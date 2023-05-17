Рецепты Батончики баунти с минимум ингредиентов – райское наслаждение кофе По Admin - 17 мая, 2023 0 15 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Среди популярных батончиков одним из любимых является конечно кокосовый баунти. А вы знали, что его легко можно приготовить на дому всего из нескольких ингредиентов – у нас есть рецепт. Минимум ингредиентов и времени вам нужно на приготовление домашних батончиков, которые уже давно покорили мир своим совершенным вкусом. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Удачное сочетание кокосовой стружки и сгущенки, нежный молочный шоколад – вкусняшка! Кроме того, что их можно есть с кофе или чаем, батончики удобно давать детям в школу, садик или в дорогу на перекус. Рецепт батончиков баунти Время: 30 минут Порции: 9 штук Ингредиенты: – 200 граммов кокосовой стружки; – 150 граммов сгущенки; – 200 граммов шоколада. Приготовление: Соединяем кокосовую стружку и сгущенку до однородной массы. Формируем батончики, кладем на ровную поверхность с пергаментом и убираем в морозилку на 20 минут. В это время растапливаем шоколад в микроволновке или водяной бане. Окунаем батончики в растопленный шоколад, возвращаем на пергамент и убираем в холодильник до застывания шоколада. Приятного аппетита!⠀ ⠀ На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовРецепт любимого десерта Кейт Миддлтон – тоффи-пудингВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молока