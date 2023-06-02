Баранина с картофелем и грибами

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Описание приготовления:

Такое аппетитное блюдо можно подать даже на праздничный стол! Следует помнить, что баранину подают только в горячем виде и обязательно используют при приготовлении приправы, специи или маринад.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Баранина
Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Баранина 400 Грамм (мякоть)
  • Картофель 2 Штуки
  • Лук 1/2 Штуки
  • Шампиньоны 200 Грамм
  • Масло растительное 50 Миллилитров
  • Соль 3 Щепотки
  • Перец черный молотый 2 Щепотки
  • Приправа для мяса 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

170 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баранина с картофелем и грибами»

Баранина с картофелем и грибами

Подготовьте указанные ингредиенты. Мясо промойте в воде, срежьте жилы и пленки. Очистите картофель от кожуры и промойте в воде вместе с грибами.

Баранина с картофелем и грибами

Мякоть молодой баранины нарежьте порционными кусочками. Прогрейте растительное масло в казане или ковше, выложите туда кусочки баранины и обжарьте примерно 5-7 минут.

Баранина с картофелем и грибами

Мясо должно запечататься (обжариться, чтобы сок остался внутри) и подрумяниться со всех сторон.

Баранина с картофелем и грибами

Нарежьте очищенный картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте вместе с мясом еще 4-5 минут.

Баранина с картофелем и грибами

Нарежьте половину очищенного лука полукольцами и добавьте в емкость вместе с шампиньонами. Если грибы крупные, то нарежьте их на четвертинки. Обязательно посолите и перемешайте. Соль вытянет из грибов всю жидкость. Обжаривайте на умеренном нагреве примерно 8-10 минут. Грибы выпустят жидкость и все нарезки в ней пропарятся.

Баранина с картофелем и грибами

Добавьте приправу и молотый черный перец. Перемешайте и обжарьте все еще 3-4 минуты.

Баранина с картофелем и грибами

Выложите баранину с картофелем и грибами на тарелку и подайте к столу горячей. По желанию можно присыпать блюдо измельченной зеленью.

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