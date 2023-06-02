Описание приготовления:

Ароматный соленый бекон можно подать на завтрак или приготовить из него бутерброды для пикника. По желанию ломтики бекона можно поджарить или запечь в духовке, на гриле — этот продукт универсальный!

Основной ингредиент: Мясо / Свинина

Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Грудинка свиная 400 Грамм

Соль 2 Ст. ложки

Вода фильтрованная 500 Миллилитров

Перец горошек черный 20 Штук

Лавровый лист 4-5 Штук

Чеснок 3 Зубчика

Количество порций 3

Калорийность

104 ккал

Калорийность

2 г

Белки

11 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бекон в домашних условиях»

В глубокую узкую емкость всыпьте соль, горошины черного перца и лавровые листья.

Очистите чесночные зубчики и промойте, нарежьте ломтиками. Добавьте к остальным специям.

Влейте фильтрованную воду и тщательно перемешайте, чтобы растворилась соль. Промойте грудинку, сделайте сквозные прорезы ножом и выложите в рассол. Рассол должен покрывать мясо полностью. Поместите емкость в холодильник.

Бекон солится минимум 3 дня. Каждый день мясо желательно переворачивать, чтобы оно равномерно просолилось.

Соленый бекон извлеките из рассола и нарежьте ломтиками при подаче. Если хотите хранить такой продукт, то его лучше всего заморозить, а потом нарезать тоненькими ломтиками.