Бельбекский водозабор официально запустили в эксплуатацию

Стратегический объект сдан в сжатые сроки. Водозабор на реке Бельбек официально запустили в эксплуатацию. В День возвращения Севастополя в состав России о проделанной работе Президенту Владимиру Путину доложил заместитель министра обороны страны Тимур Иванов. А для представителей СМИ военнослужащие организовали экскурсию по новому комплексу.

Создать современный и отвечающий всем требованиям водозаборный комплекс удалось за рекордные 115 дней – ещё ни один подобный объект не возводился в России за столь короткое время. Достичь подобных результатов удалось благодаря упорному труду – на объекте в три смены работали 740 специалистов и 280 единиц техники. Накопительный блок, общей ёмкостью в 150 тысяч кубометров, практически полностью заполнен. При этом, уже имеющиеся показатели собираются нарастить с помощью создания новой инфраструктуры.

ТИМОФЕЙ БЕЛИКОВ, представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации: «Предусмотрена перспективная площадка развития данного водозабора. И уже через пару-тройку месяцев мы подключим дополнительно источник подземного водоснабжения. Мы пробурили скважины, нашли подземную воду. Предусмотрели в технологии её возможный приём и перекачку в город. Тем самым, данный объект станет всесезонным».

Прежде чем отобранная вода попадает в Днепровский канал, она проходит тщательную фильтрацию. Громоздкие комплексы работают практически в автономном режиме. Специалистам лишь иногда необходимо проверять состояние механизмов, всю остальную работу техника берёт на себя.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «В этом крупном ангаре находится комплекс очистки воды, которую забирают из реки Бельбек. Её мощность составляет порядка 50 тысяч кубометров в сутки. То есть, весь объём, который может брать водозабор. Для её работы достаточно всего двух специалистов. В основном, весь цикл автоматизирован».

ИГОРЬ ПОПОВ, начальник отдела строительно-монтажных пуско-наладочных работ ООО «Гидропромтехнологии»: «Несколько циклов очистки. Это первичное отстаивание с добавлением реагентов для более ускоренного отстаивания. Это механическая очистка. Она представляет собой несколько фильтров. В данном случае – восемь».

А уже очищенная вода поступает сюда, в насосные станции. Здесь на интерактивные экраны выводятся все необходимые показатели. С их помощью можно понять, с какой скоростью выкачивается вода и сколько её осталось в накопительном «ковше». Благодаря грамотной логистике канализационных сооружений и помповых механизмов, ежесуточно отсюда в город направляется до 65 тысяч кубометров воды. Излишки хранятся в четырёх накопительных резервуарах, так что потерь ценной в периоды засухи воды не предвидится.

«Это насосная станция второго подъёма. Она выполняет функцию перекачки воды в Днепровский трубопровод, по которому вода продолжает следовать на ВУ-3»

Проделанная Министерством обороны работа получила высокую оценку главы государства. Теперь уже готовый объект передали севастопольскому «Водоканалу» для дальнейшей эксплуатации.

ТИМУР ИВАНОВ, заместитель министра обороны Российской Федерации: «Система автоматизирована и выведена непосредственно на «Водоканал», где дистанционно любой диспетчер может контролировать любую задвижку и, в том числе, безопасность этого объекта. Мы получили колоссальный опыт в части насосных агрегатов, систем водоочистки, ну и опыт в сооружении подобных гидротехнических сооружений».

Бельбекский водозабор – один из многих этапов федеральной программы по решению «водного» вопроса полуострова. Глобальная задача остаётся актуальной – к 2024-му усилиями двух регионов при поддержке государства поставки чистой воды должны будут увеличиться в два раза по сравнению с нынешними показателями.

Кирилл попов, Денис Александрович, «Севинформбюро»