Описание приготовления:

Фрукты выбирайте плотные, желательно сладкие. При желании можно добавить жидкий мед или посыпать десерт сахарной пудрой. Грецкие орехи можно заменить на пекан или бразильский орех.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты География кухни: Бразильская

Состав / Ингредиенты:

Банан 2 Штуки

Киви 2 Штуки

Апельсин 1 Штука

Какао-порошок 30 Грамм

Йогурт натуральный 100 Грамм

Грецкие орехи 50 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

127 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бананы по-бразильски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананов по-бразильски. Фрукты тщательно вымойте и обсушите.

Бананы очистите и порежьте кружочками, выложите в миску. Всыпьте к ним какао-порошок и перемешайте, чтобы бананы полностью покрылись.

Половину бананов разложите на дно двух креманок.

Авокадо очистите от кожуры, порежьте кубиком и разложите по креманкам.

У апельсина срежьте кожуру с белой частью и порежьте кубиком. Удалите семечки и разложите апельсин по креманкам.

Поверх апельсина разложите оставшиеся бананы и залейте йогуртом.

Грецкие орехи порубите, посыпьте поверх бананов с йогуртом и сразу подавайте десерт к столу.

Приятного аппетита!