Баклажаны в кетчупе: вкусная и простая закуска. Идеальное дополнение к мясу, картофелю или макаронам

Одним из самых неприметных овощей на рынках нашей страны считаются баклажаны. В отличие от кабачков, не все люди выращивают баклажаны на даче. Для большинства этот овощ считается даже экзотическим.

Дело в том, что многие не знают как готовить баклажаны и с чем их можно сочетать. Однако, не надо думать, что баклажан — сложный овощ. Он универсален, его используют как гарнир к мясу и рыбе.

Расскажем, как сделать закуску из баклажанов.

Ингредиенты для закуски из баклажанов:

Баклажаны — кг;

Кетчуп чили — 170 г;

Вода — 100 г;

Сахар — 2 ст.л.;

Соль — ч.л.;

Уксус 6% — 3 ст.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Черный перец — 15 шт.;

Чеснок — 4 зубчика.

Приготовление закуски из баклажанов:

Нарезаем на небольшие кусочки баклажаны. В кастрюлю выливаем кетчуп чили и воду, высыпаем сахар, соль. Добавляем к кетчупу уксус и растительное масло, черный перец.

Выкладываем в кастрюлю баклажаны, ставим на средний огонь. Перемешиваем баклажаны с кетчупом, готовим 6-7 минут.

В это время мелко нарезаем зубчики чеснока. Как только баклажаны закипят, варим их до мягкости, а затем добавляем измельченный чеснок.

Готовим баклажаны в кетчупе пару минут после добавления чеснока, а затем снимаем с огня.

Выкладываем баклажаны в контейнер и отправляем в холодильник на 3 часа.

Вместо 6% уксуса можно использовать уксус 9%, тогда нужно брать 2 столовые ложки.

Обязательно баклажаны оставляем в холодильнике, чтобы они лучше промариновались.