Описание приготовления:
Фрукты выбирайте плотные, желательно сладкие. При желании можно добавить жидкий мед или посыпать десерт сахарной пудрой. Грецкие орехи можно заменить на пекан или бразильский орех.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты География кухни: Бразильская
Состав / Ингредиенты:
- Банан 2 Штуки
- Киви 2 Штуки
- Апельсин 1 Штука
- Какао-порошок 30 Грамм
- Йогурт натуральный 100 Грамм
- Грецкие орехи 50 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
127 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бананы по-бразильски»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананов по-бразильски. Фрукты тщательно вымойте и обсушите.
Бананы очистите и порежьте кружочками, выложите в миску. Всыпьте к ним какао-порошок и перемешайте, чтобы бананы полностью покрылись.
Половину бананов разложите на дно двух креманок.
Авокадо очистите от кожуры, порежьте кубиком и разложите по креманкам.
У апельсина срежьте кожуру с белой частью и порежьте кубиком. Удалите семечки и разложите апельсин по креманкам.
Поверх апельсина разложите оставшиеся бананы и залейте йогуртом.
Грецкие орехи порубите, посыпьте поверх бананов с йогуртом и сразу подавайте десерт к столу.
Приятного аппетита!