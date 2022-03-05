Предназначения крема для рук

Зима, как всегда, подкралась незаметно. Ветер, злой и холодный, первые морозы и знойный воздух, все это влияет на кожу рук негативно: она краснеет, начинает шелушиться и даже трескаться. Такую ситуацию на самотек пускать нельзя.

Первая помощь коже рук в прохладную погоду

В качестве поддержки нормального состояния рук подходят разнообразные ББ-кремы корейские одни из лучших. Для хорошей защиты пользоваться кремами нужно постоянно. Вода влияет на состояние кожи тоже негативно, поэтому после мытья посуды или другой процедуры, связанной с жидкостью, нужно использовать увлажняющий крем.

Находясь дома в зимнее время, предпочтительно мыть ладони водой от +18, холодная жидкость способствует шелушению кожи. Горячая вода сушит кожу рук.

Собираясь покинуть помещение, используют питательный крем. К тому же руки следует одеть в перчатки.

Кожа рук тоже требует еды. В зимнее время следует подумать о дополнительной поддержке кожи рук питанием. Раз в неделю использовать косметическое средство для втирания, после чего надеть хлопчатобумажные перчатки. Утром кожа должна преобразиться и стать гладкой, приятной на ощупь.

Количество выпитой воды за день имеет отношение к сохранению здоровья рук, поэтому не стоит забывать выпивать пару стаканов чистой воды.

В зимний период желательно принимать теплый, а не горячий душ или ванну, тогда кожа сохранит свое естественное состояние.

Некоторые рецепты масок для рук

Взбить желток и добавить ложечку меда с мукой из овсяных хлопьев (размолоть, например, на кофемолке или другом кухонном агрегате). Приготовленную смесь нанести на руки и в течение 10 минут массировать их. Эта маска смывается контрастной водой, на руки наносится растительное масло. Через 14 дней кожа на руках будет радовать ее обладателя своей мягкостью.

Повседневная забота о руках зимой

Для зимнего периода неплохо приобрести жидкое мыло. Утром, в обед и вечером следует пользоваться кремом.

Если на коже есть какие-то повреждения, для нее подойдут кремы с лекарственными травами, обладающие эффектом заживления. Подойдут кремы с ромашкой или алоэ. Чтобы крем впитался полностью, вечером руки нужно к этой процедуре подготовить: подержать их в теплом растворе соды.