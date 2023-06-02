Описание приготовления:
Такое аппетитное блюдо можно подать даже на праздничный стол! Следует помнить, что баранину подают только в горячем виде и обязательно используют при приготовлении приправы, специи или маринад.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Баранина
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Баранина 400 Грамм (мякоть)
- Картофель 2 Штуки
- Лук 1/2 Штуки
- Шампиньоны 200 Грамм
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Приправа для мяса 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
170 ккал
Калорийность
9 г
Белки
13 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Баранина с картофелем и грибами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Мясо промойте в воде, срежьте жилы и пленки. Очистите картофель от кожуры и промойте в воде вместе с грибами.
Мякоть молодой баранины нарежьте порционными кусочками. Прогрейте растительное масло в казане или ковше, выложите туда кусочки баранины и обжарьте примерно 5-7 минут.
Мясо должно запечататься (обжариться, чтобы сок остался внутри) и подрумяниться со всех сторон.
Нарежьте очищенный картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте вместе с мясом еще 4-5 минут.
Нарежьте половину очищенного лука полукольцами и добавьте в емкость вместе с шампиньонами. Если грибы крупные, то нарежьте их на четвертинки. Обязательно посолите и перемешайте. Соль вытянет из грибов всю жидкость. Обжаривайте на умеренном нагреве примерно 8-10 минут. Грибы выпустят жидкость и все нарезки в ней пропарятся.
Добавьте приправу и молотый черный перец. Перемешайте и обжарьте все еще 3-4 минуты.
Выложите баранину с картофелем и грибами на тарелку и подайте к столу горячей. По желанию можно присыпать блюдо измельченной зеленью.