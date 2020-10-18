Бал хризантем в Никитском ботаническом саду бьёт все рекорды

В Никитском ботаническом саду впервые в истории традиционных выставок в открытом грунте представлены 500 сортов и гибридных форм хризантемы. Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада.

Одно из главных событий осени, Бал хризантем «Осенняя симфония», проходит в 67-й раз. Коллекцию хризантем начали формировать в Никитском саду с первых лет основания.

«С 1939 года учёные занимаются селекцией хризантемы, создавая высокодекоративные сорта и формы, приспособленные к выращиванию в условиях открытого грунта. Так что Никитский сад обладает не только старейшей, но и наиболее крупной коллекцией хризантем в России. В ней представлены все основные классы и группы хризантем, сорта отечественной (в том числе Никитского ботанического сада), европейской, азиатской и американской селекции», – рассказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

В этот раз на балу представлены 180 сортов и форм крупноцветковой хризантемы. Среди них – 8 сортов-новинок иностранной селекции и 15 новых гибридных форм селекции сада. Кроме них, гости праздника могут полюбоваться 320 сортами мелкоцветковых хризантем, из них – 6 новых сортов-интродуцентов и 36 гибридных форм – новинок селекции Никитского сада.

Только на центральном участке демонстрируется около 32 тысяч растений, а на примыкающем к нему панно высажена композиция ещё из 15 тысяч бордюрных хризантем.

По традиции гости выставки будут участвовать в выборе Королевы и Принцессы Бала хризантем, а также предлагать свои названия хризантемам-новинкам, которых пока демонстрируют публике под селекционными номерами.

Как правило, массовое цветение хризантем в открытом грунте на Южном берегу Крыма проходит с 3-й декады октября до середины ноября. Если погода позволит, гости Сада смогут полюбоваться цветением хризантем, особенно средне-поздних и поздних сортов в конце ноября и даже в начале декабря.