Беляши домашние

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Беляши – это аппетитное и сытное угощение для всей семьи. Румяные беляши с сочной начинкой послужат отличным перекусом. Приготовить такой продукт несложно. Для этого берите на заметку кулинарную подборку из десяти очень вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классические беляши с фаршем на сковороде

Классические беляши с фаршем на сковороде – вкусное и сытное угощение для всей семьи. Такой продукт можно есть просто так или подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Беляши домашние

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 270 гр. + для подпыла
  • Сухие дрожжи 1 ч.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Вода 200 мл.
  • Для начинки:
  • Фарш мясной 250 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 60 мин.

  1. Беляши домашние

    Классические беляши легко можно приготовить в домашних условиях. В глубокой миске соединяем муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Перемешиваем ингредиенты.

  2. Беляши домашние

    Вливаем теплую воду и растительное масло. Замешиваем заготовку миксером или вручную.

  3. Беляши домашние

    Замешиваем плотный ком, накрываем его пищевой пленкой и оставляем на 30-60 минут.

  4. Беляши домашние

    Измельчаем репчатый лук для начинки и обжариваем его до прозрачного состояния на растительном масле.

  5. Беляши домашние

    Подготовим мясной фарш. Можно взять готовый или прокрутить мясо через мясорубку.

  6. Беляши домашние

    Готовое тесто разминаем руками и раскатываем его в тонкий пласт.

  7. Беляши домашние

    Делим тесто на круги, по центру которых выкладываем начинку из фарша, лука, соли и перца.

  8. Беляши домашние

    Закрываем начинку тестом, формируем аккуратные беляши.

  9. Беляши домашние

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда беляши и жарим их до румянца со всех сторон.

  10. Беляши домашние

    Классические беляши с фаршем на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Жареные беляши с тестом на кефире

Жареные беляши с тестом на кефире получаются невероятно пышными и сочными. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Готовые беляши послужат отличным перекусом для всей семьи.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 330 гр.
  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Дрожжи свежие/сухие – 15 гр./1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Лук репчатый крупный – 0,5 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Дрожжи разводим в теплом кефире, дополняем их 2 столовыми ложками растительного масла.

Беляши домашние

Шаг 3. Добавляем 100 грамм муки и хорошенько все перемешиваем. Убираем подходить в теплое место.

Беляши домашние

Шаг 4. После готовности опары добавляем в нее соль.

Беляши домашние

Шаг 5. Высыпаем оставшуюся муку и замешиваем однородное тесто, формируем аккуратный ком. Оставляем в теплом месте на 1 час.

Шаг 6. Вымешиваем мясной фарш, измельченный лук, соль и перец для начинки.

Беляши домашние

Шаг 7. Тесто разминаем руками, делим на аккуратные шарики и прижимаем их руками. Раскатываем.

Беляши домашние

Шаг 8. По центру каждого кружка кладем начинку. Соединяем края теста вокруг начинки, оставляя по центру небольшое отверстие.

Беляши домашние

Шаг 9. Обжариваем беляши до румянца в сковороде с растительным маслом. После перекладываем их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Беляши домашние

Шаг 10. Жареные беляши с тестом на кефире готовы. Угощайтесь!

Беляши домашние

Беляши из дрожжевого теста в духовке

Беляши из дрожжевого теста в духовке порадуют вас сочетанием нежного пышного теста с сочной мясной начинкой. Такое угощение послужит сытным и вкусным перекусом для всей семьи. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Молоко – 200 мл.
  • Сметана – 50 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дрожжи сухие – 8 гр.
  • Фарш куриный – 350 гр.
  • Лук репчатый – 250 гр.
  • Вода – 50 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем куриное яйцо, сахар и половину соли. Взбиваем вилкой.

Беляши домашние

Шаг 2. Вливаем сюда теплое молоко и добавляем сметану. Хорошенько перемешиваем.

Беляши домашние

Шаг 3. Дальше вливаем растительное масло.

Беляши домашние

Шаг 4. Просеиваем муку и высыпаем сухие дрожжи.

Беляши домашние

Шаг 5. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Беляши домашние

Шаг 6. Убираем заготовку в теплое место на 30-40 минут.

Беляши домашние

Шаг 7. Соединяем фарш с измельченным луком. Солим, перчим и перемешиваем. Добавляем немного воды.

Беляши домашние

Шаг 8. Подошедшее тесто делим на аккуратные шарики. Раскатываем их в круги и по центру выкладываем начинку. Скрепляем края теста, оставляя небольшое отверстие.

Беляши домашние

Шаг 9.  Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Обмазываем их взбитым желтком.

Беляши домашние

Шаг 10. Выпекаем беляши при температуре 180 градусов около 30-35 минут.

Беляши домашние

Шаг 11. Беляши из дрожжевого теста в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Беляши домашние

Ленивые беляши с фаршем на сковороде

Ленивые беляши с фаршем на сковороде несложно приготовить в домашних условиях. Такое оригинальное угощение порадует нежным вкусом и невероятной сочностью. Подавайте к столу в качестве питательного перекуса, дополнив сметаной или ароматной зеленью.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сахар – 1 шепотка.
  • Фарш мясной – 200 гр.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Зелень – 5 гр.
  • Масло растительное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем кефир. Добавляем к нему куриное яйцо, сахар, соль и черный молотый перец.

Беляши домашние

Шаг 3. Взбалтываем до однородности и просеиваем сюда муку с разрыхлителем.

Беляши домашние

Шаг 4. Вымешиваем массу до исчезновения всех комочков.

Беляши домашние

Шаг 5. Приготовим начинку. Для этого соединяем мясной фарш, измельченный лук, зелень, соль и перец.

Беляши домашние

Шаг 6. Из заготовки лепим небольшие плоские котлетки.

Беляши домашние

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Вливаем сюда ложкой порционно жидкое тесто. По центру кладем начинку.

Беляши домашние

Шаг 8.  Закрываем начинку еще небольшим количеством теста.

Беляши домашние

Шаг 9. Обжариваем заготовки с обеих сторон до румянца.

Беляши домашние

Шаг 10. Ленивые беляши с фаршем на сковороде готовы. Подавайте угощение к столу!

Беляши домашние

Вак беляши в духовке

Вак беляши в духовке получаются невероятно пышными, румяными и сочными внутри. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие по достоинству оценят такой продукт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 140 гр.
  • Желток куриный – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Вода – 50 мл.

Для начинки:

  • Картофель – 3 шт.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое однородное тесто из муки, соли, тертого сливочного масла, куриных желтков, разрыхлителя и воды.

Беляши домашние

Шаг 2. Очищаем картошку и режем ее небольшими кубиками.

Беляши домашние

Шаг 3. Соединяем картофель с мясным фаршем, измельченным луком, солью и специями. Вымешиваем.

Беляши домашние

Шаг 4. Тесто раскатываем в толстую колбаску. Разрезаем ее на кусочки.

Беляши домашние

Шаг 5. Каждый кусок теста раскатываем в тонкий круг.

Беляши домашние

Шаг 6. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Беляши домашние

Шаг 7. Поднимаем края лепешки к центру, защипывая их и оставляем небольшое отверстие.

Беляши домашние

Шаг 8. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем около 40 минут при температуре 180 градусов.

Беляши домашние

Шаг 9. Вак беляши в духовке готовы. Можно пробовать!

Беляши домашние

Домашние беляши с мясом и картошкой

Домашние беляши с мясом и картошкой – вкусное и невероятно питательное угощение для всей семьи. Такой продукт можно есть просто так или подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр.
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Фарш куриный – 650 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Сода – на кончике ножа.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем кубики сливочного масла с просеянной мукой.

Беляши домашние

Шаг 2. Начинаем перетирать продукты в мелкую крошку.

Беляши домашние

Шаг 3. Добавляем соду.

Шаг 4. Дальше всыпаем немного соли по вкусу.

Беляши домашние

Шаг 5. Делаем в смеси небольшое углубление и разбиваем сюда куриные яйца.

Беляши домашние

Шаг 6. Отмеряем необходимое количество кефира.

Беляши домашние

Шаг 7. Выливаем кефир в общую массу.

Беляши домашние

Шаг 8. Замешиваем тесто и перекладываем его на рабочую поверхность, присыпанную мукой.

Беляши домашние

Шаг 9. Убираем ком теста в пакет и отправляем в холодильник.

Шаг 10. Для начинки очищаем и рубим мелким кубиком картофель. Перекладываем картошку в глубокую миску.

Беляши домашние

Шаг 11. Сюда же перекладываем фарш. Добавляем соль и черный молотый перец.

Беляши домашние

Шаг 12. Мешаем начинку до однородности.

Беляши домашние

Шаг 13. Лепим из теста колбаску и разрезаем на части.

Беляши домашние

Шаг 14. Каждую часть раскатываем в круг. По центру кладем начинку.

Беляши домашние

Шаг 15. Поднимаем края лепешки к центру, защипывая их и оставляя небольшое отверстие.

Беляши домашние

Шаг 16. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем около 45 минут при температуре 180 градусов.

Беляши домашние

Шаг 17. Домашние беляши с мясом и картошкой готовы. Угощайтесь!

Беляши домашние

Беляши на дрожжевом тесте с молоком

Беляши на дрожжевом тесте с молоком отличаются сочетанием нежного пышного теста с сочной мясной начинкой. Такое угощение послужит питательным перекусом для всей семьи. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Молоко – 1 ст.
  • Дрожжи свежие – 30 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 6 ст.л.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Для жарки:

  • Масло растительное – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем в глубокой миске мясной фарш с измельченным луком.

Беляши домашние

Шаг 2. Дополняем продукты солью, водой и перцем.

Шаг 3. Тщательно вымешиваем начинку.

Беляши домашние

Шаг 4. В отдельную миску выливаем теплое молоко. Растворяем в нем сахар и дрожжи.

Шаг 5. Оставляем опару в теплом месте, примерно, на 30 минут.

Беляши домашние

Шаг 6. Дальше опару соединяем с мукой, яйцом, растительным маслом. Добавляем разведенную в небольшом количестве воды соль.

Беляши домашние

Шаг 7. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Беляши домашние

Шаг 8. Прикрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-2 часа.

Беляши домашние

Шаг 9. Делим готовое тесто на равные по размеру шарики.

Беляши домашние

Шаг 10. Каждый шарик раскатываем в круг и наполняем начинкой. Собираем тесто по краям, оставляя небольшое отверстие вверху.

Беляши домашние

Шаг 11. Оставляем заготовки на 15-20 минут.

Беляши домашние

Шаг 12. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем беляши до яркого румянца.

Беляши домашние

Шаг 13. Беляши на дрожжевом тесте с молоком готовы. Можно угощаться!

Беляши домашние

Дрожжевые беляши на воде

Дрожжевые беляши на воде – это пышные и румяные угощения для вашего стола с сочной мясной начинкой. Такое блюдо послужит вкусным и сытным перекусом. Обязательно попробуйте приготовить беляши по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 0,3 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для жарки:

  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем пшеничную муку. Высыпаем к ней порцию сахара и соли, добавляем дрожжи. Ингредиенты между собой тщательно перемешиваем.

Беляши домашние

Шаг 3. В заготовку вливаем сначала растительное масло и теплую воду.

Беляши домашние

Шаг 4. Замешиваем дрожжевое тесто. Формируем из него шар, перекладываем в миску и на 1 час убираем в теплое место. Прикрываем полотенцем, чтобы не обветривалось.

Беляши домашние

Шаг 5. Приготовим начинку. Мясной фарш отправляем в глубокую миску. Присоединяем измельченный репчатый лук, солим и перчим.

Беляши домашние

Шаг 6. Тщательно перемешиваем начинку.

Беляши домашние

Шаг 7. Обминаем подошедшее тесто руками, делим на равные кусочки. Каждый кусочек раскатываем в круг.

Беляши домашние

Шаг 8. По центру кругов выкладываем по столовой ложке мясной начинки. Формируем беляш, соединяя края. Можно сформировать круг или треугольник.

Беляши домашние

Шаг 9. В глубокую сковороду выливаем растительное масло. Опускаем на него беляши и жарим до румянца со всех сторон.

Беляши домашние

Шаг 10. Со сковороды беляши выкладываем на бумажные салфетки или полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Беляши домашние

Шаг 11. Дрожжевые беляши на воде готовы. Можно пробовать!

Беляши домашние

Пышные беляши как пух с сухими дрожжами

Пышные беляши как пух с сухими дрожжами просто таят по рту! Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует нежным тестом и сочной питательной начинкой. Для приготовления беляшей в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Дрожжи сухие – 7 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 0,3 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для жарки:

  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим опару для теста. Смешиваем дрожжи, сахар, соль и теплую воду. Добавляем сюда около пяти столовых ложек муки. Накрываем заготовку и оставляем в теплом месте на 15-20 минут.

Беляши домашние

Шаг 2. Когда опара подойдет, вливаем растительное масло и высыпаем оставшуюся муку.

Беляши домашние

Шаг 3. Замешиваем тесто. Накрываем заготовку и убираем в теплое место на один час.

Беляши домашние

Шаг 4. Приготовим начинку. Очищенный лук измельчаем в блендере или мелко режем ножом. Соединяем фарш, лук, черный молотый перец, соль и немного холодной воды. Перемешиваем.

Беляши домашние

Шаг 5. Тесто слегка разминаем руками, выкладываем на рабочую поверхность. Разделяем на равные части, скатываем их в шарики. Оставляем их на 5-10 минут.

Беляши домашние

Шаг 6. Каждый шарик теста разминаем в лепешку. По центру каждой заготовки выкладываем начинку.

Беляши домашние

Шаг 7. Защипываем края теста, соединяем их в центре. Слегка придавливаем ладонью, формируя круглый пирожок. Выкладываем беляши швом вниз на смазанную растительным маслом поверхность.

Беляши домашние

Шаг 8. В кастрюле или глубокой сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем беляши и жарим на среднем огне до золотистого цвета.

Беляши домашние

Шаг 9. Горячие угощения перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 10. Пышные беляши как пух, с сухими дрожжами готовы. Угощайтесь!

Беляши домашние

Беляши с куриным фаршем

Беляши с куриным фаршем – это невероятно вкусное и сытное угощение для всей семьи. Такой продукт можно есть просто так или подавать вместе с горячими обеденными блюдами. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 600-700 гр.
  • Грудка куриная – 2 шт.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец красный молотый – 0,5 ч.л.
  • Молоко – 500 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разводим сухие дрожжи в теплом молоке.

Шаг 2. Сюда же добавляем соль, сахар и разбиваем куриное яйцо. Тщательно вымешиваем венчиком.

Беляши домашние

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем перемешивать.

Шаг 4. Замешиваем эластичное тесто и прикрываем его пленкой.

Шаг 5. Даем тесту подняться в теплом месте. На это уйдет, примерно, 30-60 минут.

Беляши домашние

Шаг 6. Прокручиваем куриную грудку через мясорубку.

Шаг 7. Также прокручиваем очищенный репчатый лук. Добавляем соль и перец.

Беляши домашние

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем куриную начинку.

Беляши домашние

Шаг 9. Готовое тесто делим на равные части, раскатываем их в плотные круги. По центру каждого круга выкладываем начинку.

Шаг 10. Закрываем начинку тестом, формируем аккуратные беляши.

Беляши домашние

Шаг 11. Обжариваем их до румянца на разогретом растительном масле.

Шаг 12. Беляши с куриным фаршем готовы. Можно подавать к столу!

Беляши домашние

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