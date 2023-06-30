Описание приготовления:

Чтобы творожный слой получился воздушным и нежным, берите мягкий, пастообразный творог, или протрите его через сито. Бананы выбирайте созревшие, но плотные и обязательно полейте их лимонным соком, это не даст им потемнеть. При желании можно не посыпать верх творога какао, а после приготовления полить шоколадом или сгущенкой.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Творог

Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Банан 3-4 Штук

Масло сливочное 50 Грамм

Сок лимона 1 Ст. ложка

Сахар 2 Ст. ложки

Яйцо 2 Штуки

Творог 9% 200 Грамм

Какао-порошок 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

173 ккал

Калорийность

6 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бананы запеченные под творогом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананов запеченных под творогом.

В миску выложите творог, сахар и разбейте яйца.

Сливочное масло растопите и все хорошо взбейте до однородной массы.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Бананы очистите и разрежьте их вдоль на две части. Выложите их плотно в форму и полейте лимонным соком.

Залейте бананы творожной массой и разровняйте.

Посыпьте сверху творожный слой какао-порошком.

Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут, до готовности. Спустя время полностью остудите готовое блюдо и подавайте к столу.

Приятного аппетита!