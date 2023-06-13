Баклажаны с болгарским перцем на зиму

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Баклажаны с болгарским перцем на зиму – это сытное и очень аппетитное кушанье, которое в холодный период года запросто заменит вам свежие овощи, которые по своему вкусу оставляют желать лучшего. Открыв баночку такого салата, вы можете подать его к запеченному мясу, отварной птице или жареной рыбе – вкусно будет в любом случае, потому как сезонные овощи покоряют не только своей полезностью, но и насыщенностью, которую невозможно сравнить с чем-либо другим.

Салат из баклажанов с болгарским перцем на зиму

Салат из баклажанов с болгарским перцем на зиму, приготовленный на грузинский манер – это заготовка, которая «разлетится» с полок вашего погреба одной из первых, потому как она обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Баклажан 1.2 кг
  • Перец болгарский 4 шт.
  • Перец чили 1 шт.
  • Чеснок 1 головка
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Масло растительное 100 мл.
  • Уксус столовый 9% 80 мл.

Шаги 60 мин.

  1. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    Приготовим баклажаны с болгарским перцем на зиму. Для того чтобы избавиться от горечи, нарезаем баклажаны кубиками и солим, даем постоять около получаса.

  2. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    В чашу блендера либо кухонного комбайна помещаем мякоть болгарского перца, а также горький перец и очищенный чеснок – перебиваем.

  3. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    Кусочки фиолетового овоща отжимаем от лишнего сока и обжариваем на масле до румяности.

  4. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    Смесь из блендера перекладываем в сотейник и сдабриваем растительным маслом и уксусом – доводим до кипения и забрасываем кусочки баклажанов, соль, сахарный песок – снова доводим массу до кипения и готовим на протяжении 10 минут.

  5. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    Раскладываем продукт по стерильным банкам.

  6. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    Сразу же закатываем под ключ, переворачиваем вверх дном и на сутки оборачиваем в плед.

  7. Баклажаны с болгарским перцем на зиму

    Остывшие банки убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Баклажаны с перцем и помидорами на зиму

Баклажаны с перцем и помидорами на зиму – это вкусная и простая в приготовлении закуска, которая всегда поможет вам быстро накормить всю семьи. Такой салат прекрасно сочетается с отварной картошкой, а если вы любите рыбу, то пробейте данный продукт блендером – соус получается невероятный.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Уксус 9% – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты разрезаем на 4-6 частей в зависимости от размера.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 2. Вычищаем семена и перегородки из сладкого перца, мякоть режем на ломтики.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 3. На достаточно крупные бруски нарезаем баклажаны.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 4. В кастрюлю переливаем 100 миллилитров уксуса и столько же подсолнечного масла.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 5. Первым слоем распределяем перец.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 6. После – помидоры.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 7. Раскладываем баклажаны и солим.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 8. Под крышкой доводим овощи до кипения и продолжаем тушение до мягкости фиолетовых плодов.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 9. Выкладываем овощное ассорти в стерильную банку и аналогичным способом готовим вторую порцию.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 10. Слоеную закуску плотно закупориваем и после остывания переносим в погреб или на балкон. Приятного аппетита!

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Острые баклажаны с болгарским перцем и чесноком на зиму

Острые баклажаны с болгарским перцем и чесноком на зиму – это пикантная закуска, которая придется по вкусу всем тем, кому обычные закатки давно приелись. Овощи, приготовленные таким способом, подарят вам истинное гастрономическое наслаждение – гарантировано!
Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 кг.
  • Перец болгарский – 2 кг.
  • Чеснок – 230 гр.
  • Перец чили – 1-2 шт.
  • Масло растительное – 400 мл.
  • Уксус столовый 9% – 200 мл.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый сладкий перец разрезаем на дольки и вычищаем семенную коробочку с белыми перегородками.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 2. Баклажаны нарезаем кольцами, толщиной около одного сантиметра.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 3. Выкладываем фиолетовый овощ в глубокую емкость и солим – даем постоять около получаса, этого времени будет достаточно для выделения горечи.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 4. Снимаем шелуху с зубцов чеснока.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 5. Острый перец разрезаем вдоль и вычищаем семена, но если вы любите поострее, то их можно оставить.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 6. Подготовленные овощи, кроме баклажана, пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 7. Массу переливаем в кастрюлю и дополняем растительным маслом, солью, уксусом и сахарным песком.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 8. Кипятим и забрасываем ломтики баклажана.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 9. Компоненты аккуратно перемешиваем и готовим на протяжении 15 минут с момента закипания.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 10. Раскладываем закуску по заранее простерилизованным банкам и плотно закручиваем. Ставим дном вверх и накрываем теплым полотенцем на 24 часа. Приятного аппетита!

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Салат из баклажанов, перца, лука и моркови на зиму

Салат из баклажанов, перца, лука и моркови на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которые идеально дополняют и оттеняют друг друга. Овощи станут прекрасным дополнением к любому гарниру либо основному блюду. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 150 гр.
  • Баклажаны – 420 гр.
  • Лук – 80 гр.
  • Помидоры – 400 гр.
  • Морковка – 260 гр.
  • Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – 2 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 30 мл.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое: овощи промываем и даем время обсохнуть, снимаем кожуру и шелуху с моркови и лука.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 2. Режем морковку на тонкие колечки.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 3. Луковицу нарезаем полукольцами.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 4. Мякоть болгарского перца нарезаем продолговатой соломкой.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 5. На дольки разрезаем спелые томаты.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 6. Кольцами средней толщины нарезаем баклажаны.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 7. Слоями выкладываем компоненты в кастрюльку, посыпав каждый ингредиент приправами.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 8. Выливаем масло и уксус – доводим овощи до кипения и томим на протяжении 40 минут на минимальном пламени.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 9. Раскладываем овощи по стерильным банкам и сразу же закатываем. Ставим дном вверх и оборачиваем в покрывало. Готовьте и получайте удовольствие!

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Жареные баклажаны с болгарским перцем на зиму

Жареные баклажаны с болгарским перцем на зиму – это оригинальная и очень вкусная заготовка, которая приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы маленький кусочек. Наверняка, далеко не каждый кулинар знает, что заготовить можно обжаренные овощные ломтики.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3 банки по 750 мл.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг.
  • Перец болгарский – 9 шт.
  • Помидоры черри – 15 шт.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Для маринада на одну банку:

  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко нарезаем листики петрушки, чеснок измельчаем при помощи пресса.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 2. В промытые с содой и простерилизованные банки выкладываем по ломтику острого перца, а также чеснок с зеленью в равных пропорциях.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 3. Добавляем соль, сахар и уксус – прикрываем крышками, которые предварительно нужно пару минут подержать в кипятке.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 4. Раскаляем растительного масла на сковороде и выкладываем цельный перец, жарим под крышкой.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 5. Периодически поворачивая овощи, доводим их до мягкости и румяности.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 6. В каждую банку кладем по три перчика.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 7. Добавляем оставшуюся петрушку, чеснок и горький перец.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 8. Томаты заливаем кипятком и оставляем на 10-15 минут.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 9. Вынимаем помидоры из воды и по 5 штук помещаем в стеклянные емкости. Снова прикрываем крышками.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 10. Ломтики баклажанов тушим на масле под крышкой около 15 минут.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 11. Распределяем овощ по банкам, сдабриваем чесноком.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 12. Заливаем овощное ассорти кипятком и сразу же закатываем при помощи специальной машинке. Для проверки герметичности переворачиваем.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 13. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Баклажаны с болгарским перцем и кабачками на зиму

Баклажаны с болгарским перцем и кабачками на зиму достаточно быстро и просто приготовить, ведь все, что требуется от кулинара – это подготовить овощи, измельчить их и подвергнуть термической обработке. Наполненные баночки долго хранятся в прохладном помещении.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 2 банки по 0,5 л.

  • Помидоры – 500 гр.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Баклажаны – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Перец душистый горошком – 4 шт.
  • Перец черный горошком – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем и очищаем овощи.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 2. Помидоры разрезаем на дольки.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 3. При помощи блендера измельчаем томаты в пюре.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 4. Баклажан и кабачок режем на кубики, солим и даем постоять около 15 минут. После, сливаем выделившийся сок.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 5. Луковицу нарезаем полукольцами, морковь – брусочками.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 6. Мякоть болгарского перца нарезаем брусками и вместе с другими компонентами выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 7. Дополняем продукты томатной кашицей, перцем горошком, солью и сахаром. Перемешав, томим на протяжении 40 минут.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 8. Затем вливаем уксус, перемешиваем и через 30 секунд убираем емкость с конфорки.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 9. Раскладываем закуску по стерильным банкам и закупориваем, перевернув вверх дном, оборачиваем в махровое полотенце до полного остывания.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 10. Храним в темном месте без попадания прямых солнечных лучей. Приятного аппетита!

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Баклажаны с болгарским перцем по-корейски на зиму

Баклажаны с болгарским перцем по-корейски на зиму – это закуска, которая покоряет своими острыми нотками и непревзойденными вкусовыми характеристиками. И если вам станет невмоготу продегустировать продукт, то первую пробу можно снять всего лишь через 6 часов!

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг.
  • Морковка – 250 гр.
  • Перец сладкий – 250 гр.
  • Лук – 250-300 гр.
  • Чеснок – 25 гр.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Соль – 1,5 ст.л. + 1 ст.л.
  • Приправа для морковки по-корейски – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 50 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные баклажаны нарезаем так, как показано на фото. В нарезку высыпаем одну столовую ложку соли и оставляем в покое на 60 минут.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 2. Аналогично измельчаем очищенный сладкий перец.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 3. Тонкими перьями нарезаем лук, морковь трем на терке для морковки по-корейски.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 4. Баклажанную соломку отжимаем и обжариваем на раскаленном растительном масле около 15 минут.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 5. В объемной емкости объединяем все овощи, включая горячие баклажаны. Также добавляем измельченный чеснок и горький перец, соль и приправы. Настаиваем 4-5 часов, периодически помешивая состав.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 6. По истечении времени, раскладываем смесь по банкам и прикрываем стерильными крышками.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 7. Стерилизуем заготовки около 20 минут в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем.

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

Шаг 8. Заготовки аккуратно извлекаем из кипятка и закатываем, переворачиваем вверх дном и накрываем на 24 часа. Приятного аппетита!

Баклажаны с болгарским перцем на зиму

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