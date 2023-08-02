Бефстроганов классический

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Бефстроганов классический – популярное и любимое многими блюдо, которое представляет собой мелкие кусочки мяса в соусе. Такое угощение можно подавать к столу с картофельным пюре, макаронами и другими гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический бефстроганов из говядины на сковороде

Классический бефстроганов из говядины на сковороде – это вкусное, аппетитное и простое в исполнении блюдо для домашнего стола. Подавать его можно с любыми гарнирами по вкусу. Порадуйте себя и близких сытным решением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото.

Бефстроганов классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Говядина 600 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Сметана 130 гр.
  • Томатная паста 50 гр.
  • Масло растительное 60 мл.
  • Мука 20 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Кипяток 2 ст.

Шаги 90 мин.

  1. Бефстроганов классический

    Классический бефстроганов готовится очень просто. Говядину промываем и режем поперек волоком тонкими ломтиками. Удаляем все пленки и прожилки.

  2. Бефстроганов классический

    Накрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

  3. Бефстроганов классический

    Дальше мясные кусочки режем тонкой соломкой.

  4. Бефстроганов классический

    Солим, перчим говядину и присыпаем ее мукой. Перемешиваем.

  5. Бефстроганов классический

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем мясную соломку до яркого румянца.

  6. Бефстроганов классический

    Мелко рубим репчатый лук.

  7. Бефстроганов классический

    Отдельно жарим и его до румянца.

  8. Бефстроганов классический

    Лук заливаем кипятком, дополняем томатной пастой.

  9. Бефстроганов классический

    Кипятим заготовку на умеренном огне.

  10. Бефстроганов классический

    Выкладываем в соус говядину. Перемешиваем.

  11. Бефстроганов классический

    Закрываем крышкой и томим на небольшом огне до мягкости мяса.

  12. Бефстроганов классический

    Спустя 30-40 минут добавляем сметану. Хорошо все перемешиваем.

  13. Бефстроганов классический

    Перемешиваем и томим еще около 5 минут.

  14. Бефстроганов классический

    Классический бефстроганов из говядины на сковороде готов. Подавайте к столу с гарниром. Можно украсить свежей зеленью.

Бефстроганов из говядины со сметаной

Бефстроганов из говядины со сметаной порадует вас нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Приготовить угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,3 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сметана – 150 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Тимьян – 1 ветка.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину режем тонкой соломкой поперек волокон.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда мясо.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Обжариваем продукт до румянца и вливаем сюда немного кипятка.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Тонкими полукольцами режем лук и выкладываем его к мясу. Жарим до мягкости овоща.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Вливаем еще кипяток и томим угощение около одного часа.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Добавляем сметану и муку. Хорошо все перемешиваем и готовим на медленном огне до мягкости мяса.

Бефстроганов классический

Шаг 7. За 5 минут до готовности добавляем соль, специи, измельченный чеснок и тимьян.

Бефстроганов классический

Шаг 8. Бефстроганов из говядины со сметаной готов. Подавайте к столу с гарниром!

Бефстроганов классический

Классический бефстроганов из свинины

Классический бефстроганов из свинины отличается особой нежностью и мягкостью. Подавайте такое угощение к семейному обеду с картофельным пюре и другими гарнирами. Сытное кулинарное решение точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Сметана – 150 гр.
  • Мука – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Вода – 80 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Свинину режем тонкой соломкой.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем мясо с луком до румянца около 5-7 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Добавляем муку, сметану, соль и специи из списка. Вливаем воду и перемешиваем.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Томим угощение около 30 минут до полной готовности.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Классический бефстроганов из свинины готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Бефстроганов классический

Бефстроганов из курицы

Бефстроганов из курицы – это вкусное, питательное и простое в исполнении блюдо для домашнего стола. Подавать его можно с любыми гарнирами по вкусу. Порадуйте себя и близких аппетитным решением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 350 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Томаты – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Мука – 0,3 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 1,5 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и режем тонкой соломкой.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Мелко рубим свежие томаты.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Перемешиваем томаты со сметаной. Вливаем воду и кипятим соус на плите.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Куриное филе обваливаем в муке.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Сюда же выкладываем куриное филе.

Бефстроганов классический

Шаг 8. Обжариваем на большом огне около 5-6 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 9. Выливаем сюда соус. Перемешиваем.

Бефстроганов классический

Шаг 10. Добавляем соль по вкусу.

Бефстроганов классический

Шаг 11. Дальше всыпаем специи. Томим на небольшом огне около 20 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 12. Бефстроганов из курицы готов. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами.

Бефстроганов классический

Бефстроганов из говядины в сливочном соусе

Бефстроганов из говядины в сливочном соусе порадует вас нежным вкусом и питательными свойствами. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Приготовить угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Говядина – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Бульон – 150 мл.
  • Сливки – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Кориандр – по вкусу.
  • Орех мускатный – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивый кусок говядины без костей и прожилок.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Режем мясо тонкой соломкой.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Выкладываем мясо в пакет и засыпаем его мукой.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Режем лук тонкими полукольцами.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Обжариваем овощ на растительном масле до румянца.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Сюда же кладем мясо, перемешиваем и продолжаем обжаривать.

Бефстроганов классический

Шаг 8. Добавляем соль и специи.

Бефстроганов классический

Шаг 9. Вливаем бульон и хорошо прогреваем содержимое. Томим до мягкости мяса.

Бефстроганов классический

Шаг 10. Вливаем сливки и еще раз все прогреваем. Вот и все, можно выключать плиту.

Бефстроганов классический

Шаг 11. Бефстроганов из говядины в сливочном соусе готов. Угощайтесь!

Бефстроганов классический

Бефстроганов с грибами

Бефстроганов с грибами – интересная кулинарная идея для вашего домашнего меню. Обязательно попробуйте приготовить нежнейшее мясо с грибами по нашему проверенному пошаговому рецепту. Готовый продукт можно подавать к обеду, ужину или в качестве перекуса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель –
  • Грибы шампиньоны – 270 гр.
  • Масло оливковое – 5 ст.л.
  • Вода – 6 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Сметана – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину, режем ее соломкой, солим и перчим.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Обжариваем мясо на оливковом масле около 10 минут. Вливаем три столовые ложки воды и тушим 50 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Также режем шампиньоны.

Бефстроганов классический

Шаг 5. На оставшемся масле жарим лук до мягкости.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Отправляем его к грибам, обжариваем все вместе около 5 минут. После томим под крышкой три минуты.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Добавляем сметану, соль и оставшиеся три ложки воды. Перемешиваем и томим пару минут.

Бефстроганов классический

Шаг 8. Выкладываем сюда мясо. Хорошо все перемешиваем и через минуту убираем с огня.

Бефстроганов классический

Шаг 9. Бефстроганов с грибами готов. Подавайте к столу с картофельным пюре и солениями.

Бефстроганов классический

Бефстроганов из говядины с подливкой

Бефстроганов из говядины с подливкой – это очень сочное, вкусное и питательное угощение для вашего семейного обеда или ужина. Подавайте аппетитный мясной продукт с вашими любимыми гарнирами. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сметана – 100 гр.
  • Кетчуп – 3 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину режем тонкой соломкой, солим и перчим.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Обсыпаем мясо мукой и перемешиваем.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Режем тонкими полукольцами репчатый лук.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Измельчаем очищенный чеснок.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Обжариваем кусочки говядины до румянца на растительном масле.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Убираем мясо и здесь же обжариваем лук до золотистого оттенка с добавлением сливочного масла.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Выкладываем мясо к луку.

Бефстроганов классический

Шаг 8. Дополняем продукты кетчупом.

Бефстроганов классический

Шаг 9. Присоединяем чеснок и сметану.

Бефстроганов классический

Шаг 10. Вливаем воду и хорошо все перемешиваем. Тушим под крышкой около 30 минут до мягкости мяса.

Бефстроганов классический

Шаг 11. Бефстроганов из говядины с подливкой готов. Подавайте к столу вместе с гарниром!

Бефстроганов классический

Классический бефстроганов с солеными огурцами

Классический бефстроганов с солеными огурцами несложно приготовить в домашних условиях. Такое угощение порадует особой нежностью и сочностью. Отличное решение для вашего обеденного стола. Подавайте аппетитное мясо с картофельным пюре и другими дополнениями по вкусу.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Огурец соленый – 100 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Укроп – 10 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Мука – 1,5 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ч.л.
  • Сметана – 300 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем репчатый лук тонкими полукольцами и жарим его на растительном масле до мягкости.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Тонкой соломкой режем соленые огурцы. Отправляем их к луку. Перемешиваем и жарим около 5 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Поперек волокон режем соломкой говядину.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Обваливаем мясо в муке.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Отдельно обжариваем на растительном масле говядину на сильном огне. Готовим около 5 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Выкладываем мясо к луку с огурцами. Солим, перчим продукты, дополняем их томатной пастой с горчицей.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Сюда же выкладываем сметану. Хорошо все перемешиваем и томим под крышкой около 25 минут. В конце добавляем укроп.

Бефстроганов классический

Шаг 8. Классический бефстроганов с солеными огурцами готов. Можно пробовать!

Бефстроганов классический

Бефстроганов из говядины в духовке

Бефстроганов из говядины в духовке – это вкусное, аппетитное и простое в исполнении блюдо для домашнего стола. Подавать его можно с любыми гарнирами по вкусу. Порадуйте себя и близких интересным кулинарным решением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 0,8 кг.
  • Грибы шампиньоны – 300 гр.
  • Сметана – 400 гр.
  • Лук репчатый – 140 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное мясо разделываем тонкой соломкой.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Обжариваем его в течение нескольких минут в сковороде на растительном масле с кубиками репчатого лука.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Затем вливаем часть сметаны, добавляем соль, перец, нарезанный чеснок. Тушим 10 минут.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Шампиньоны режем небольшими кусочками и быстро жарим до румянца. Вливаем оставшуюся сметану, перемешиваем, доводим до кипения и томим пять минут.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Мясную массу выкладываем в форму для запекания или горшочек, сверху кладем грибную смесь. Посыпаем все тертым сыром.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Запекаем угощение 10 минут при температуре 180 градусов.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Бефстроганов из говядины в духовке готов. Можно подавать угощение к столу!

Бефстроганов классический

Как приготовить бефстроганов в мультиварке

Как приготовить бефстроганов в мультиварке, рассказываем в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Ваши родные не смогут устоять перед аппетитным мясным угощением. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами: картофельным пюре, макаронами или крупами.

Время готовки – 2 часа 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,8 кг.
  • Сметана – 150 гр.
  • Лук репчатый – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень сушеная – по вкусу.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко режем мясо и выкладываем его в чашу мультиварки.

Бефстроганов классический

Шаг 2. Добавляем соль по вкусу.

Бефстроганов классический

Шаг 3. Перчим и дополняем растительным маслом.

Бефстроганов классический

Шаг 4. Натираем на терке очищенный репчатый лук и отправляем его к мясу.

Бефстроганов классический

Шаг 5. Вливаем к содержимому стакан воды.

Бефстроганов классический

Шаг 6. Хорошо все перемешиваем.

Бефстроганов классический

Шаг 7. Включаем мультиварку в режиме «тушение» на 2 часа.

Бефстроганов классический

Шаг 8. За 45 минут до окончания программы добавляем сметану и сушеную зелень. Перемешиваем.

Бефстроганов классический

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить бефстроганов в мультиварке. Обязательно попробуйте!

Бефстроганов классический

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