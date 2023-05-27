Рецепты Бандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супу По Admin - 27 мая, 2023 0 32 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Что приготовить из куриного фарша, если котлеты уже надоели? Предлагаем попробовать сытные бандерики. Бандерики – обжаренные тоненькие блины в форме треугольников, которые чаще всего подают в бульон, грибную уху или просто со сметаной. Читайте также Украинские драники с курятиной: делимся традиционным рецептом Самой популярной начинкой к блюду является мясной фарш: куриный, говяжий или из индейки. Также они прекрасно нравятся с творожной или овощной начинкой. Рецепт мясных бандериков из куриного фарша Время: 50 минут Порции: 18 штук Ингредиенты для блинов: – 2 куриных яйца; – 1 чайная ложка сахара; – соль; – 100 граммов муки; – 250 граммов молока; – 10 граммов масла. Ингредиенты для начинки: – 400 граммов куриного фарша; – репчатая луковица; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Сочетаем яйца, сахар, соль и муку. Перемешиваем до однородной массы без комочков. Добавляем молоко, растительное масло и снова перемешиваем. Перед первым блином смазываем сковороду растительным маслом и жарим с обеих сторон на маленьком огне, чтобы они были бледными. Для начинки перемешиваем куриный фарш, измельченный лук, соль и перец. ⠀ Блинчик разрезаем пополам, окутываем края и на край кладем начинку. Формируем треугольники. Их можно замораживать или сразу жарить на маленьком огне под крышкой, по бокам, до золотистого цвета. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Такую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляВкус детства – готовим торт СпартакСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»