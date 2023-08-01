Рецепты Бандеровские вареники по рецепту, который так любил выдающийся украинец По Admin - 1 августа, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Степан Бандера выдающаяся фигура Украины, о которой услышал весь мир. Но, что мы знаем о вкусовых предпочтениях выдающегося украинца? ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Говорят, что Бандера обожал простую и обычную пищу. Речь идет об известных и улюленных варениках с картошкой, шкварками и домашней сметаной. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Также интересно блюдо бандерики, которое, видимо, назвали в честь Степана Бандеры. Но это только догадки. 24 канал поделился с вами рецептом настоящим украинских вареников с картофельной начинкой, которую вы точно полюбите из первого кусочка. Рецепт вареников с картофелем Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 1 стакан воды; – 1 яйцо; – 3,5 – 4 стакана муки; – 3 ложки масла; – щепотка соли. Для начинки: – 500 граммов картофеля; – 1 луковица; – 2 ложки масла; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавьте соли. Выбейте в муку яйцо, влейте растительное масло и воду – замесите эластичное и однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и отдохните 20 – 30 минут. Подсыпьте готовую муку тесто и положите на доску или столешницу. Разделите тесто на вареник на несколько частей, каждую из них поочередно раскатывайте занозой и выжимайте стаканом круглые варенички. Тщательно помойте картофель, почистите от кожуры и смойте еще раз водой. Разрежьте картофель на две половины и отварите в кастрюле с чистой подсоленной водой до готовности. Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на горячей сковороде с маслом, пока она не станет прозрачной. Слейте лишнюю воду из готового картофеля, смажьте его лучком и приправьте специями. Разомните картофель в пюре и оставьте охлаждаться. Выложите чайную ложку начинки в центр варенички и защелкните края формируя вареник. Готовые вареники отварите в подсоленной кипящей воде до готовности 3 – 4 минут. Смажьте сливочным маслом или жареным лучком. Дополнительно обжарьте шкварки и подавайте вареники со сметаной. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закарпатские гомбовцы с домашним сыром и сливами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляТри лучших рецепта маринадов для шашлыкаДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеля