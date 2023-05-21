Банановый торт без выпечки: нравится абсолютно всем. Без заморочек с коржами и тестом

Бананы сейчас являются привычным фруктом для людей даже из северных стран. Они продаются круглый год в магазинах. В основном, этот фрукт употребляется отдельно, так как сочетать его в основных блюдах и салатах нельзя. Можно лишь создавать сладкие яство, например, фруктовый салат, смузи.

Однако, банан нельзя назвать бесполезным фруктом. Из него создается много различных конфет, сиропов и крема. Этот полезный фрукт необходим организму. Он вырабатывает дофамин, что важно для правильной работы мозга.

Стоит приготовить банановый торт, чтобы понять, как дополнительно можно использовать в готовке бананы.

Ингредиенты для бананового торта:

бананы — 3 шт.;

печенье — 200 г;

сгущенка — 200 мл;

сметана — 300 г;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл;

шоколад — 30 г.

Приготовление бананового торта:

Желатин нужно смешать с водой и оставить на 10 минут. В это время нужно руками измельчить печенье на небольшие кусочки. Бананы очищаем и нарезаем тонкими пластинами.

Смешиваем в одной миске печенье и бананы. Сметану соединяем со сгущенным молоком в отдельной миске.

В смесь сметаны и сгущенного молока выливаем желатин и хорошо перемешиваем. Добавляем массу в печенье с бананами, тоже тщательно перемешиваем компоненты.

Застилаем форму для выпечки (диаметр 18 см) пищевой пленкой, выкладываем на поверхность общую смесь бананов, сметанной массы и печенья, выравниваем.

Накрываем верхушку пленкой и отправляем в холодильник до полного застывания.

В это время надо натереть на мелкой терке шоколад. После застывания изымаем торт из формы, покрываем верхушку и боковые стороны шоколадной крошкой.

Этот торт готовится без выпекания коржей и взбивания крема. В качестве печенья можно использовать крекер или вафли.