Банош из кукурузной крупы

Долгое время я мечтала побывать в Карпатах. И вот однажды моя мечта исполнилась, и мы с друзьями поехали на отдых в это живописное место. Важной частью любого путешествия считается дегустация особенных блюд местной кухни. Поэтому мы решили посетить небольшой ресторанчик в той местности. И знаете, что нам предложили? Банош!
Мне было даже представить сложно, из чего он готовится, как выглядит и какой вкус имеет. И когда попробовала, была впечатлена простотой, но в то же время прекрасным вкусом этого замечательного блюда. Местные жители с удовольствием поделились, как они готовят банош и какие секреты применяют.
Как приготовить украинский банош
Ингредиенты
Вода1 л Кукурузная крупа350 г Сметана200 г Сливочное масло100 г Помидоры черри по вкусу Брынза по вкусу Лук по вкусу Чеснок по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу
Приготовление
- Рецепт баноша очень прост. Для начала вам потребуется налить в кастрюлю один литр воды и довести до кипения. Затем в кипяток постепенно всыпайте кукурузную муку и параллельно помешивайте. Когда всыпете все 350 г крупы, варите на слабом огне и обязательно постоянно помешивайте, чтобы исключить образование комков и чтобы каша стала однородной.После этого добавляем в банош сметану или сливки и солим по вкусу. Продолжаем варить, постоянно перемешивая.
Блюдо готово, когда его консистенция становится густой, похожей на консистенцию сметаны. В конце добавляем сливочное масло и хорошенько перемешиваем. Теперь пришло время для самого интересного этапа приготовления. Густую горячую кашу пересыпаем в форму для выпечки, которая изначально смазана маслом, и запекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Пока блюдо запекается, на сковороде обжариваем лук и чеснок, затем добавляем помидоры, соль и перец. Готовую томатную заправку выкладываем на запеченную горячую кашу и посыпаем сверху брынзой. Кстати, если вы решили использовать твердый сыр, то чтобы он расплавился, можно посыпать им банош за 10 минут до выключения духовки, тогда каша будет еще вкуснее.
А еще жители Карпат знают, как приготовить банош со шкварками. По сути процесс приготовления подобный, но вместо томатной заправки они используют смалец и хорошо зажаренные кусочки сала с мясом. Конечно, такой вариант блюда обязательно понравится любителям жирной пищи.