Бефстроганов из курицы – это простое в приготовлении и безумно вкусное кушанье, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Бефстроганов можно готовить в различных подливках, например, с добавлением грибов либо сметаны. В качестве основного компонента традиционно используется нежное куриное филе, которое после термической обработки в буквальном смысле расходится по волокнам и тает во рту, оставляя приятное послевкусие.

Классический бефстроганов из курицы на сковороде

Классический бефстроганов из курицы на сковороде – это нежное и тающее во рту кушанье, которое приятно удивит вас своей нежной текстурой. Рекомендуем вам использовать мякоть куриного бедра, а также немного муки для густоты соуса, который «скрасит» любой гарнир.

Ингредиенты –+2 порц.

Куриное бедро 300 гр. (филе)

Лук репчатый 70 гр.

Сметана 20% 80 мл.

Томатная паста 1 ч.л.

Вода 100 мл.

Мука 1 ч.л.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Классический бефстроганов из курицы готовится очень просто. Куриное мясо ополаскиваем под струей воды и обсушиваем при помощи бумажных полотенец, слой за слоем снимаем шелуху с лука. Луковицу режем тонкими полукольцами. Птицу нарезаем продолговатыми брусочками. В течение двух минут обжариваем на растительном масле луковые полукольца, добавляем филе бедра и жарим еще около 4-5 минут. Полуготовые компоненты посыпаем мукой и сдабриваем сметаной, а также пастой из перетертых томатов. Заливаем содержимое сковороды горячей водой, активно перемешиваем и включаем средний нагрев. Тушим кушанье на умеренном пламени в течение 20-25 минут. Раскладываем по тарелкам и подаем к столу в горячем виде!

Бефстроганов из курицы со сметаной

Бефстроганов из курицы со сметаной – это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое порадует ваши вкусовые рецепторы. Сметана идеально сочетается с нежным куриным мясом, а также со специями для птицы и репчатым луком. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Сметана – 150 гр.

Луковица – 1 шт.

Паста томатная – 1 ч.л.

Горчица русская – 1 ч.л.

Мука – 1 ст.л.

Вода – 150 мл.

Специи для птицы – ½ ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную птицу нарезаем полосками.

Шаг 2. В миске смешиваем сметану, пасту из томатов, горчицу и муку.

Шаг 3. Заливаем ингредиенты горячей водой и интенсивно перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. На разогретом растительном масле слегка подрумяниваем курицу и забрасываем лук, нарезанный полукольцами.

Шаг 5. Спустя 3-4 минуты переливаем соус в сковородку к куриному мясу, перемешиваем и приправляем специями и молотым перцем.

Шаг 6. Бефстроганов солим и помешиваем, тушим под крышкой на медленном огне 15 минут.

Шаг 7. Аппетитное блюдо раскладываем по порционным тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Бефстроганов из курицы с грибами

Бефстроганов из курицы с грибами – это блюдо на скорую руку, которое получится приготовить у каждого! Несмотря на простой и доступный состав, бефстроганов поражает своими вкусовыми характеристиками, а шампиньоны и чеснок идеально дополняют филе.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Вода – 1 ст.

Сметана – 1 ст.

Паприка молотая копченая – ½ ч.л.

Горчица французская – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную луковицу нарезаем тонкими полукольцами и 2-3 минуты пассеруем на растительном масле.

Шаг 2. Затем в сковородку отправляем произвольные ломтики грибов, мешаем и жарим еще пару минут.

Шаг 3. Ополаскиваем куриное филе, промакиваем салфетками и режем на бруски.

Шаг 4. Забрасываем филе к зажарке, готовим на умеренном пламени 4-5 минут.

Шаг 5. Параллельно в стакан наливаем теплую воду и растворяем муку.

Шаг 6. К румяным компонентам выдавливаем зубцы чеснока, перемешиваем и прогреваем все вместе еще одну минуту.

Шаг 7. Посыпаем содержимое сковороды солью и приправами, добавляем горчицу и копченую паприку, тщательно размешиваем.

Шаг 8. Спустя 1-2 минуты вливаем мучной раствор, доводим до кипения и держим на среднем пламени еще 2-3 минуты.

Шаг 9. Выкладываем в состав сметану, мешаем и томим 5 минут.

Шаг 10. Рекомендуется использовать сметану, жирностью не менее 20% и комнатной температуры, дабы предотвратить свертывание.

Шаг 11. Выкладываем бефстроганов к гарниру и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Бефстроганов из курицы со сливками

Бефстроганов из курицы со сливками – это изысканное кушанье, которое готовится за считанные минуты и покоряет с первой пробы. Нарезанное филе томится в кремообразном сливочном соусе, благодаря чему, полностью пропитывается ароматными специями.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Сливки 13% – 350 мл.

Паприка сладкая молотая – ¼ ч.л.

Луковица – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: очищаем лук, промываем куриное мясо и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Нарезку репчатого лука обжариваем на растительном масле до мягкости и румяности.

Шаг 3. К луку выкладываем филе, предварительно нарезанное тонкими полосками.

Шаг 4. Периодически помешивая, жарим компоненты около 3-4 минут.

Шаг 5. Всыпаем пшеничную муку.

Шаг 6. Активно перемешиваем и через минуту тонкой струйкой вливаем сливки.

Шаг 7. Ингредиенты присыпаем черным перцем, солью и паприкой.

Шаг 8. Бефстроганов доводим до кипения и выдерживаем на минимальном нагреве под крышкой до желаемой густоты.

Шаг 9. Кушанью даем настояться еще 7-10 минут и только затем переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Куриный бефстроганов с огурцами

Куриный бефстроганов с огурцами – это интерпретация популярного кушанья из говядины. Однако заменив красное мясо нежным филе, вкус готового блюда вовсе не ухудшается, а наоборот получается в разы нежнее. Огурчики придают мясу особый пикантный вкус.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Огурцы маринованные – 2 шт.

Мука – 1 ст.л.

Сметана – 3-4 ст.л.

Вода – ½ ст.

Масло подсолнечное – для жарки.

Карри – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе разрезаем на тонкие пластины и с двух сторон солим и перчим, отбиваем при помощи кухонного молоточка.

Шаг 2. Подготовленное мясо нарезаем брусками. Лук очищаем и нарезаем полукольцами.

Шаг 3. В сковородку наливаем растительное масло и прогреваем его, жарим птицу до изменения цвета и добавляем лук, томим до готовности ингредиентов.

Шаг 4. Тем временем, мелко режем маринованные огурцы.

Шаг 5. Огурцы вместе с мукой, водой и сметаной отправляем в сковороду, перемешиваем и кипятим 2-3 минуты.

Шаг 6. Перед подачей сдабриваем солью, черным перцем и карри. Готовьте и получайте удовольствие!

Бефстроганов из куриного филе со сметанной подливкой

Бефстроганов из куриного филе со сметанной подливкой – это легкое и аппетитное блюдо, которое идеально подходит для подачи к семейному обеду или ужину. Помимо простоты приготовления, бефстроганов также прекрасно гармонирует с такими гарнирами, как отварной белый рис и паста.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Филе куриное – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кубики куриного филе забрасываем в сковородку с разогретым растительным маслом.

Шаг 2. Обжариваем на среднем пламени добела.

Шаг 3. Добавляем репчатый лук, предварительно нарезанный полукольцами.

Шаг 4. Продолжаем тепловую обработку до готовности двух компонентов.

Шаг 5. Вмешиваем сметану и, если вы предпочитаете более жидкие подливы, то можно влить немного воды либо бульона, посыпаем специями.

Шаг 6. Прогреваем бефстроганов еще несколько минут, посыпаем рубленой зеленью и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!