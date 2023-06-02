Описание приготовления:

Такое аппетитное блюдо можно подать даже на праздничный стол! Следует помнить, что баранину подают только в горячем виде и обязательно используют при приготовлении приправы, специи или маринад.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Баранина

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Баранина 400 Грамм (мякоть)

Картофель 2 Штуки

Лук 1/2 Штуки

Шампиньоны 200 Грамм

Масло растительное 50 Миллилитров

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Приправа для мяса 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

170 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Баранина с картофелем и грибами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Мясо промойте в воде, срежьте жилы и пленки. Очистите картофель от кожуры и промойте в воде вместе с грибами.

Мякоть молодой баранины нарежьте порционными кусочками. Прогрейте растительное масло в казане или ковше, выложите туда кусочки баранины и обжарьте примерно 5-7 минут.

Мясо должно запечататься (обжариться, чтобы сок остался внутри) и подрумяниться со всех сторон.

Нарежьте очищенный картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте вместе с мясом еще 4-5 минут.

Нарежьте половину очищенного лука полукольцами и добавьте в емкость вместе с шампиньонами. Если грибы крупные, то нарежьте их на четвертинки. Обязательно посолите и перемешайте. Соль вытянет из грибов всю жидкость. Обжаривайте на умеренном нагреве примерно 8-10 минут. Грибы выпустят жидкость и все нарезки в ней пропарятся.

Добавьте приправу и молотый черный перец. Перемешайте и обжарьте все еще 3-4 минуты.

Выложите баранину с картофелем и грибами на тарелку и подайте к столу горячей. По желанию можно присыпать блюдо измельченной зеленью.