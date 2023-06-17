Банановые оладьи с ванилью и корицей — идеальный завтрак

Казалось бы, что можно придумать в таком блюде как оладьи? Однако наш рецепт вас приятно удивит.
Перезрелые бананы – дешевые и сочные. Почему-то многие считают, что они не годятся для еды, однако есть и любители именно перезрелые бананов.
В рецепте от Фокуса именно перезрелые бананы играют важную роль. Блинчики с особым банановым топом вам обязательно понравятся. А еще здесь есть корица, ваниль и простокваша, что сделает ваш завтрак из банановых оладий просто великолепным. Кстати, вы можете заранее заморозить бананы, чтобы зимой наслаждаться по утрам тропическим завтраком.
Банановые оладьи
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 2 столовые ложки сахара;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 1/4 чайной ложки соды;
- 1/4 чайной ложки корицы;
- 1/4 чайной ложки соли;
- немного размятых спелых бананов (3 маленьких или 2 больших банана);
- 2 больших яйца;
- 1 стакан простокваши;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. В другой миске взбейте бананы, яйца, простоквашу, масло и ванильный экстракт.
Добавьте смесь из бананов к смеси из муки и аккуратно перемешайте до однородности. Не перемешивайте слишком долго или интенсивно, чтобы не получить плотные и жесткие оладьи.
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла или спрея для выпечки. Выложите по одной полной ложке теста на сковороду и распределите его в виде круга диаметром около 10 см.
Жарьте оладьи до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон, по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте оладьи горячими со свежими фруктами, любимым сиропом или любимыми начинками.
Приятного аппетита!
А еще на завтрак вы можете приготовить Кай Джоу – омлет из Таиланда.