Баклажаны по-грузински на зиму: закуска, которая никогда не надоедает. Сели за стол и сразу съели

Одной из самых оригинальных и необычных кухонь мира считается грузинская. Дело в том, что рецепты этой кухни сочетают в себе много традиций и самобытности. То есть, приезжие туристы могут ассоциировать грузинскую кухню лишь с этой страной. Например, с древним городом Мцхета или с крепостью Нарикала.
Многие яства из Грузии распространились по всей планете. Они популярны в Европе, Азии и даже Америке. Сочетание различных культур народов страны, скрещивание древности и современности — факторы, влияющие на кухню грузин.
Расскажем про одно из менее популярных грузинских блюд — баклажаны по-грузински.
Ингредиенты для баклажанов по-грузински:
- баклажаны — 1,5 кг;
- соль — 1,5 ст. л.;
- масло растительное — 80 г;
- помидоры — 500 г;
- перец сладкий — 500 г;
- перец острый — 1/2 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 2 ст. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- перец чёрный молотый — 1 ч. л.;
- петрушка — 30 г;
- кинза — 30 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Приготовление баклажанов по-грузински:
Перед приготовлением стерилизуем банки и крышки. Промываем овощи и зелень. У баклажанов отрезаем плодоножки, нарезаем круглыми пластинками. Баклажанные кусочки посыпаем столовой ложкой соли и перемешиваем, оставляем на 10 минут.
Нарезаем на крупные дольки помидоры, очищенные сладкие перцы. В отдельной чаше соединяем соль с сахаром, кориандром, паприкой, черным молотым перцем.
Спустя 10 минут снова перемешиваем баклажаны и оставляем еще на 5 минут. Далее отжимаем баклажаны от лишней влаги и отправляем в форму для запекания.
Через мясорубку пропускаем сладкий перец и острый, чеснок и помидоры, кинзу и петрушку. К пюре из овощей высыпаем подготовленную смесь из специй, перемешиваем.
В сковороду выливаем растительное масло, нагреваем. Обжариваем баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.
Выкладываем в кастрюлю овощное пюре, готовим до закипания, а затем еще пару минут. Далее вливаем в кастрюлю уксус, добавляем баклажаны и готовим снова до кипения.
Варим баклажаны под крышкой после кипения 2 минуты. Перекладываем баклажаны в соусе в банки до верхушки, закрываем плотно крышками.
Переворачиваем банки и ждем, пока смесь внутри остынет.
Таким образом получается приготовить баклажаны по-грузински. Можно готовить блюдо без острого перца, если вам не нравится острота в заготовках.