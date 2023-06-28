Бамбл кофе – это бодрящий и освежающий кофейный коктейль, приготовленный на основе горячего или холодного эспрессо, апельсинового сока, а лучше фрэша и карамельного сиропа. Эти ингредиенты послойно наливаются в высокие бокалы, чтобы внешний вид напитка был похож на полосатый окрас шмеля, отчего и произошло его название. Летом к коктейлю добавляется лед. Рецепты приготовления простые, но качество микста определяется качеством выбранных ингредиентов.

Бамбл кофе с апельсиновым соком

Бамбл кофе с апельсиновым соком в классическом варианте готовится из эспрессо, апельсинового фрэша и карамельного сиропа, а в этом простом рецепте, что удобно для угощения большой компании, готовим только из кофе и сока. Кофе подходит как растворимый, так и сваренный любым способом. Подаем напиток холодным.

Ингредиенты –+2 порц.

Кофе растворимый 6 ч.л.

Вода ½ л.

Апельсин 2 шт.

Сахар-песок 6 ч.л.

Шаги 30 мин.

Бамбл кофе легко можно приготовить в домашних условиях. В кувшин насыпьте растворимый кофе. Залейте кофе пол-литра кипятка, насыпьте сахар, перемешайте и оставьте до полного остывания. Промойте апельсины и с помощью любого кухонного гаджета отожмите сок. Охлажденный кофе смешайте в блендере с апельсиновым соком. Приготовленный бамбл кофе с апельсиновым соком разлейте по стаканам и дайте немного постоять, чтобы напиток разделился на два слоя и кофе будет сверху. Дополните напиток кубиками льда и можете подавать на стол. Приятного аппетита!

Кофе Бамбл с апельсином и карамельным сиропом

Кофе Бамбл с апельсином и карамельным сиропом достаточно популярен и в домашних условиях готовится просто. Подавать его можно и горячим, но особая пикантность вкусу будет только у холодного напитка. В этом рецепте готовим сначала эспрессо и охлаждаем. Сок берем свежевыжатый, а для сладости и четкого разделения слоев добавляем карамельный сироп.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Эспрессо – 50 мл.

Карамельный сироп – 1 ст.л.

Апельсин – 400 гр.

Кубики льда – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Эспрессо сварить заранее и лучше с помощью фрэнч-пресса. Перелить сваренный эспрессо в чашу и полностью остудить, можно в холодильнике.

Шаг 2. Затем подготовить остальные ингредиенты для напитка. Отжать сок двух апельсинов, эти фрукты выбрать большие, сладкие и с тонкой кожурой.

Шаг 3. В высокий стеклянный бокал положить пару кубиков льда и залить их апельсиновым соком, чтобы заполнить половину бокала. Затем аккуратно и по ложечке налить карамельный сироп. Поверх сиропа налить охлажденный эспрессо.

Шаг 4. Приготовленный кофе Бамбл с апельсином и карамельным сиропом сразу сервировать к десертному столу, не перемешивая слои напитка. Приятного аппетита!

Горячий бамбл кофе

Горячий бамбл кофе готовят для дополнения к завтраку или согревающим напитком в холодное время года. Горячий бамбл дополняется небольшим количеством пряностей, они добавляются в кофе при заваривании. Апельсиновый сок можно использовать как магазинный, так и свежевыжатый. В этом рецепте готовим горячий бамбл с помощью френч-пресса, а из пряностей берем корицу с гвоздикой.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Кофе молотый – 4 ч.л.

Горячая вода – 200 мл.

Сок апельсина – 100 мл.

Корица – по вкусу.

Гвоздика – по вкусу.

Долька апельсина – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В френч-пресс насыпьте 4 ложечки молотого кофе, на кончике ножа добавьте молотые корицу с гвоздикой, залейте кипятком и сварите кофе. Бокалы для подачи прогрейте в микроволновке.

Шаг 2. В теплые бокалы налейте сок апельсина, желательно нехолодный.

Шаг 3. Через 4-5 минут в бокалы к апельсиновому соку налейте горячий кофе.

Шаг 4. Приготовленный горячий бамбл кофе дополните апельсиновой долькой, добавьте сверху щепотку корицы и сразу подайте к столу. Приятного аппетита!