Баклажаны по-грузински на зиму: закуска, которая никогда не надоедает. Сели за стол и сразу съели

Одной из самых оригинальных и необычных кухонь мира считается грузинская. Дело в том, что рецепты этой кухни сочетают в себе много традиций и самобытности. То есть, приезжие туристы могут ассоциировать грузинскую кухню лишь с этой страной. Например, с древним городом Мцхета или с крепостью Нарикала.

Многие яства из Грузии распространились по всей планете. Они популярны в Европе, Азии и даже Америке. Сочетание различных культур народов страны, скрещивание древности и современности — факторы, влияющие на кухню грузин.

Расскажем про одно из менее популярных грузинских блюд — баклажаны по-грузински.

Ингредиенты для баклажанов по-грузински:

баклажаны — 1,5 кг;

соль — 1,5 ст. л.;

масло растительное — 80 г;

помидоры — 500 г;

перец сладкий — 500 г;

перец острый — 1/2 шт.;

чеснок — 1 головка;

сахар — 2 ст. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

перец чёрный молотый — 1 ч. л.;

петрушка — 30 г;

кинза — 30 г;

уксус 9% — 50 мл.

Приготовление баклажанов по-грузински:

Перед приготовлением стерилизуем банки и крышки. Промываем овощи и зелень. У баклажанов отрезаем плодоножки, нарезаем круглыми пластинками. Баклажанные кусочки посыпаем столовой ложкой соли и перемешиваем, оставляем на 10 минут.

Нарезаем на крупные дольки помидоры, очищенные сладкие перцы. В отдельной чаше соединяем соль с сахаром, кориандром, паприкой, черным молотым перцем.

Спустя 10 минут снова перемешиваем баклажаны и оставляем еще на 5 минут. Далее отжимаем баклажаны от лишней влаги и отправляем в форму для запекания.

Через мясорубку пропускаем сладкий перец и острый, чеснок и помидоры, кинзу и петрушку. К пюре из овощей высыпаем подготовленную смесь из специй, перемешиваем.

В сковороду выливаем растительное масло, нагреваем. Обжариваем баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.

Выкладываем в кастрюлю овощное пюре, готовим до закипания, а затем еще пару минут. Далее вливаем в кастрюлю уксус, добавляем баклажаны и готовим снова до кипения.

Варим баклажаны под крышкой после кипения 2 минуты. Перекладываем баклажаны в соусе в банки до верхушки, закрываем плотно крышками.

Переворачиваем банки и ждем, пока смесь внутри остынет.

Таким образом получается приготовить баклажаны по-грузински. Можно готовить блюдо без острого перца, если вам не нравится острота в заготовках.