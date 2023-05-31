Банановый торт без духовки. Интересный и вкусный: для всех сладкоежек

Торты стали популярны примерно в XVIII веке. Они выполняли функцию приглашения на балы и другие банкеты элиты общества. Однако, позднее торты стали играть важную роль в самом банкетном мероприятии.

С появлением различных рецептов бисквитов и кремов индустрия кондитерского искусства стала развиваться. Постепенно кондитеры со всего мира стали создавать все более интересные десерты.

Сейчас торты являются ключевым направлением производства десертов. Они востребованные во всем мире, при этом их актуальность не пропадает с течением времени.

Мы хотим дать рецепт приготовления вкусного бананового торта.

Ингредиенты для бананового торта:

Желатин — 10 г;

Вода — 30 мл;

Печенье — 110 г;

Масло сливочное — 60 г;

Бананы — 2 шт.;

Сливки — 200 мл;

Крем сыр — 400 г;

Сахарная пудра — 100 г;

Ингредиенты для глазури:

Банан — 2 шт.;

Желатин — 5 г;

Вода — 200 мл;

Сахар — 3 ст. л.

Приготовление бананового торта:

Заранее нужно вылить воду в желатин, перемешать и оставить до набухания. Печенье помещаем в блендер и измельчаем до состояния крошки, а затем добавляем теплое сливочное масло и перемешиваем.

Выкладываем измельченное печенье в форму для формирования бисквита, утрамбовать на дне.

Очищаем бананы от кожуры и измельчаем вместе со сливками в блендере до состояния кашицы.

Добавляем кремовую банановую массу в крем сыр, смешиваем с сахарной пудрой и взбиваем. 5 столовых ложек полученной массы откладываем в миску с подогретым желатином и выливаем постепенно желатиновую смесь в банановую массу.

Выливаем на корж из печенья банановую массу, отправляем в холодильник на час до застывания.

Отдельно делаем глазурь — смешиваем воду с желатином и сахаром.

Нарезаем банан на тонкие кружочки, выкладываем узором на застывший торт. Смесь желатина и сахара отправляем в сотейнике на средний огонь, не доводим до кипения.

При помощи столовой ложки аккуратно заливаем банановый узор на торте. Обязательно нужно перед этим сформировать бортики у поверхности торта.

Убираем торт обратно в холодильник на пару часов до застывания.

В результате получается отменный банановый торт из минимума ингредиентов. Это бюджетный десерт, который получится у любого начинающего повара.