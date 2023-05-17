Баклажаны Пармеджано – это яркое и аппетитное блюдо колоритной итальянской кухни. Такое угощение можно подавать к обеду, ужину или праздничному столу. Есть несколько интересных вариантов кулинарного исполнения. Лучшие идеи смотрите в нашей проверенной подборке рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Пармеджано из баклажанов по-итальянски — классический рецепт

Пармеджано из баклажанов по-итальянски – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Такое угощение никого не оставит равнодушным и ярко украсит ваш стол. Кроме того, аппетитное блюдо порадует сочностью и запоминающимся вкусом. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+6 порц.

Баклажан 2 шт.

Помидоры 6 шт.

Перец болгарский 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Сыр Моцарелла 200 гр.

Масло растительное 50 мл.

Чеснок 4 зуб.

Мука 2 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Паприка копченая 1 щепотка

Базилик сушеный ½ ч.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Как приготовить пармеджано из баклажанов по-итальянски по классическому рецепту?. Приступаем к приготовлению и отмеряем необходимое количество всех ингредиентов. Хорошо промываем баклажаны и режем их тонкими кружками. Каждый кружок баклажана обваливаем в муке. Обжариваем обваленные в муке баклажаны на сковороде с добавлением растительного масла. Готовим до румянца с обеих сторон, после выкладываем на бумажное полотенце. Простая процедура позволит удалить лишний жир. Очищаем репчатый лук от шелухи и некрупно нарезаем его. Болгарские перцы очищаем от семян и режем мелким кубиком. Томим лук с перцами в сковороде с маслом пару минут, после добавляем к ним измельченные помидоры. Хорошо все перемешиваем и готовим еще пару минут. Добавляем в овощную массу соль, сахар, специи и измельченный чеснок. Пропускаем Пармезан через терку со средними зубчиками. В форму для запекания выкладываем часть овощной смеси. Выкладываем сюда ровный слой из баклажанов. Посыпаем частью тертого Пармезана. Повторяем слои и закрываем их тонкими кружочками нежной Моцареллы. Запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. Пармеджано из баклажанов по-итальянски по классическому рецепту готово. Угощайтесь!

Баклажаны Пармеджано с фаршем

Баклажаны Пармеджано с фаршем порадуют вас своим насыщенным вкусом и питательными свойствами. Такое угощение послужит ярким обедом, ужином или перекусом для всей семьи. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Фарш мясной – 300 гр.

Паста томатная – 3 ст.л.

Сыр твердый – 200 гр.

Вода – 400 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к выполнению аппетитного блюда – баклажанов Пармеджано с фаршем. Первым делом баклажаны нарезаем кубиками. Промазываем противень растительным маслом, раскладываем их по противню и запекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Также баклажаны можно обжарить в сковороде.

Шаг 2. Мелко режем репчатый лук и обжариваем его до прозрачности на растительном масле.

Шаг 3. Выкладываем к луку мясной фарш. Солим, перчим по вкусу.

Шаг 4. Хорошо перемешиваем содержимое сковороды и обжариваем до готовности фарша.

Шаг 5. Томатную пасту вымешиваем в теплой воде.

Шаг 6. Твердый сыр натираем на крупной терке.

Шаг 7. В большой миске смешиваем фарш, запеченные баклажаны и половину тертого сыра. Перемешиваем.

Шаг 8. Выкладываем массу в форму для запекания.

Шаг 9. Засыпаем угощение тертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Шаг 10. Баклажаны Пармеджано с фаршем готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Баклажаны Пармеджано с моцареллой

Баклажаны пармеджано с моцареллой – это традиционный рецепт знаменитой во всем мире итальянской кухни. Аппетитное угощение порадует не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Для приготовления следуйте простым шагам из нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баклажаны – 2-3 шт.

Сыр моцарелла – 125 гр.

Сыр пармезан – по вкусу.

Для соуса томатного:

Помидоры в собственном соку – 0,8 л.

Масло оливковое – 30 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Базилик – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление баклажанов Пармеджано с моцареллой с подготовки основного ингредиента. Овощ хорошо промываем под водой и режем тонкими кружками.

Шаг 2. В кастрюлю выливаем оливковое масло. Отправляем сюда помидоры в собственном соку, соль, сахар и измельченный базилик. Перемешиваем содержимое и томим на небольшом огне около 40 минут, прикрыв крышкой. Периодически массу перемешиваем.

Шаг 3. Кружочки баклажанов выкладываем на противень с пергаментом. Запекаем 25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Перекладываем подсушенные баклажаны на тарелку. Начинаем формировать блюдо.

Шаг 5. Дно формы для запекания обмазываем небольшим количеством соуса.

Шаг 6. Слоями выкладываем баклажаны, промазывая каждый слой томатным соусом.

Шаг 7. Поверхность заготовки обильно покрываем соусом.

Шаг 8. Посыпаем тертым пармезаном.

Шаг 9. Выкладываем на поверхность ломтики моцареллы.

Шаг 10. Запекаем угощение около 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 11. Баклажаны Пармеджано с моцареллой готовы. Делите на порции и подавайте к столу!

Баклажаны пармеджано с курицей

Баклажаны пармеджано с курицей – это оригинальная вариация аппетитного блюда итальянской кухни. Такое блюдо выйдет питательным, сочным и вкусным. Можно подавать к обеду или семейному ужину. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Филе куриное – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр – 100 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для курицы – по вкусу.

Травы прованские – 2 ч.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны Пармеджано с курицей приготовить совсем не сложно. Об этом мы расскажем в простом рецепте. Сперва нужно подготовить все ингредиенты из списка.

Шаг 2. Промываем баклажаны и режем их небольшими кружочками.

Шаг 3. Кружочки выкладываем слоями на противень или другую подходящую форму, слегка присыпая солью. Держим их 10-12 минут. После переворачиваем их и настаиваем еще столько же.

Шаг 4. Промываем куриное филе и режем его небольшими кусочками.

Шаг 5. Выкладываем филе в глубокую миску. Дополняем его солью, специями для курицы, растительным маслом и измельченными зубчиками чеснока. Берем два зубчика, остальные оставляем.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем заготовку и оставляем на 5-10 минут для маринования.

Шаг 7. Измельчаем зелень и оставшиеся зубчики чеснока. Помидоры режем тонкими кружками.

Шаг 8. Сыр натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 9. Просоленные баклажаны промываем и отбрасываем на сито. Простая процедура уберет горечь овоща.

Шаг 10. Выкладываем баклажаны на противень. Дополняем зеленью, чесноком, солью и прованскими травами. Поливаем растительным маслом.

Шаг 11. Перемешиваем баклажаны со специями и оставляем на 5 минут.

Шаг 12. В удобную форму для запекания выкладываем куриное филе ровным слоем.

Шаг 13. Закрываем куриный слой кружочками баклажанов.

Шаг 14. Закрываем слои кружочками помидоров.

Шаг 15. Слегка солим помидоры и посыпаем тертым сыром.

Шаг 16. Отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку.

Шаг 17. Запекаем около 40-45 минут.

Шаг 18. Баклажаны Пармеджано с курицей готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!