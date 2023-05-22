Беляши с мясом «1 минутка». На дрожжевом заварном тесте, без расстойки. Так быстро я их ещё не готовила

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Одним из самых востребованных видов выпечки в пекарни являются мясные пироги и беляши. Многие люди не видят разницы между этими простыми мясными яствами. Однако, беляши и классические мясные пироги довольно сильно отличаются.

Дело в том, что беляши являются национальным блюдом татар. Для данного народа беляши — это символ кулинарных традиций.

В нашей стране о беляшах знают давно. При этом пик популярности произошел лишь в XX веке.
Стоит попробовать приготовить беляши дома, есть быстрый рецепт без расстойки.

Ингредиенты теста для беляшей:

  • мука — 500 г;
  • молоко — 150 мл;
  • кипяток — 150 мл;
  • сахар — ст.л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сухие дрожжи — ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш — 300 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.

Приготовление беляшей:

Необходимо измельчить через мясорубку крупные дольки репчатого лука. Луковую смесь и воду соединяем с фаршем, добавляем черный молотый перец и соль по вкусу.

Вручную надо смешать начинку, отбить. Для приготовления нужно смешать в миске с теплым молоком сухие дрожжи, сахарный песок и соль.

В отдельную тару высыпаем муку, выливаем дрожжевую жидкость и начинаем замешивать тесто. Постепенно в смесь выливаем растительное масло и кипяток. Замешивать сперва надо лопаткой, когда тесто остынет — руками.

Из теста формируем 12 колобков, заворачиваем в целлофан. Тесто не должно заветриться перед лепкой.

Каждый колобок раскатываем в толстую лепешку, в середину кладем начинку. Заворачиваем фарш в тесто, словно в мешочек и слегка придавливаем рукой.

В сковороде разогреваем растительное масло (150 мл). Выкладываем в масло беляши, обжариваем до появления золотистой корочки.

Беляши с мясом «1 минутка». На дрожжевом заварном тесте, без расстойки. Так быстро я их ещё не готовила

Сторону со швом надо жарить подольше, чтобы тесто внутри не осталось сырым.

Беляши с мясом «1 минутка». На дрожжевом заварном тесте, без расстойки. Так быстро я их ещё не готовила

Растительное масло в сковороде можно покрыть ⅔ поверхности беляша. Получаются быстрые сочные татарские мясные пирожки.

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