Описание приготовления:
Плотность варенья зависит от силы агар-агара, чем она выше, тем плотнее масса. Варенье прекрасно хранится в сухом, темном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Cмородина / Агар-агар Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Смородина белая 1 Килограмм
- Агар-агар (порошок) 1 Ст. ложка
- Сахар 800 Грамм (на 1 литр сока)
- Вода 50 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
202 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Белая смородина с агар-агаром на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления белой смородины с агар-агаром на зиму.
Ягоды смородины сполосните, удалите веточки и выложите в кастрюлю. Влейте воду, поставьте кастрюлю с ягодами на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 5 минут и снимите с огня.
Перетрите ягоды через сито. К жидкости добавьте сахар, а жмых нам больше не понадобится. Поставьте кастрюлю со смородиновым сиропом на медленный огонь и варите до полного растворения сахара.
Агар-агар смешайте с тремя столовыми ложками воды и дайте постоять 3 минуты.
При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Добавьте агар-агар, проварите смесь в течение 5 минут, мешая, и разложите в горячие, стерилизованные банки. Дайте полностью остыть и закройте чистыми, сухими крышками, уберите на хранение.
Приятных заготовок!