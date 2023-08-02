Бефстроганов классический – популярное и любимое многими блюдо, которое представляет собой мелкие кусочки мяса в соусе. Такое угощение можно подавать к столу с картофельным пюре, макаронами и другими гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический бефстроганов из говядины на сковороде

Классический бефстроганов из говядины на сковороде – это вкусное, аппетитное и простое в исполнении блюдо для домашнего стола. Подавать его можно с любыми гарнирами по вкусу. Порадуйте себя и близких сытным решением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+4 порц.

Говядина 600 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Сметана 130 гр.

Томатная паста 50 гр.

Масло растительное 60 мл.

Мука 20 гр.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Кипяток 2 ст.

Шаги 90 мин.

Классический бефстроганов готовится очень просто. Говядину промываем и режем поперек волоком тонкими ломтиками. Удаляем все пленки и прожилки. Накрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем кухонным молоточком. Дальше мясные кусочки режем тонкой соломкой. Солим, перчим говядину и присыпаем ее мукой. Перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем мясную соломку до яркого румянца. Мелко рубим репчатый лук. Отдельно жарим и его до румянца. Лук заливаем кипятком, дополняем томатной пастой. Кипятим заготовку на умеренном огне. Выкладываем в соус говядину. Перемешиваем. Закрываем крышкой и томим на небольшом огне до мягкости мяса. Спустя 30-40 минут добавляем сметану. Хорошо все перемешиваем. Перемешиваем и томим еще около 5 минут. Классический бефстроганов из говядины на сковороде готов. Подавайте к столу с гарниром. Можно украсить свежей зеленью.

Бефстроганов из говядины со сметаной

Бефстроганов из говядины со сметаной порадует вас нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Приготовить угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина – 0,3 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Мука – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Тимьян – 1 ветка.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину режем тонкой соломкой поперек волокон.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда мясо.

Шаг 3. Обжариваем продукт до румянца и вливаем сюда немного кипятка.

Шаг 4. Тонкими полукольцами режем лук и выкладываем его к мясу. Жарим до мягкости овоща.

Шаг 5. Вливаем еще кипяток и томим угощение около одного часа.

Шаг 6. Добавляем сметану и муку. Хорошо все перемешиваем и готовим на медленном огне до мягкости мяса.

Шаг 7. За 5 минут до готовности добавляем соль, специи, измельченный чеснок и тимьян.

Шаг 8. Бефстроганов из говядины со сметаной готов. Подавайте к столу с гарниром!

Классический бефстроганов из свинины

Классический бефстроганов из свинины отличается особой нежностью и мягкостью. Подавайте такое угощение к семейному обеду с картофельным пюре и другими гарнирами. Сытное кулинарное решение точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Сметана – 150 гр.

Мука – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 80 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. Свинину режем тонкой соломкой.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем мясо с луком до румянца около 5-7 минут.

Шаг 5. Добавляем муку, сметану, соль и специи из списка. Вливаем воду и перемешиваем.

Шаг 6. Томим угощение около 30 минут до полной готовности.

Шаг 7. Классический бефстроганов из свинины готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Бефстроганов из курицы

Бефстроганов из курицы – это вкусное, питательное и простое в исполнении блюдо для домашнего стола. Подавать его можно с любыми гарнирами по вкусу. Порадуйте себя и близких аппетитным решением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 350 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Томаты – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Мука – 0,3 ст.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 1,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и режем тонкой соломкой.

Шаг 2. Мелко рубим свежие томаты.

Шаг 3. Перемешиваем томаты со сметаной. Вливаем воду и кипятим соус на плите.

Шаг 4. Куриное филе обваливаем в муке.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 6. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Шаг 7. Сюда же выкладываем куриное филе.

Шаг 8. Обжариваем на большом огне около 5-6 минут.

Шаг 9. Выливаем сюда соус. Перемешиваем.

Шаг 10. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 11. Дальше всыпаем специи. Томим на небольшом огне около 20 минут.

Шаг 12. Бефстроганов из курицы готов. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами.

Бефстроганов из говядины в сливочном соусе

Бефстроганов из говядины в сливочном соусе порадует вас нежным вкусом и питательными свойствами. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Приготовить угощение сможет каждый. Используйте для этого проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Бульон – 150 мл.

Сливки – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Орех мускатный – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем красивый кусок говядины без костей и прожилок.

Шаг 2. Режем мясо тонкой соломкой.

Шаг 3. Выкладываем мясо в пакет и засыпаем его мукой.

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 5. Режем лук тонкими полукольцами.

Шаг 6. Обжариваем овощ на растительном масле до румянца.

Шаг 7. Сюда же кладем мясо, перемешиваем и продолжаем обжаривать.

Шаг 8. Добавляем соль и специи.

Шаг 9. Вливаем бульон и хорошо прогреваем содержимое. Томим до мягкости мяса.

Шаг 10. Вливаем сливки и еще раз все прогреваем. Вот и все, можно выключать плиту.

Шаг 11. Бефстроганов из говядины в сливочном соусе готов. Угощайтесь!

Бефстроганов с грибами

Бефстроганов с грибами – интересная кулинарная идея для вашего домашнего меню. Обязательно попробуйте приготовить нежнейшее мясо с грибами по нашему проверенному пошаговому рецепту. Готовый продукт можно подавать к обеду, ужину или в качестве перекуса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель –

Грибы шампиньоны – 270 гр.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Вода – 6 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Сметана – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину, режем ее соломкой, солим и перчим.

Шаг 2. Обжариваем мясо на оливковом масле около 10 минут. Вливаем три столовые ложки воды и тушим 50 минут.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук.

Шаг 4. Также режем шампиньоны.

Шаг 5. На оставшемся масле жарим лук до мягкости.

Шаг 6. Отправляем его к грибам, обжариваем все вместе около 5 минут. После томим под крышкой три минуты.

Шаг 7. Добавляем сметану, соль и оставшиеся три ложки воды. Перемешиваем и томим пару минут.

Шаг 8. Выкладываем сюда мясо. Хорошо все перемешиваем и через минуту убираем с огня.

Шаг 9. Бефстроганов с грибами готов. Подавайте к столу с картофельным пюре и солениями.

Бефстроганов из говядины с подливкой

Бефстроганов из говядины с подливкой – это очень сочное, вкусное и питательное угощение для вашего семейного обеда или ужина. Подавайте аппетитный мясной продукт с вашими любимыми гарнирами. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Сметана – 100 гр.

Кетчуп – 3 ст.л.

Вода – 100 мл.

Мука – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину режем тонкой соломкой, солим и перчим.

Шаг 2. Обсыпаем мясо мукой и перемешиваем.

Шаг 3. Режем тонкими полукольцами репчатый лук.

Шаг 4. Измельчаем очищенный чеснок.

Шаг 5. Обжариваем кусочки говядины до румянца на растительном масле.

Шаг 6. Убираем мясо и здесь же обжариваем лук до золотистого оттенка с добавлением сливочного масла.

Шаг 7. Выкладываем мясо к луку.

Шаг 8. Дополняем продукты кетчупом.

Шаг 9. Присоединяем чеснок и сметану.

Шаг 10. Вливаем воду и хорошо все перемешиваем. Тушим под крышкой около 30 минут до мягкости мяса.

Шаг 11. Бефстроганов из говядины с подливкой готов. Подавайте к столу вместе с гарниром!

Классический бефстроганов с солеными огурцами

Классический бефстроганов с солеными огурцами несложно приготовить в домашних условиях. Такое угощение порадует особой нежностью и сочностью. Отличное решение для вашего обеденного стола. Подавайте аппетитное мясо с картофельным пюре и другими дополнениями по вкусу.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Огурец соленый – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Укроп – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 1,5 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Паста томатная – 1 ч.л.

Сметана – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Режем репчатый лук тонкими полукольцами и жарим его на растительном масле до мягкости.

Шаг 2. Тонкой соломкой режем соленые огурцы. Отправляем их к луку. Перемешиваем и жарим около 5 минут.

Шаг 3. Поперек волокон режем соломкой говядину.

Шаг 4. Обваливаем мясо в муке.

Шаг 5. Отдельно обжариваем на растительном масле говядину на сильном огне. Готовим около 5 минут.

Шаг 6. Выкладываем мясо к луку с огурцами. Солим, перчим продукты, дополняем их томатной пастой с горчицей.

Шаг 7. Сюда же выкладываем сметану. Хорошо все перемешиваем и томим под крышкой около 25 минут. В конце добавляем укроп.

Шаг 8. Классический бефстроганов с солеными огурцами готов. Можно пробовать!

Бефстроганов из говядины в духовке

Бефстроганов из говядины в духовке – это вкусное, аппетитное и простое в исполнении блюдо для домашнего стола. Подавать его можно с любыми гарнирами по вкусу. Порадуйте себя и близких интересным кулинарным решением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Грудка куриная – 0,8 кг.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Сметана – 400 гр.

Лук репчатый – 140 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное мясо разделываем тонкой соломкой.

Шаг 2. Обжариваем его в течение нескольких минут в сковороде на растительном масле с кубиками репчатого лука.

Шаг 3. Затем вливаем часть сметаны, добавляем соль, перец, нарезанный чеснок. Тушим 10 минут.

Шаг 4. Шампиньоны режем небольшими кусочками и быстро жарим до румянца. Вливаем оставшуюся сметану, перемешиваем, доводим до кипения и томим пять минут.

Шаг 5. Мясную массу выкладываем в форму для запекания или горшочек, сверху кладем грибную смесь. Посыпаем все тертым сыром.

Шаг 6. Запекаем угощение 10 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Бефстроганов из говядины в духовке готов. Можно подавать угощение к столу!

Как приготовить бефстроганов в мультиварке

Как приготовить бефстроганов в мультиварке, рассказываем в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Ваши родные не смогут устоять перед аппетитным мясным угощением. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами: картофельным пюре, макаронами или крупами.

Время готовки – 2 часа 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 0,8 кг.

Сметана – 150 гр.

Лук репчатый – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень сушеная – по вкусу.

Масло растительное – 20 мл.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко режем мясо и выкладываем его в чашу мультиварки.

Шаг 2. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 3. Перчим и дополняем растительным маслом.

Шаг 4. Натираем на терке очищенный репчатый лук и отправляем его к мясу.

Шаг 5. Вливаем к содержимому стакан воды.

Шаг 6. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Включаем мультиварку в режиме «тушение» на 2 часа.

Шаг 8. За 45 минут до окончания программы добавляем сметану и сушеную зелень. Перемешиваем.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить бефстроганов в мультиварке. Обязательно попробуйте!