Баклажаны с болгарским перцем на зиму – это сытное и очень аппетитное кушанье, которое в холодный период года запросто заменит вам свежие овощи, которые по своему вкусу оставляют желать лучшего. Открыв баночку такого салата, вы можете подать его к запеченному мясу, отварной птице или жареной рыбе – вкусно будет в любом случае, потому как сезонные овощи покоряют не только своей полезностью, но и насыщенностью, которую невозможно сравнить с чем-либо другим.

Салат из баклажанов с болгарским перцем на зиму

Салат из баклажанов с болгарским перцем на зиму, приготовленный на грузинский манер – это заготовка, которая «разлетится» с полок вашего погреба одной из первых, потому как она обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять.

Ингредиенты –+1 л.

Баклажан 1.2 кг

Перец болгарский 4 шт.

Перец чили 1 шт.

Чеснок 1 головка

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Масло растительное 100 мл.

Уксус столовый 9% 80 мл.

Шаги 60 мин.

Приготовим баклажаны с болгарским перцем на зиму. Для того чтобы избавиться от горечи, нарезаем баклажаны кубиками и солим, даем постоять около получаса. В чашу блендера либо кухонного комбайна помещаем мякоть болгарского перца, а также горький перец и очищенный чеснок – перебиваем. Кусочки фиолетового овоща отжимаем от лишнего сока и обжариваем на масле до румяности. Смесь из блендера перекладываем в сотейник и сдабриваем растительным маслом и уксусом – доводим до кипения и забрасываем кусочки баклажанов, соль, сахарный песок – снова доводим массу до кипения и готовим на протяжении 10 минут. Раскладываем продукт по стерильным банкам. Сразу же закатываем под ключ, переворачиваем вверх дном и на сутки оборачиваем в плед. Остывшие банки убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Баклажаны с перцем и помидорами на зиму

Баклажаны с перцем и помидорами на зиму – это вкусная и простая в приготовлении закуска, которая всегда поможет вам быстро накормить всю семьи. Такой салат прекрасно сочетается с отварной картошкой, а если вы любите рыбу, то пробейте данный продукт блендером – соус получается невероятный.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Масло растительное – 200 мл.

Уксус 9% – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты разрезаем на 4-6 частей в зависимости от размера.

Шаг 2. Вычищаем семена и перегородки из сладкого перца, мякоть режем на ломтики.

Шаг 3. На достаточно крупные бруски нарезаем баклажаны.

Шаг 4. В кастрюлю переливаем 100 миллилитров уксуса и столько же подсолнечного масла.

Шаг 5. Первым слоем распределяем перец.

Шаг 6. После – помидоры.

Шаг 7. Раскладываем баклажаны и солим.

Шаг 8. Под крышкой доводим овощи до кипения и продолжаем тушение до мягкости фиолетовых плодов.

Шаг 9. Выкладываем овощное ассорти в стерильную банку и аналогичным способом готовим вторую порцию.

Шаг 10. Слоеную закуску плотно закупориваем и после остывания переносим в погреб или на балкон. Приятного аппетита!

Острые баклажаны с болгарским перцем и чесноком на зиму

Острые баклажаны с болгарским перцем и чесноком на зиму – это пикантная закуска, которая придется по вкусу всем тем, кому обычные закатки давно приелись. Овощи, приготовленные таким способом, подарят вам истинное гастрономическое наслаждение – гарантировано!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 кг.

Перец болгарский – 2 кг.

Чеснок – 230 гр.

Перец чили – 1-2 шт.

Масло растительное – 400 мл.

Уксус столовый 9% – 200 мл.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый сладкий перец разрезаем на дольки и вычищаем семенную коробочку с белыми перегородками.

Шаг 2. Баклажаны нарезаем кольцами, толщиной около одного сантиметра.

Шаг 3. Выкладываем фиолетовый овощ в глубокую емкость и солим – даем постоять около получаса, этого времени будет достаточно для выделения горечи.

Шаг 4. Снимаем шелуху с зубцов чеснока.

Шаг 5. Острый перец разрезаем вдоль и вычищаем семена, но если вы любите поострее, то их можно оставить.

Шаг 6. Подготовленные овощи, кроме баклажана, пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой.

Шаг 7. Массу переливаем в кастрюлю и дополняем растительным маслом, солью, уксусом и сахарным песком.

Шаг 8. Кипятим и забрасываем ломтики баклажана.

Шаг 9. Компоненты аккуратно перемешиваем и готовим на протяжении 15 минут с момента закипания.

Шаг 10. Раскладываем закуску по заранее простерилизованным банкам и плотно закручиваем. Ставим дном вверх и накрываем теплым полотенцем на 24 часа. Приятного аппетита!

Салат из баклажанов, перца, лука и моркови на зиму

Салат из баклажанов, перца, лука и моркови на зиму – это удивительное сочетание компонентов, которые идеально дополняют и оттеняют друг друга. Овощи станут прекрасным дополнением к любому гарниру либо основному блюду. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 150 гр.

Баклажаны – 420 гр.

Лук – 80 гр.

Помидоры – 400 гр.

Морковка – 260 гр.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 2 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое: овощи промываем и даем время обсохнуть, снимаем кожуру и шелуху с моркови и лука.

Шаг 2. Режем морковку на тонкие колечки.

Шаг 3. Луковицу нарезаем полукольцами.

Шаг 4. Мякоть болгарского перца нарезаем продолговатой соломкой.

Шаг 5. На дольки разрезаем спелые томаты.

Шаг 6. Кольцами средней толщины нарезаем баклажаны.

Шаг 7. Слоями выкладываем компоненты в кастрюльку, посыпав каждый ингредиент приправами.

Шаг 8. Выливаем масло и уксус – доводим овощи до кипения и томим на протяжении 40 минут на минимальном пламени.

Шаг 9. Раскладываем овощи по стерильным банкам и сразу же закатываем. Ставим дном вверх и оборачиваем в покрывало. Готовьте и получайте удовольствие!

Жареные баклажаны с болгарским перцем на зиму

Жареные баклажаны с болгарским перцем на зиму – это оригинальная и очень вкусная заготовка, которая приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы маленький кусочек. Наверняка, далеко не каждый кулинар знает, что заготовить можно обжаренные овощные ломтики.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3 банки по 750 мл.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Перец болгарский – 9 шт.

Помидоры черри – 15 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Петрушка – 1 пучок.

Перец чили – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Для маринада на одну банку:

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко нарезаем листики петрушки, чеснок измельчаем при помощи пресса.

Шаг 2. В промытые с содой и простерилизованные банки выкладываем по ломтику острого перца, а также чеснок с зеленью в равных пропорциях.

Шаг 3. Добавляем соль, сахар и уксус – прикрываем крышками, которые предварительно нужно пару минут подержать в кипятке.

Шаг 4. Раскаляем растительного масла на сковороде и выкладываем цельный перец, жарим под крышкой.

Шаг 5. Периодически поворачивая овощи, доводим их до мягкости и румяности.

Шаг 6. В каждую банку кладем по три перчика.

Шаг 7. Добавляем оставшуюся петрушку, чеснок и горький перец.

Шаг 8. Томаты заливаем кипятком и оставляем на 10-15 минут.

Шаг 9. Вынимаем помидоры из воды и по 5 штук помещаем в стеклянные емкости. Снова прикрываем крышками.

Шаг 10. Ломтики баклажанов тушим на масле под крышкой около 15 минут.

Шаг 11. Распределяем овощ по банкам, сдабриваем чесноком.

Шаг 12. Заливаем овощное ассорти кипятком и сразу же закатываем при помощи специальной машинке. Для проверки герметичности переворачиваем.

Шаг 13. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Баклажаны с болгарским перцем и кабачками на зиму

Баклажаны с болгарским перцем и кабачками на зиму достаточно быстро и просто приготовить, ведь все, что требуется от кулинара – это подготовить овощи, измельчить их и подвергнуть термической обработке. Наполненные баночки долго хранятся в прохладном помещении.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 2 банки по 0,5 л.

Помидоры – 500 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Баклажаны – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Перец черный горошком – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса промываем и очищаем овощи.

Шаг 2. Помидоры разрезаем на дольки.

Шаг 3. При помощи блендера измельчаем томаты в пюре.

Шаг 4. Баклажан и кабачок режем на кубики, солим и даем постоять около 15 минут. После, сливаем выделившийся сок.

Шаг 5. Луковицу нарезаем полукольцами, морковь – брусочками.

Шаг 6. Мякоть болгарского перца нарезаем брусками и вместе с другими компонентами выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 7. Дополняем продукты томатной кашицей, перцем горошком, солью и сахаром. Перемешав, томим на протяжении 40 минут.

Шаг 8. Затем вливаем уксус, перемешиваем и через 30 секунд убираем емкость с конфорки.

Шаг 9. Раскладываем закуску по стерильным банкам и закупориваем, перевернув вверх дном, оборачиваем в махровое полотенце до полного остывания.

Шаг 10. Храним в темном месте без попадания прямых солнечных лучей. Приятного аппетита!

Баклажаны с болгарским перцем по-корейски на зиму

Баклажаны с болгарским перцем по-корейски на зиму – это закуска, которая покоряет своими острыми нотками и непревзойденными вкусовыми характеристиками. И если вам станет невмоготу продегустировать продукт, то первую пробу можно снять всего лишь через 6 часов!

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Морковка – 250 гр.

Перец сладкий – 250 гр.

Лук – 250-300 гр.

Чеснок – 25 гр.

Перец чили – 1 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л. + 1 ст.л.

Приправа для морковки по-корейски – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 50 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные баклажаны нарезаем так, как показано на фото. В нарезку высыпаем одну столовую ложку соли и оставляем в покое на 60 минут.

Шаг 2. Аналогично измельчаем очищенный сладкий перец.

Шаг 3. Тонкими перьями нарезаем лук, морковь трем на терке для морковки по-корейски.

Шаг 4. Баклажанную соломку отжимаем и обжариваем на раскаленном растительном масле около 15 минут.

Шаг 5. В объемной емкости объединяем все овощи, включая горячие баклажаны. Также добавляем измельченный чеснок и горький перец, соль и приправы. Настаиваем 4-5 часов, периодически помешивая состав.

Шаг 6. По истечении времени, раскладываем смесь по банкам и прикрываем стерильными крышками.

Шаг 7. Стерилизуем заготовки около 20 минут в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем.

Шаг 8. Заготовки аккуратно извлекаем из кипятка и закатываем, переворачиваем вверх дном и накрываем на 24 часа. Приятного аппетита!