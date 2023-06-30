Описание приготовления:
Чтобы творожный слой получился воздушным и нежным, берите мягкий, пастообразный творог, или протрите его через сито. Бананы выбирайте созревшие, но плотные и обязательно полейте их лимонным соком, это не даст им потемнеть. При желании можно не посыпать верх творога какао, а после приготовления полить шоколадом или сгущенкой.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Творог
Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Банан 3-4 Штук
- Масло сливочное 50 Грамм
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Сахар 2 Ст. ложки
- Яйцо 2 Штуки
- Творог 9% 200 Грамм
- Какао-порошок 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
173 ккал
Калорийность
6 г
Белки
8 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бананы запеченные под творогом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананов запеченных под творогом.
В миску выложите творог, сахар и разбейте яйца.
Сливочное масло растопите и все хорошо взбейте до однородной массы.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Бананы очистите и разрежьте их вдоль на две части. Выложите их плотно в форму и полейте лимонным соком.
Залейте бананы творожной массой и разровняйте.
Посыпьте сверху творожный слой какао-порошком.
Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут, до готовности. Спустя время полностью остудите готовое блюдо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!