Беляши с мясом «1 минутка». На дрожжевом заварном тесте, без расстойки. Так быстро я их ещё не готовила

Одним из самых востребованных видов выпечки в пекарни являются мясные пироги и беляши. Многие люди не видят разницы между этими простыми мясными яствами. Однако, беляши и классические мясные пироги довольно сильно отличаются.
Дело в том, что беляши являются национальным блюдом татар. Для данного народа беляши — это символ кулинарных традиций.
В нашей стране о беляшах знают давно. При этом пик популярности произошел лишь в XX веке.
Стоит попробовать приготовить беляши дома, есть быстрый рецепт без расстойки.
Ингредиенты теста для беляшей:
- мука — 500 г;
- молоко — 150 мл;
- кипяток — 150 мл;
- сахар — ст.л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сухие дрожжи — ст. л.;
- растительное масло — 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш — 300 г;
- лук репчатый — шт.;
- вода — 2 ст. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.
Приготовление беляшей:
Необходимо измельчить через мясорубку крупные дольки репчатого лука. Луковую смесь и воду соединяем с фаршем, добавляем черный молотый перец и соль по вкусу.
Вручную надо смешать начинку, отбить. Для приготовления нужно смешать в миске с теплым молоком сухие дрожжи, сахарный песок и соль.
В отдельную тару высыпаем муку, выливаем дрожжевую жидкость и начинаем замешивать тесто. Постепенно в смесь выливаем растительное масло и кипяток. Замешивать сперва надо лопаткой, когда тесто остынет — руками.
Из теста формируем 12 колобков, заворачиваем в целлофан. Тесто не должно заветриться перед лепкой.
Каждый колобок раскатываем в толстую лепешку, в середину кладем начинку. Заворачиваем фарш в тесто, словно в мешочек и слегка придавливаем рукой.
В сковороде разогреваем растительное масло (150 мл). Выкладываем в масло беляши, обжариваем до появления золотистой корочки.
Сторону со швом надо жарить подольше, чтобы тесто внутри не осталось сырым.
Растительное масло в сковороде можно покрыть ⅔ поверхности беляша. Получаются быстрые сочные татарские мясные пирожки.