Описание приготовления:

Попробуйте испечь сочные блины на завтрак или в полдник, созвав всю семью на чаепитие. Из блинов можно приготовить замечательный блинный торт или заморозить их с начинкой: творогом, сгущенкой и т.д.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Белок куриного яйца 2 Штуки

Молоко 350 Миллилитров (любой жирности)

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Мука пшеничная 100 Грамм

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

192 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белые блины»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно заменить молоко кефиром или ряженкой, но тогда их нужно будет чуть разбавить водой до жидкого состояния.

Разделите куриные яйца, отделив белки от желтков. Белки выложите в глубокую емкость, а желтки используйте для другого рецепта. В емкость к белкам всыпьте сахарный песок и соль, взбейте все примерно 2-3 минуты. Можно добавить и ванильный сахар.

Влейте молоко любой жирности и перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и аккуратно вмешайте ее в жидкую массу, не взбивая. Оставьте тесто в покое на 15 минут для активации клейковины.

Влейте растительное масло без аромата и перемешайте.

Прогрейте сковороду на плите и смажьте ее дно и бока в первый раз растительным маслом. Влейте половину половника теста и округлите. Обжарьте блин по минуте с каждой стороны. Имейте в виду, что он получается мягким по краям и нужно будет его приподнимать, чтобы перевернуть.

Испеченный блин выложите на тарелку и испеките таким образом и остальные блины. Подайте их к столу теплыми с вареньем и ароматным чаем, кофе.