Белая смородина с агар-агаром на зиму

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Описание приготовления:

Плотность варенья зависит от силы агар-агара, чем она выше, тем плотнее масса. Варенье прекрасно хранится в сухом, темном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Cмородина / Агар-агар Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Смородина белая 1 Килограмм
  • Агар-агар (порошок) 1 Ст. ложка
  • Сахар 800 Грамм (на 1 литр сока)
  • Вода 50 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

202 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белая смородина с агар-агаром на зиму»

Белая смородина с агар-агаром на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления белой смородины с агар-агаром на зиму.

Белая смородина с агар-агаром на зиму

Ягоды смородины сполосните, удалите веточки и выложите в кастрюлю. Влейте воду, поставьте кастрюлю с ягодами на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 5 минут и снимите с огня.

Белая смородина с агар-агаром на зиму

Перетрите ягоды через сито. К жидкости добавьте сахар, а жмых нам больше не понадобится. Поставьте кастрюлю со смородиновым сиропом на медленный огонь и варите до полного растворения сахара.

Белая смородина с агар-агаром на зиму

Агар-агар смешайте с тремя столовыми ложками воды и дайте постоять 3 минуты.

Белая смородина с агар-агаром на зиму

При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Добавьте агар-агар, проварите смесь в течение 5 минут, мешая, и разложите в горячие, стерилизованные банки. Дайте полностью остыть и закройте чистыми, сухими крышками, уберите на хранение.

Белая смородина с агар-агаром на зиму

Приятных заготовок!

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