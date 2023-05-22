Беляши с мясом «1 минутка». На дрожжевом заварном тесте, без расстойки. Так быстро я их ещё не готовила

Одним из самых востребованных видов выпечки в пекарни являются мясные пироги и беляши. Многие люди не видят разницы между этими простыми мясными яствами. Однако, беляши и классические мясные пироги довольно сильно отличаются.

Дело в том, что беляши являются национальным блюдом татар. Для данного народа беляши — это символ кулинарных традиций.

В нашей стране о беляшах знают давно. При этом пик популярности произошел лишь в XX веке.

Стоит попробовать приготовить беляши дома, есть быстрый рецепт без расстойки.

Ингредиенты теста для беляшей:

мука — 500 г;

молоко — 150 мл;

кипяток — 150 мл;

сахар — ст.л.;

соль — ½ ч. л.;

сухие дрожжи — ст. л.;

растительное масло — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 300 г;

лук репчатый — шт.;

вода — 2 ст. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.

Приготовление беляшей:

Необходимо измельчить через мясорубку крупные дольки репчатого лука. Луковую смесь и воду соединяем с фаршем, добавляем черный молотый перец и соль по вкусу.

Вручную надо смешать начинку, отбить. Для приготовления нужно смешать в миске с теплым молоком сухие дрожжи, сахарный песок и соль.

В отдельную тару высыпаем муку, выливаем дрожжевую жидкость и начинаем замешивать тесто. Постепенно в смесь выливаем растительное масло и кипяток. Замешивать сперва надо лопаткой, когда тесто остынет — руками.

Из теста формируем 12 колобков, заворачиваем в целлофан. Тесто не должно заветриться перед лепкой.

Каждый колобок раскатываем в толстую лепешку, в середину кладем начинку. Заворачиваем фарш в тесто, словно в мешочек и слегка придавливаем рукой.

В сковороде разогреваем растительное масло (150 мл). Выкладываем в масло беляши, обжариваем до появления золотистой корочки.

Сторону со швом надо жарить подольше, чтобы тесто внутри не осталось сырым.

Растительное масло в сковороде можно покрыть ⅔ поверхности беляша. Получаются быстрые сочные татарские мясные пирожки.