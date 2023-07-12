Описание приготовления:

Плотность варенья зависит от силы агар-агара, чем она выше, тем плотнее масса. Варенье прекрасно хранится в сухом, темном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Cмородина / Агар-агар Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Смородина белая 1 Килограмм

Агар-агар (порошок) 1 Ст. ложка

Сахар 800 Грамм (на 1 литр сока)

Вода 50 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

202 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белая смородина с агар-агаром на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления белой смородины с агар-агаром на зиму.

Ягоды смородины сполосните, удалите веточки и выложите в кастрюлю. Влейте воду, поставьте кастрюлю с ягодами на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 5 минут и снимите с огня.

Перетрите ягоды через сито. К жидкости добавьте сахар, а жмых нам больше не понадобится. Поставьте кастрюлю со смородиновым сиропом на медленный огонь и варите до полного растворения сахара.

Агар-агар смешайте с тремя столовыми ложками воды и дайте постоять 3 минуты.

При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Добавьте агар-агар, проварите смесь в течение 5 минут, мешая, и разложите в горячие, стерилизованные банки. Дайте полностью остыть и закройте чистыми, сухими крышками, уберите на хранение.

Приятных заготовок!