажаны вместе с луком. Готовим 20-25 минут, не забывая перемешивать блюдо.

Шаг 7. Когда овощи приготовятся, посыпаем солью и перцем в соответствии со своими предпочтениями.

Шаг 8. Размешав и прогрев еще пару минут, отключаем температуру.

Шаг 9. Угощение подаем сразу, или немного погодя. Приятного аппетита!

Баклажаны с грибной приправой на зиму

Баклажаны с грибной приправой на зиму обладают изумительным вкусом. Благодаря приправе, не будет сомнений, что к столу подали грибы. Нежное угощение презентуют, как самостоятельную закуску, так и дополняя картофельным гарниром. Блюдо получается питательным и необыкновенно вкусным.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2,5 кг.

Лук репчатый – 750 гр.

Грибная приправа – 0,5 пачки.

Майонез – 400 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Промытые баклажаны освобождаем от кожицы при помощи экономки. Подготовленные синенькие нарезаем произвольно, в данном случае кубиками.

Шаг 2. Нарезку складываем в объемную посуду, заливаем водой и устанавливаем на плите. Варим в подсоленной воде 10 минут. Отключаем нагрев и оставляем в отваре на 5 минут. После чего процеживаем.

Шаг 3. Очищенный лук измельчаем и подрумяниваем на сковороде с растительным маслом. Когда лук приобретет прозрачный оттенок, перекладываем его в посуду, где будем собирать закуску.

Шаг 4. Жарим синенькие на той же сковородке, подливая немного растительного масла, приблизительно 10 минут при регулярном помешивании.

Шаг 5 Обжаренные овощи перекладываем к луку. Приправляем майонезом и грибной приправой. Основательно вымешиваем.

Шаг 6. Закуску распределяем по стерилизованным емкостям. Прикрываем чистыми крышками. Распределяем в кастрюле с теплой водой, не забывая застелить дно тряпочкой. Уровень воды должен прикрывать “плечики” банок.

Шаг 7. Доведя до кипения, стерилизуем 45 минут. Закатываем горячие банки и ставим вверх дном. Остужаем под шубой из одеял.

Шаг 8. Убираем закрутки к зимней консервации. Зимой наслаждаемся. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны «как грибы» на зиму

Маринованные баклажаны “как грибы” на зиму – восхитительная заготовка, которая отлично выручает, когда гости на пороге. Элементарный процесс освоит даже неопытная хозяйка. Приготовление не отнимет много времени, а результат поразит каждого.

Время готовки –1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1,5 кг.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 2 головки.

Соль – 1 ст.л.

Острый стручковый перец – по вкусу.

Масло растительное – 80 мл.

Уксус 9% – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны хорошо промываем и избавляемся от хвостиков.

Шаг 2. Нарезаем так, как нравится.

Шаг 3. Способ нарезки никак не отразится на вкусе удивительной закуски.

Шаг 4. В кастрюлю наливаем воду и ставим кипятиться. Опустив баклажаны в кипящую воду, бланшируем их.

Шаг 5. Провариваем овощи 5 минут.

Шаг 6. Не забываем перемешивать.

Шаг 7. Мягкость и прозрачность скажет о том, что синенькие практически готовы.

Шаг 8. Проваренные баклажаны сливаем через сито или дуршлаг. Даем лишней воде стечь.

Шаг 9. Перебрав укроп, промываем и измельчаем его.

Шаг 10. Очищенный чеснок мелко-мелко рубим.

Шаг 11. При желании добавляем измельченный острый перец. Он придаст пикантность закуске. Количество остроты регулируем самостоятельно. Посыпаем солью, сдабриваем растительным маслом и вливаем уксус.

Шаг 12. Хорошо размешиваем.

Шаг 13. Баклажаны перекладываем в достаточно просторную емкость и заправляем маринадом. Аккуратно размешиваем, чтобы не повредить кусочки, лучше вымешивать руками. Отставляем в сторону минут на 30, чтобы кусочки хорошенько пропитались. Не теряя времени, промываем стеклянные емкости и стерилизуем удобным для себя способом. Для закуски подойдут небольшие емкости.

Шаг 14. Кипятим крышки.

Шаг 15. Стерилизованные баночки ставим на полотенце, чтобы избавиться от излишков воды.

Шаг 16. Размешав закуску, распределяем ее по простерилизованным баночкам.

Шаг 17. Раскладываем достаточно плотно, слегка уплотняя ложкой.

Шаг 18. Наполненные закуской банки прикрываем крышками. В объемную кастрюлю наливаем теплую воду, на дно кладем тряпочку. Расставляем баночки. Количество воды должно доходить до плечиков банок. Ставим стерилизоваться на полчаса. Стерилизованные банки аккуратно достаем при помощи специальных щипцов, закатываем.

Шаг 19. Ставим на крышки, укутываем в шубу из пледа или одеяла. Остужаем в таком состоянии сутки. Остывшие банки убираем в прохладное место к остальным зимним заготовкам. Приятного аппетита!

Баклажаны «как грибы», запеченные в духовке

Баклажаны “как грибы”, запеченные в духовке готовятся максимально просто. Приготовление отнимет не более часа. Идеальная закуска для любого семейного торжества или повседневного рациона. Ароматное пикантное угощение будет вашим коронным блюдом.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Баклажаны – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Петрушка – по вкусу.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, промываем баклажаны и веточки петрушки под краном. Удаляем шелуху с лука и чеснока.

Шаг 2. Срезаем хвостики с баклажанов, накалываем вилкой по всему периметру и разрезаем экземпляры вдоль. Распределяем половинки по смазанному растительным маслом противню. Промазываем рафинированным маслом. Помещаем в духовой шкаф минут на 25 при 190 градусах.

Шаг 3. Пока запекаются синенькие, займемся маринадом.

Шаг 4. В миске соединяем уксус и растительное масло без запаха.

Шаг 5. Сыплем соль и сахарный песок. Взбалтываем.

Шаг 6. Очищенный лук тонко нарезаем. Чеснок измельчаем или давим чеснокодавилкой. Количество чеснока кладем столько, сколько считаем нужным.

Шаг 7. Выгружаем в заправку и размешиваем.

Шаг 8. С петрушкой повторяем те же действия.

Шаг 9. Нарезку добавляем в заправку. И размешиваем.

Шаг 10. Тем временем овощи уже испекутся. Аккуратно достаем их из духовки. Слегка остужаем. Нарезаем кубиками.

Шаг 11. Перекладываем баклажанную нарезку в заправку и аккуратными движениями размешиваем.

Шаг 12. Даем промариноваться закуске в течение суток, разместив в холоде. Чтобы процесс маринования был равномерным, не забываем перемешивать.

Шаг 13. Раскладываем по порциям и наслаждаемся “грибной” закуской. Маринованные баклажаны можно хранить в холодильнике около недели. Но блюдо выходит таким аппетитным, что исчезает моментально, поэтому рекомендую готовить сразу в больших количествах. Приятного аппетита!

Баклажаны в сметане на сковороде «как грибы»

Баклажаны в сметане на сковороде “как грибы” – прекрасный вариант для вкусного сытного ужина. Баклажаны действительно можно спутать с грибами, Сметана придает невероятный нежный вкус, и параллельно маскируют синенькие под грибы. Процесс совершенно не сложный, по силам каждой хозяйке.

Время готовки – 40 мин

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Соевый соус – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Сметана – 200 гр.

Бульонный кубик со вкусом грибов – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые баклажаны нарезаем любого размера и формы. По усмотрению счищаем кожицу. Перекладываем в просторную миску.

Шаг 2. Посыпаем солью и заливаем водой. Оставляем на 15 минут, чтобы избавиться от неприятной горечи.

Шаг 3. Очищенный лук нарезаем, как нравится. Сковороду с растительным маслом хорошо разогреваем и жарим нарезку до золотистости.

Шаг 4. Баклажаны сливаем через сито, ополаскиваем и отжимаем. Выгружаем к румяному луку.

Шаг 5. Приправляем солью и перцем. Готовим при постоянном помешивании. Для того чтобы придать баклажанам более насыщенный грибной вкус, мы используем грибную приправу или кубик.

Шаг 6. К обжаренным овощам кладем сметану. Жирность продукта определяем самостоятельно.

Шаг 7. Томим 5 минут, пару раз перемешивая.

Шаг 8. Приправляем соевым соусом. Вливаем по чуть-чуть, чтобы не пересолить угощение.

Шаг 9. Очищенный чеснок мелко рубим и кладем в сковороду. Можно использовать гранулированную специю. Перемешав, томим 5 минут.

Шаг 10. Презентуем блюдо вместе с рисом или другим гарниром. Приятного аппетита!

Заготовка баклажанов с укропом и чесноком на зиму

Заготовка баклажанов с укропом и чесноком на зиму – ароматная закуска, которая не оставляет равнодушных. Приготовление максимально простое и под силу даже новичку. Если готовить заготовку из домашних, собственно выращенных овощей, вы получите незабываемое удовольствие и гордость за свой урожай. Обязательно воспользуйтесь великолепным рецептом, чтобы убедиться, как это вкусно.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 500 гр.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 70 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Ополоснув крепкие баклажаны, нарезаем овощи любым размером и формой. Метод нарезки не отразится на вкусовых качествах аппетитной закуски.

Шаг 3. На конфорке устанавливаем посуду для варки, наполнив водой, после закипания вводим соль, уксус и сахар. Выгружаем баклажаны и провариваем 8 минут, прикрыв крышкой. Шумовкой или ситом достаем отваренные овощи.

Шаг 4. Выкладываем в сухую посуду. Сдабривая измельченным укропом.

Шаг 5. Приправляем рубленым чесноком. Солим и сахарим. Поливаем растительным маслом.

Шаг 6. Основательно размешав, оставляем на 5 минут впитать в себя ароматы заправки.

Шаг 7. Распределяем закуску по чистым простерилизованным банкам, закрываем простерилизованными крышками. Метод стерилизации выбираем самостоятельно, опираясь на кулинарный опыт.

Шаг 8. Охлаждаем в перевернутом состоянии под шубой из одеяла. После охлаждения убираем на хранение. Закрутка хорошо хранится в кухонном шкафчике, кладовке, погребе или холодильнике.

Шаг 9. Зимой откупориваем и пробуем душистую закуску. По усмотрению отвариваем картофель и дополняем закуску. Это шикарное сочетание, которое доставит незабываемое гастрономическое наслаждение. Приятного аппетита!