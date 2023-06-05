Беляши на воде с мясной начинкой

А вы знали, что молоко — необязательный ингредиент для приготовления пышных и вкусных беляшей? Без него можно замесить просто идеальное тесто, которое поразит своей воздушностью. Поверьте, беляши на воде по вкусу не уступают классическим, зато выходят более бюджетными.

Для приготовления этого блюда вам понадобится достаточно много подсолнечного масла. Помимо 2 столовых ложек, необходимых для теста, потребуется еще немалое количество для обжарки. Ведь беляши должны стать румяными и золотистыми.

Аппетитные беляши на воде: секрет их сочности

Маленькая хитрость. Для того чтобы мясная начинка вышла невероятно сочной, в фарш следует добавить один дополнительный ингредиент. Немного воды — то что нужно для удачных беляшей. С ее помощью вам удастся приготовить самую вкусную начинку.

Ингредиенты

Вода230 мл Пшеничная мука2,5 стак. Дрожжи1 ч. л. Сахар1 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Свиной фарш150 г Лук1 шт.

Приготовление

Вливаем в миску 200 мл теплой воды. Всыпаем сухие дрожжи, сахар и 0,5 ч. л. соли. Добавляем подсолнечное масло. Хорошенько всё перемешиваем, используя венчик.Всыпаем просеянную пшеничную муку. Замешиваем однородное гладкое тесто. Помещаем его в миску и накрываем пищевой пленкой. Убираем в холодильник на 3–4 часа. Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Очень мелко его нарезаем. Добавляем лук к свиному фаршу. Вливаем оставшуюся воду.Добавляем к фаршу 0,5 ч. л. соли и черный молотый перец. Тщательно всё перемешиваем до однородной массы.Обминаем тесто на рабочей поверхности. Разделяем его на 2 части, каждую из которых делим на 5 кусочков. Скатываем их в шарики.Заготовки из теста раскатываем в лепешки. В центр помещаем мясную начинку. Заворачиваем края теста, формируя беляш с открытой серединкой. Разогреваем сковородку с подсолнечным маслом. На медленном огне обжариваем беляши по 4–5 минут с каждой стороны. Готово!

После обжарки выложите беляши на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишний жир, и только затем переместите их на блюдо. К слову, если вы хотите угостить большую компанию такой вкуснотищей, следует готовить сразу двойную порцию. Ведь из указанного количества ингредиентов в рецепте получится 10 беляшей, которые разлетятся в мгновение ока.