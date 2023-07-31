Беляши домашние

Беляши – это аппетитное и сытное угощение для всей семьи. Румяные беляши с сочной начинкой послужат отличным перекусом. Приготовить такой продукт несложно. Для этого берите на заметку кулинарную подборку из десяти очень вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классические беляши с фаршем на сковороде

Классические беляши с фаршем на сковороде – вкусное и сытное угощение для всей семьи. Такой продукт можно есть просто так или подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 270 гр. + для подпыла

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Соль ½ ч.л.

Вода 200 мл.

Для начинки:

Фарш мясной 250 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 60 мин.

Классические беляши легко можно приготовить в домашних условиях. В глубокой миске соединяем муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Перемешиваем ингредиенты. Вливаем теплую воду и растительное масло. Замешиваем заготовку миксером или вручную. Замешиваем плотный ком, накрываем его пищевой пленкой и оставляем на 30-60 минут. Измельчаем репчатый лук для начинки и обжариваем его до прозрачного состояния на растительном масле. Подготовим мясной фарш. Можно взять готовый или прокрутить мясо через мясорубку. Готовое тесто разминаем руками и раскатываем его в тонкий пласт. Делим тесто на круги, по центру которых выкладываем начинку из фарша, лука, соли и перца. Закрываем начинку тестом, формируем аккуратные беляши. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда беляши и жарим их до румянца со всех сторон. Классические беляши с фаршем на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Жареные беляши с тестом на кефире

Жареные беляши с тестом на кефире получаются невероятно пышными и сочными. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Готовые беляши послужат отличным перекусом для всей семьи.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 330 гр.

Фарш мясной – 250 гр.

Кефир – 250 мл.

Дрожжи свежие/сухие – 15 гр./1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Лук репчатый крупный – 0,5 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Дрожжи разводим в теплом кефире, дополняем их 2 столовыми ложками растительного масла.

Шаг 3. Добавляем 100 грамм муки и хорошенько все перемешиваем. Убираем подходить в теплое место.

Шаг 4. После готовности опары добавляем в нее соль.

Шаг 5. Высыпаем оставшуюся муку и замешиваем однородное тесто, формируем аккуратный ком. Оставляем в теплом месте на 1 час.

Шаг 6. Вымешиваем мясной фарш, измельченный лук, соль и перец для начинки.

Шаг 7. Тесто разминаем руками, делим на аккуратные шарики и прижимаем их руками. Раскатываем.

Шаг 8. По центру каждого кружка кладем начинку. Соединяем края теста вокруг начинки, оставляя по центру небольшое отверстие.

Шаг 9. Обжариваем беляши до румянца в сковороде с растительным маслом. После перекладываем их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 10. Жареные беляши с тестом на кефире готовы. Угощайтесь!

Беляши из дрожжевого теста в духовке

Беляши из дрожжевого теста в духовке порадуют вас сочетанием нежного пышного теста с сочной мясной начинкой. Такое угощение послужит сытным и вкусным перекусом для всей семьи. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Молоко – 200 мл.

Сметана – 50 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 60 мл.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Фарш куриный – 350 гр.

Лук репчатый – 250 гр.

Вода – 50 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем куриное яйцо, сахар и половину соли. Взбиваем вилкой.

Шаг 2. Вливаем сюда теплое молоко и добавляем сметану. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Дальше вливаем растительное масло.

Шаг 4. Просеиваем муку и высыпаем сухие дрожжи.

Шаг 5. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Шаг 6. Убираем заготовку в теплое место на 30-40 минут.

Шаг 7. Соединяем фарш с измельченным луком. Солим, перчим и перемешиваем. Добавляем немного воды.

Шаг 8. Подошедшее тесто делим на аккуратные шарики. Раскатываем их в круги и по центру выкладываем начинку. Скрепляем края теста, оставляя небольшое отверстие.

Шаг 9. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Обмазываем их взбитым желтком.

Шаг 10. Выпекаем беляши при температуре 180 градусов около 30-35 минут.

Шаг 11. Беляши из дрожжевого теста в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Ленивые беляши с фаршем на сковороде

Ленивые беляши с фаршем на сковороде несложно приготовить в домашних условиях. Такое оригинальное угощение порадует нежным вкусом и невероятной сочностью. Подавайте к столу в качестве питательного перекуса, дополнив сметаной или ароматной зеленью.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Кефир – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар – 1 шепотка.

Фарш мясной – 200 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Зелень – 5 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем кефир. Добавляем к нему куриное яйцо, сахар, соль и черный молотый перец.

Шаг 3. Взбалтываем до однородности и просеиваем сюда муку с разрыхлителем.

Шаг 4. Вымешиваем массу до исчезновения всех комочков.

Шаг 5. Приготовим начинку. Для этого соединяем мясной фарш, измельченный лук, зелень, соль и перец.

Шаг 6. Из заготовки лепим небольшие плоские котлетки.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Вливаем сюда ложкой порционно жидкое тесто. По центру кладем начинку.

Шаг 8. Закрываем начинку еще небольшим количеством теста.

Шаг 9. Обжариваем заготовки с обеих сторон до румянца.

Шаг 10. Ленивые беляши с фаршем на сковороде готовы. Подавайте угощение к столу!

Вак беляши в духовке

Вак беляши в духовке получаются невероятно пышными, румяными и сочными внутри. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие по достоинству оценят такой продукт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 140 гр.

Желток куриный – 2 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Вода – 50 мл.

Для начинки:

Картофель – 3 шт.

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое однородное тесто из муки, соли, тертого сливочного масла, куриных желтков, разрыхлителя и воды.

Шаг 2. Очищаем картошку и режем ее небольшими кубиками.

Шаг 3. Соединяем картофель с мясным фаршем, измельченным луком, солью и специями. Вымешиваем.

Шаг 4. Тесто раскатываем в толстую колбаску. Разрезаем ее на кусочки.

Шаг 5. Каждый кусок теста раскатываем в тонкий круг.

Шаг 6. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Шаг 7. Поднимаем края лепешки к центру, защипывая их и оставляем небольшое отверстие.

Шаг 8. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем около 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Вак беляши в духовке готовы. Можно пробовать!

Домашние беляши с мясом и картошкой

Домашние беляши с мясом и картошкой – вкусное и невероятно питательное угощение для всей семьи. Такой продукт можно есть просто так или подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Картофель – 0,5 кг.

Фарш куриный – 650 гр.

Кефир – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Сода – на кончике ножа.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем кубики сливочного масла с просеянной мукой.

Шаг 2. Начинаем перетирать продукты в мелкую крошку.

Шаг 3. Добавляем соду.

Шаг 4. Дальше всыпаем немного соли по вкусу.

Шаг 5. Делаем в смеси небольшое углубление и разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 6. Отмеряем необходимое количество кефира.

Шаг 7. Выливаем кефир в общую массу.

Шаг 8. Замешиваем тесто и перекладываем его на рабочую поверхность, присыпанную мукой.

Шаг 9. Убираем ком теста в пакет и отправляем в холодильник.

Шаг 10. Для начинки очищаем и рубим мелким кубиком картофель. Перекладываем картошку в глубокую миску.

Шаг 11. Сюда же перекладываем фарш. Добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 12. Мешаем начинку до однородности.

Шаг 13. Лепим из теста колбаску и разрезаем на части.

Шаг 14. Каждую часть раскатываем в круг. По центру кладем начинку.

Шаг 15. Поднимаем края лепешки к центру, защипывая их и оставляя небольшое отверстие.

Шаг 16. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем около 45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 17. Домашние беляши с мясом и картошкой готовы. Угощайтесь!

Беляши на дрожжевом тесте с молоком

Беляши на дрожжевом тесте с молоком отличаются сочетанием нежного пышного теста с сочной мясной начинкой. Такое угощение послужит питательным перекусом для всей семьи. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Молоко – 1 ст.

Дрожжи свежие – 30 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 6 ст.л.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Вода – 100 мл.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Для жарки:

Масло растительное – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем в глубокой миске мясной фарш с измельченным луком.

Шаг 2. Дополняем продукты солью, водой и перцем.

Шаг 3. Тщательно вымешиваем начинку.

Шаг 4. В отдельную миску выливаем теплое молоко. Растворяем в нем сахар и дрожжи.

Шаг 5. Оставляем опару в теплом месте, примерно, на 30 минут.

Шаг 6. Дальше опару соединяем с мукой, яйцом, растительным маслом. Добавляем разведенную в небольшом количестве воды соль.

Шаг 7. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Шаг 8. Прикрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-2 часа.

Шаг 9. Делим готовое тесто на равные по размеру шарики.

Шаг 10. Каждый шарик раскатываем в круг и наполняем начинкой. Собираем тесто по краям, оставляя небольшое отверстие вверху.

Шаг 11. Оставляем заготовки на 15-20 минут.

Шаг 12. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем беляши до яркого румянца.

Шаг 13. Беляши на дрожжевом тесте с молоком готовы. Можно угощаться!

Дрожжевые беляши на воде

Дрожжевые беляши на воде – это пышные и румяные угощения для вашего стола с сочной мясной начинкой. Такое блюдо послужит вкусным и сытным перекусом. Обязательно попробуйте приготовить беляши по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Вода – 150 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,3 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для жарки:

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем пшеничную муку. Высыпаем к ней порцию сахара и соли, добавляем дрожжи. Ингредиенты между собой тщательно перемешиваем.

Шаг 3. В заготовку вливаем сначала растительное масло и теплую воду.

Шаг 4. Замешиваем дрожжевое тесто. Формируем из него шар, перекладываем в миску и на 1 час убираем в теплое место. Прикрываем полотенцем, чтобы не обветривалось.

Шаг 5. Приготовим начинку. Мясной фарш отправляем в глубокую миску. Присоединяем измельченный репчатый лук, солим и перчим.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем начинку.

Шаг 7. Обминаем подошедшее тесто руками, делим на равные кусочки. Каждый кусочек раскатываем в круг.

Шаг 8. По центру кругов выкладываем по столовой ложке мясной начинки. Формируем беляш, соединяя края. Можно сформировать круг или треугольник.

Шаг 9. В глубокую сковороду выливаем растительное масло. Опускаем на него беляши и жарим до румянца со всех сторон.

Шаг 10. Со сковороды беляши выкладываем на бумажные салфетки или полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Шаг 11. Дрожжевые беляши на воде готовы. Можно пробовать!

Пышные беляши как пух с сухими дрожжами

Пышные беляши как пух с сухими дрожжами просто таят по рту! Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует нежным тестом и сочной питательной начинкой. Для приготовления беляшей в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 300 мл.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,3 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для жарки:

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим опару для теста. Смешиваем дрожжи, сахар, соль и теплую воду. Добавляем сюда около пяти столовых ложек муки. Накрываем заготовку и оставляем в теплом месте на 15-20 минут.

Шаг 2. Когда опара подойдет, вливаем растительное масло и высыпаем оставшуюся муку.

Шаг 3. Замешиваем тесто. Накрываем заготовку и убираем в теплое место на один час.

Шаг 4. Приготовим начинку. Очищенный лук измельчаем в блендере или мелко режем ножом. Соединяем фарш, лук, черный молотый перец, соль и немного холодной воды. Перемешиваем.

Шаг 5. Тесто слегка разминаем руками, выкладываем на рабочую поверхность. Разделяем на равные части, скатываем их в шарики. Оставляем их на 5-10 минут.

Шаг 6. Каждый шарик теста разминаем в лепешку. По центру каждой заготовки выкладываем начинку.

Шаг 7. Защипываем края теста, соединяем их в центре. Слегка придавливаем ладонью, формируя круглый пирожок. Выкладываем беляши швом вниз на смазанную растительным маслом поверхность.

Шаг 8. В кастрюле или глубокой сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем беляши и жарим на среднем огне до золотистого цвета.

Шаг 9. Горячие угощения перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 10. Пышные беляши как пух, с сухими дрожжами готовы. Угощайтесь!

Беляши с куриным фаршем

Беляши с куриным фаршем – это невероятно вкусное и сытное угощение для всей семьи. Такой продукт можно есть просто так или подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 600-700 гр.

Грудка куриная – 2 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Молоко – 500 мл.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разводим сухие дрожжи в теплом молоке.

Шаг 2. Сюда же добавляем соль, сахар и разбиваем куриное яйцо. Тщательно вымешиваем венчиком.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем перемешивать.

Шаг 4. Замешиваем эластичное тесто и прикрываем его пленкой.

Шаг 5. Даем тесту подняться в теплом месте. На это уйдет, примерно, 30-60 минут.

Шаг 6. Прокручиваем куриную грудку через мясорубку.

Шаг 7. Также прокручиваем очищенный репчатый лук. Добавляем соль и перец.

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем куриную начинку.

Шаг 9. Готовое тесто делим на равные части, раскатываем их в плотные круги. По центру каждого круга выкладываем начинку.

Шаг 10. Закрываем начинку тестом, формируем аккуратные беляши.

Шаг 11. Обжариваем их до румянца на разогретом растительном масле.

Шаг 12. Беляши с куриным фаршем готовы. Можно подавать к столу!