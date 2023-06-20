Проще и вкуснее рецепта рецепта шоколадного пирога просто не сыскать. Кекс «Вишневый шоколад» — эта та самая выпечка, в которую влюбляешься мгновенно, с первого кусочка. Вкушать эту гармонию вишнёвой кислинки и бархатистого шоколада — настоящее наслаждение как для маленьких, так и взрослых сладкоежек.

Редакция «Со Вкусом» обожает эту выпечку за ее привлекательный вид, манящий аромат и воздушную основу с большим количеством вишни внутри. Ягоды не падают на дно, а отдают свой сок тесту, полностью пропитывая его. Благодаря этому кекс так и тает во рту. Готовится это бархатное лакомство легко, быстро и с доступных продуктов. Попробуйте!

Бархатный кекс «Вишневый шоколад»: нюансы приготовления

Для этого кекса можно использовать как свежую вишню, так и замороженную (без косточек). Яйца же лучше брать категории СО. Конечно же, указанный в рецепте тростниковый сахар можно заменить и на обычный белый. Однако с коричневым кекс получится необычайно ароматным, в меру сладким, с нежным карамельным привкусом. Не выпечка, а поэзия кулинара!

Ингредиенты

Пшеничная мука160 г Какао-порошок70 г Вишня300 г Разрыхлитель8 г Вода120 мл Яйцо3 шт. Тростниковый сахар120 г Подсолнечное масло120 мл

Приготовление

Включите духовку на 180 градусов, режим «верх-низ». Форму смажьте маслом и слегка присыпьте какао. Шоколадную составляющую готовьте путем растворения какао в кипятке. У вас получится мягкий крем, который после добавления в тесто придаст ему особенной структуры, а сами ягоды не будут падать на дно формы. В маленькой кастрюле доведите воду до кипения. Как только она закипит, выключите огонь и всыпьте какао-порошок. Интенсивно перемешайте жидкость венчиком, и уже через несколько секунд образуется шоколадный крем. Отложите его в сторону. Яйца взбивайте с сахаром около трех минут до пышности, добавьте растительное масло и взбивайте еще несколько секунд. Получится приятная воздушная масса. Добавьте в эту массу шоколадный крем, взбейте несколько секунд до объединения всех составляющих. Через сито всыпьте муку и разрыхлитель и на небольшой скорости миксера объедините массы. Добавьте вишню и перемешайте всё силиконовой лопаткой. Вылейте тесто в подготовленную форму. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку ориентировочно на 35–45 минут. Через полчаса можно сделать тест деревянной палочкой. Кекс готов, когда на его поверхности образовалась корочка, а палочка выходит из изделия сухая. Если на нее прилипли кусочки теста, то отправьте кекс допекаться и снова проверьте спустя 5 минут. Готовый кекс достаньте из духовки и оставьте настояться в форме около 10 минут. Затем выймите выпечку из формы и остудите до комнатной температуры.

Готовый кекс посыпьте через сито какао-порошком. Для более светлого вида можно смешать какао с сахарной пудрой. Готовый десерт отлично смакует с зеленым чаем и кофе. Приготовьте его уже на эти выходные, и вы ни на секунду не пожалеете! А вот как сделать шоколадный десерт со сливками без духовки, читайте в следующем материале.