Белое агроволокно для сельскохозяйственных культур

Что такое тентовая ткань ПВХ

Уже из названия понятно, что тентовый материал должен иметь особенные свойства. Существует несколько видов тканей и пленок, которые используют для защиты открытых площадок и объектов от воздействия осадков и солнца. Но наиболее востребована — тентовая ткань ПВХ, сочетающая свойства тканого полотна и пленки. Защитить урожая при неблагоприятных погодных условиях поможет стандартное агрополотно белое, купить которое сегодня можно совершенно недорого. Тут можно заказать на сайте https://sad-ogorod.in.ua/agrovolokno/.

Что такое тентовая ткань ПВХ

По структуре тентовая ткань представляет собой композиционный материал состоящий из нескольких слоев. Количество слоев и качественный состав может меняться в зависимости от назначения конечного продукта, но неизменным остается наличие слоя из ПВХ полимера. Именно он отвечает за основное свойство — непроницаемость для воды и воздуха.

Сама по себе пленка ПВХ имеет невысокую устойчивость к механическим воздействиям — её легко растянуть и даже порвать. И если сделать тент из одной пленки, даже довольно потной, то он будет «одноразовым» — быстро сотрется на сгибах, деформируется, полностью или частично потеряет свои защитные свойства. Чтобы улучшить стойкость к механическим воздействиям на растяжение и разрыв, в состав тентового материала добавляют армирующую ткань. А сверху (с одной или с обеих сторон) наносят покрытие, которое отвечает за повышенную устойчивость к истиранию и воздействию солнечного ультрафиолета.

Используется армирующая ткань из нитей лавсана, полиэстера или нейлона. В процессе производства ткань соединяют с ПВХ полимером. Есть два способа изготовления:

Литье. Расплавленный ПВХ полимер наносят (выливают) на основу. В результате получают очень прочный материал, который не поддается расслоению на составные части.

Расплавленный ПВХ полимер наносят (выливают) на основу. В результате получают очень прочный материал, который не поддается расслоению на составные части. Ламинирование. На основу накладывают пленку ПВХ. Прижимают прессом, и при воздействии высокой температуры сплавляют ткань с пленкой.

Примечание. Второй способ технологически проще, менее затратен и более распространен. Затем на материал могут нанести защитное лаковое покрытие.