Базу парусного спорта хотят построить в районе Казачьей бухты Севастополя

В районе бухты Казачьей планируется строительство базы парусного спорта для воспитанников парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1. Проектная документация объекта опубликована на сайте Севприроднадзора, передает новостной портал ForPost.

По данным проекта, база парусного спорта площадью 1,2 гектара будет располагаться в границах достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». При этом на участке предполагаемого строительства значимых археологических объектов не обнаружено. Об этом свидетельствуют ранее проведенные обследования.

На территории планируется расположить контрольно-пропускной пункт, эллинг для зимнего и межсезонного хранения судов, слип, причалы, стационарный подъёмный кран, две мастерские для мелкого текущего ремонта судов, двухэтажный учебный корпус для теоретического освоения морского дела и физической подготовки учащихся с тренажёрным залом, раздевалками, медпунктом, тренерской и учительской комнатами, бытовыми и техническими помещениями, кладовой, а также собственный парк судов базы.

Кроме этого, в ходе строительства предполагается озеленение территории, так как перед началом работ подрядчику необходимо будет спилить зеленые насаждения, попадающие под застройку. Также будет организована стоянка для личного транспорта на 49 мест.

Техническим заказчиком работ выступает департамент капитального строительства, подрядной организацией — АО «Севастопольстройпроект», исполнителем инженерно-геодезических изысканий — ООО «АКБ Монолит» (Москва).

В спортивной школе олимпийского резерва информацию о будущей базе парусного спорта подтвердили. Как сообщает руководство учреждения, предположительно, начало строительства намечено на середину или конец 2022 года после утверждения проекта.

«За год базу можно будет построить, там и строить-то, по сути, нечего, кроме эллинга, небольшого учебного здания и свайного причала, — рассказали в спортивной школе, отметив, что «больше мест не было» для строительства базы парусного спорта. — Вообще ничего не осталось нигде, последнее место в городе».

До 2 декабря этого года севастопольцы могут поучаствовать онлайн в общественных обсуждениях. Для этого на сайте Севприроднадзора размещён опросный лист. У местных жителей есть право высказать своё мнение о возможном воздействии строительства на окружающую среду, а также внести свои предложения в проект.