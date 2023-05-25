Банош из кукурузной крупы

Долгое время я мечтала побывать в Карпатах. И вот однажды моя мечта исполнилась, и мы с друзьями поехали на отдых в это живописное место. Важной частью любого путешествия считается дегустация особенных блюд местной кухни. Поэтому мы решили посетить небольшой ресторанчик в той местности. И знаете, что нам предложили? Банош!

Мне было даже представить сложно, из чего он готовится, как выглядит и какой вкус имеет. И когда попробовала, была впечатлена простотой, но в то же время прекрасным вкусом этого замечательного блюда. Местные жители с удовольствием поделились, как они готовят банош и какие секреты применяют.

Как приготовить украинский банош

Ингредиенты

Вода1 л Кукурузная крупа350 г Сметана200 г Сливочное масло100 г Помидоры черри по вкусу Брынза по вкусу Лук по вкусу Чеснок по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Рецепт баноша очень прост. Для начала вам потребуется налить в кастрюлю один литр воды и довести до кипения. Затем в кипяток постепенно всыпайте кукурузную муку и параллельно помешивайте. Когда всыпете все 350 г крупы, варите на слабом огне и обязательно постоянно помешивайте, чтобы исключить образование комков и чтобы каша стала однородной.После этого добавляем в банош сметану или сливки и солим по вкусу. Продолжаем варить, постоянно перемешивая. Блюдо готово, когда его консистенция становится густой, похожей на консистенцию сметаны. В конце добавляем сливочное масло и хорошенько перемешиваем. Теперь пришло время для самого интересного этапа приготовления. Густую горячую кашу пересыпаем в форму для выпечки, которая изначально смазана маслом, и запекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Пока блюдо запекается, на сковороде обжариваем лук и чеснок, затем добавляем помидоры, соль и перец. Готовую томатную заправку выкладываем на запеченную горячую кашу и посыпаем сверху брынзой. Кстати, если вы решили использовать твердый сыр, то чтобы он расплавился, можно посыпать им банош за 10 минут до выключения духовки, тогда каша будет еще вкуснее.

А еще жители Карпат знают, как приготовить банош со шкварками. По сути процесс приготовления подобный, но вместо томатной заправки они используют смалец и хорошо зажаренные кусочки сала с мясом. Конечно, такой вариант блюда обязательно понравится любителям жирной пищи.