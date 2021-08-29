База семейного отдыха в Карелии

Берега Ладожского озера очень живописны, неповторимы и прекрасны. С южной стороны озера они широкие и открытые, а с северной отгорожены скалами и ледником. Окружает его хвойный лес с валунами, поросшими мхом. И вся эта красота отражается в прозрачной водной глади. Берега озера очень непредсказуемы, они причудливо изгибаются и за каждым поворотом таят в себе всегда новую, пеструю картину. Это и многое другое интересное можно найти, кликнув по ссылке.

В северной части озера расположены около 500 островов, среди которых множество узких проливов, образующих своеобразный лабиринт, в котором легко можно заблудиться неопытному путешественнику. Скалистые острова имеют необычные очертания, в высоту достигают более 60 метров, а сочетаясь с берегами материка, образуют разнообразные заливы.

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В Ладогу впадают более 30 рек, и все они не похожи друг на друга. У одних рек исток совсем рядом с Ладогой, другие берут свое начало за несколько сот километров. На юге реки быстры и полноводны: Волхов похож на канал, а Свирь таит в себе огромную энергию. С севера впадает Хихнийоки, которая теряет свой след в лесных зарослях. На западе реки тихие, среди них особо заметна Вуокса с множеством тихих заводей.

Удивительна и вода этого озера, которая содержит вещества те же самые, что и в других водоемах. Однако количество их столь мало, что по составу вода Ладожского озера близка к дистиллированной и превращает это озеро в одно из самых пресных в мире.

В редкие тихие и безветренные дни водная гладь Ладоги совершенно безбрежна и спокойна, но она становится грозной и бушующей, стоит только подуть ветру. С неумолимой силой тогда Ладога обрушивает волны на свои берега. Среди островов же, в этом лабиринте, заливы всегда тихи и спокойны. Несмотря на то, что вокруг них зловеще шумит лес и беснуются воды вокруг, их гладкая поверхность всегда отражает небо и стремительно проплывающие по нему облака.

Не менее прекрасен и закат, в багровых лучах заходящего солнца кажется, будто верхушки деревьев в лесу пылают. Затем наступает ночь: таинственная, светлая и очень тихая, лишь звонкие трели соловья нарушают эту необыкновенную тишину.

Только побывав на Ладоге, можно понять, насколько она неповторима, не зря же ее красоту пытались в разные времена описать художники, композиторы и поэты. Сейчас есть прекрасная возможность оценить красоту озера своими собственными глазами.