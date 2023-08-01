Бананы по-бразильски

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Описание приготовления:

Фрукты выбирайте плотные, желательно сладкие. При желании можно добавить жидкий мед или посыпать десерт сахарной пудрой. Грецкие орехи можно заменить на пекан или бразильский орех.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты География кухни: Бразильская

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 2 Штуки
  • Киви 2 Штуки
  • Апельсин 1 Штука
  • Какао-порошок 30 Грамм
  • Йогурт натуральный 100 Грамм
  • Грецкие орехи 50 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

127 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бананы по-бразильски»

Бананы по-бразильски

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананов по-бразильски. Фрукты тщательно вымойте и обсушите.

Бананы по-бразильски

Бананы очистите и порежьте кружочками, выложите в миску. Всыпьте к ним какао-порошок и перемешайте, чтобы бананы полностью покрылись.

Бананы по-бразильски

Половину бананов разложите на дно двух креманок.

Бананы по-бразильски

Авокадо очистите от кожуры, порежьте кубиком и разложите по креманкам.

Бананы по-бразильски

У апельсина срежьте кожуру с белой частью и порежьте кубиком. Удалите семечки и разложите апельсин по креманкам.

Бананы по-бразильски

Поверх апельсина разложите оставшиеся бананы и залейте йогуртом.

Бананы по-бразильски

Грецкие орехи порубите, посыпьте поверх бананов с йогуртом и сразу подавайте десерт к столу.

Бананы по-бразильски

Приятного аппетита!

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