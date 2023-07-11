Банановый пирог который тает во рту. Рецепт за 25 минут: все смешал и готово

Многие мечтали о том, чтобы вырастить банановое дерево и больше никогда не покупать этот экзотический фрукт в магазине. Однако, как показала практика, в условиях холода вырастить пальму с бананами невозможно. Даже в Сочи не бананы растут маленькие и не пригодные к употреблению.

Этот вид травы распространен в Африке. При этом, существуют плантации съедобных бананов. Существую также дикие бананы — их съесть не получится из-за больших косточек внутри.

Из съедобных бананов можно приготовить много десертов и выпечки. Расскажем о рецепте бананового пирога.

Ингредиенты теста для бананового пирога:

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 50 г;

Сливочное масло — 90 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Мука — 270 г;

Соль — щепотка.

Ингредиенты начинки для пирога:

Сметана — 300 г;

Бананы — 3 шт.;

Сахар — 100 г;

Мука — 2 ст.л.;

Яйца — 1 шт.

Приготовление бананового пирога:

В глубокой таре смешиваем яйца с солью и сахаром до растворения гранул. Растапливаем в микроволновой печи сливочное масло, выливаем в яичную смесь.

Высыпаем ½ часть муки в сливочную массу, добавляем разрыхлитель и замешиваем эластичное не липкое тесто. В тесто высыпаем остатки муки, создаем сливочную крошку.

В форму диаметром 24 см выкладываем сливочную крошку, продавливаем стаканом, чтобы она лучше прилегала ко дну. Не забываем также сформировать бортики из крошки.

Нарезаем тонкими кольцами очищенные бананы, выкладываем на корж из сливочной крошки.

Для начинки в миске соединяем яйцо с сахаром и сметаной. Высыпаем в смесь муку, тщательно перемешиваем.

Заливаем бананы полученным сметанным кремом, равномерно распределяем его по поверхности.

Выпекаем пирог при 180 градусах полчаса.

Получается отменный банановый пирог. Это домашнее блюдо можно готовить постоянно, так как делается оно за 20 минут.