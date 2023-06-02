Описание приготовления:
Ароматный соленый бекон можно подать на завтрак или приготовить из него бутерброды для пикника. По желанию ломтики бекона можно поджарить или запечь в духовке, на гриле — этот продукт универсальный!
Основной ингредиент: Мясо / Свинина
Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Грудинка свиная 400 Грамм
- Соль 2 Ст. ложки
- Вода фильтрованная 500 Миллилитров
- Перец горошек черный 20 Штук
- Лавровый лист 4-5 Штук
- Чеснок 3 Зубчика
Количество порций 3
Калорийность
104 ккал
Калорийность
2 г
Белки
11 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бекон в домашних условиях»
В глубокую узкую емкость всыпьте соль, горошины черного перца и лавровые листья.
Очистите чесночные зубчики и промойте, нарежьте ломтиками. Добавьте к остальным специям.
Влейте фильтрованную воду и тщательно перемешайте, чтобы растворилась соль. Промойте грудинку, сделайте сквозные прорезы ножом и выложите в рассол. Рассол должен покрывать мясо полностью. Поместите емкость в холодильник.
Бекон солится минимум 3 дня. Каждый день мясо желательно переворачивать, чтобы оно равномерно просолилось.
Соленый бекон извлеките из рассола и нарежьте ломтиками при подаче. Если хотите хранить такой продукт, то его лучше всего заморозить, а потом нарезать тоненькими ломтиками.