Белые грибы на зиму – это королевская закуска для вашего стола, которая разнообразит как домашнее, так и праздничное меню. Такое угощение можно просто есть с хлебом или добавлять в различные салаты. Для приготовления на длительное хранение используйте подборку из десяти простых рецептов заготовок с пошаговыми фотографиями.

Маринованные белые грибы с уксусом на зиму

Маринованные белые грибы с уксусом на зиму порадуют вас и ваших близких за столом. Заготовку можно подавать как самостоятельную холодную закуску или подавать с гарнирами. Чтобы быстро и вкусно приготовить белые грибы в домашних условиях, воспользуйтесь нашим пошаговым рецептом.

Ингредиенты –+0.5 л.

Белые грибы ½ кг

Вода 250 мл.

Соль 10 гр.

Сахар-песок 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 30 мл.

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошком 3 шт.

Перец чёрный горошек 4 шт.

Шаги 70 мин.

Как заготовить белые грибы на зиму в банках? Сперва подготовим все ингредиенты. Грибы перебираем и хорошо промываем под водой. Крупные экземпляры необходимо разделить на части. Мелкие можно оставить целыми. Складываем грибы в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения и отбрасываем на дуршлаг. Снова заливаем водой, дополняем небольшим количеством соли, уксуса и варим 20 минут. Когда грибы опустятся на дно кастрюли, значит они сварились. Приготовим маринад. Кипятим около 5 минут воду с солью сахаром, специями и уксусом. Выкладываем грибы в стерилизованную банку. Заливаем маринадом. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания. Маринованные белые грибы с уксусом на зиму готовы. Можно уносить на хранение.

Белые грибы с луком на зиму в банках

Белые грибы с луком на зиму в банках выходят невероятно хрустящими и насыщенными по вкусу. Ароматное угощение станет настоящим украшением вашего стола. Подавайте грибы с горячими гарнирами или просто ешьте с хлебом. Для заготовки используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Соль – 2 ч.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Лист лавровый – 2 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Перец черный горошек – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления белых грибов с луком на зиму в банках.

Шаг 2. Грибы перебиваем, обрезаем корешки. Выкладываем в дуршлаг и хорошо промываем, опуская несколько раз в воду. Даем воде стечь. Крупные грибы разрезаем пополам, мелкие оставляем целыми.

Шаг 3. Подготовленные грибы отвариваем в воде около 40 минут, отправляем на дуршлаг, даем стечь воде. Затем промываем отваренный продукт под проточной водой.

Шаг 4. Лук очищаем и нарезаем кольцами. Грибы и лук выкладываем слоями в сухие стерилизованные банки.

Шаг 5. Готовим маринад. В удобную кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, лавровый лист, гвоздику, горошины перца и доводим содержимое до кипения. Затем выливаем уксус и снова доводим до кипения.

Шаг 6. Заливаем маринадом грибы, накрываем банки крышками и стерилизуем в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 25 минут после закипания воды. После стерилизации банки герметично закрываем, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Шаг 7. Белые грибы с луком на зиму в банках готовы. Убирайте заготовки на хранение!

Икра из белых грибов на зиму

Икра из белых грибов на зиму порадует вас интересным вкусом и несложным кулинарным процессом. Такой продукт можно намазывать на хлеб или подавать к столу в качестве аппетитного дополнения к горячим блюдам. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы белые (ножки) – 3 кг.

Соль – 3-4 ст.л.

Чеснок – 300 гр.

Масло растительное – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить икру из белых грибов на зиму, подготовим нужные ингредиенты. Перебираем грибы, срезаем с них ножки.

Шаг 2. Ножки очищаем и промываем.

Шаг 3. Складываем продукт в таз, заливаем водой и посыпаем солью. Кипятим и варим до тех пор, пока грибы не станут тонуть. Обязательно убираем пену.

Шаг 4. Грибы отбрасываем на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Шаг 5. Если есть время, оставьте продукт стекать от воды на сутки. Так ваша икра выйдет более качественной и вкусной.

Шаг 6. Прокручиваем отварные грибные ножки через мясорубку.

Шаг 7. С полученной массы сливаем весь сок. Добавляем сюда измельченный чеснок. Его так же можно прокрутить через мясорубку.

Шаг 8. Выкладываем массу в кастрюлю с толстым дном или казан. Предварительно выливаем сюда растительное масло. Прогреваем продукт на небольшом огне и после тушим не менее 20 минут, после закипания, периодически помешивая.

Шаг 9. Раскладываем угощение по стерилизованным бакам. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 10. Икра из белых грибов на зиму готова. Убирайте на хранение!

Засолка белого гриба

Засолка белого гриба – увлекательное домашние занятие для любителей аппетитных заготовок. Дополните полки вашей кладовой интересным угощением. Для соления используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 2 кг.

Соль – 320 гр.

Лист дуба – 5 шт.

Лист вишни – 5 шт.

Лист смородины – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для засолки белого гриба обмеряем два килограмма аккуратных свежих грибов.

Шаг 2. Перебираем их, очищаем и хорошо промываем. Даем обсохнуть.

Шаг 3. Все грибы разделываем на пластинки.

Шаг 4. Складываем кусочки в большую емкость и засыпаем солью. Хорошо перемешиваем содержимое руками.

Шаг 5. Стерилизуем и обсушиваем банки.

Шаг 6. Грибы очень плотно укладываем в банки. Между грибными слоями раскладываем листья. Посыпаем содержимое солью, закрываем крышками и убираем в прохладное помещение на 1,5-2 месяца.

Шаг 7. Засолка белого гриба завершена. Храните в прохладном месте!

Как заморозить белые грибы в морозилке

Как заморозить белые грибы в морозилке, рассказываем в проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Заготовленный продукт вы можете использовать в любое время года. Например, замороженные грибы можно жарить, тушить или добавлять в супы. Берите простую идею на заметку!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Грибы белые – 0,8 кг.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся простой инструкцией, как заморозить белые грибы в морозилке. В первую очередь перебираем и промываем грибы.

Шаг 2. Делим их на крупные части.

Шаг 3. Кипятим воду с солью и погружаем в нее белые грибы. Варим около 15-20 минут после закипания воды.

Шаг 4. После варки отбрасываем продукт на сито. Даем им полностью остыть.

Шаг 5. Перекладываем грибы в контейнер тонким слоем.

Шаг 6. Закрываем пищевой пленкой или пакетом.

Шаг 7. Убираем на хранение в морозильную камеру.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как заморозить белые грибы в морозилке. Рекомендуем попробовать.

Белые грибы на зиму без уксуса

Белые грибы на зиму без уксуса – это аппетитная и яркая домашняя заготовка. Готовый продукт можно подавать в качестве холодной закуски, дополнив хлебом, луком или зеленью. Для приготовления на длительное хранение воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 0,8 кг.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Соль – 30 гр.

Сахар – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество основного продукта для заготовки белых грибов на зиму без уксуса.

Шаг 2. Перебираем и очищаем грибы. Можно вымочить их в воде один час. После промываем и разрезаем на части.

Шаг 3. Складываем ингредиент в кастрюлю, заливаем водой и дополняем солью (1 ч.л.). Кипятим и после варим 20 минут, постоянно убирая пену. После отбрасываем на дуршлаг, промываем и варим еще два раза по 30 минут. Каждый раз добавляем чайную ложкой соли.

Шаг 4. Приготовим маринад. Кипятим воду с солью, сахаром и специями. Добавляем лимонную кислоту.

Шаг 5. Шумовкой перекладываем отварные грибы в стерилизованные банки.

Шаг 6. Заливаем их маринадом. Закрываем ошпаренными крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Белые грибы на зиму без уксуса готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Белые грибы с чесноком на зиму

Белые грибы с чесноком на зиму порадуют вас не только удивительным вкусом, но и ярким аппетитным ароматом. Такая заготовка послужит отличной закуской для вашего праздничного или домашнего стола. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,2 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Вода – 1 л.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Морковь – 40 гр.

Лук репчатый – 40 гр.

Укроп – 1 ветка.

Для маринада:

Вода – 2 ст.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки белых грибов с чесноком на зиму подготовим основной ингредиент.

Шаг 2. Очищаем и промываем грибы.

Шаг 3. Хорошо зачищаем ножки белого гриба.

Шаг 4. Дальше разделяем продукт на части.

Шаг 5. Отвариваем грибы в подсоленной кипящей воде.

Шаг 6. Сюда вливаем лимонный сок с одного лимона. Кипятим грибы около 5 минут на небольшом огне.

Шаг 7. Отбрасываем на сито, даем стечь воде.

Шаг 8. В чистые стерилизованные банки раскладываем грибы, зубчики чеснока, кусочки лука, моркови, лавровые листья и горошины перцев. Дополняем укропом.

Шаг 9. Кипятим маринад из воды, соли и сахара. В конце выливаем уксус. Заливаем маринадом грибы в банках.

Шаг 10. Стерилизуем заготовки в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, с кипящей водой около 10 минут. После закатываем крышками и остужаем.

Шаг 11. Белые грибы с чесноком на зиму готовы. Убирайте на хранение!

Маринованные белые грибы с маслом

Маринованные белые грибы с маслом отличаются насыщенным вкусом и питательностью. Если вы хотите разнообразить меню домашних заготовок, то эта кулинарная идея вам точно придется по душе. Берите на заметку пошаговый рецепт с фотографиями и приступайте к приготовлению грибов на длительное хранение.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 0,5 кг.

Гвоздика – 3 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 500 мл.

Сахар – 0,5 ч.л.

Уксус 9% – 60 мл.

Кислота лимонная/лимонный сок – 1 щепотка./1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки маринованных белых грибов с маслом.

Шаг 2. Перебираем, очищаем и хорошо промываем белые грибы. Крупные экземпляры можно разрезать на части. Заливаем их водой, дополняем солью (0,5 ч.л.) и лимонной кислотой. Доводим до кипения и после варим около 30 минут.

Шаг 3. В это время займемся маринадом. Доводим до кипения 500 мл воды с зубчиками чеснока, специями, сахаром и оставшейся солью. В конце вливаем столовый уксус.

Шаг 4. Стерилизуем банки с крышками любым удобным способом.

Шаг 5. В подготовленные банки выкладываем немного колечек репчатого лука.

Шаг 6. Отварные белые грибы отбрасываем на сито, даем стечь воде и промываем в чистой воде.

Шаг 7. Раскладываем грибы по банкам.

Шаг 8. Заливаем их маринадом. Вливаем по одной столовой ложке растительного масла на банку объемом 250 мл.

Шаг 9. Наполненные банки ставим в кастрюлю с водой. На дно стелем полотенце или подставку. После закипания воды стерилизуем заготовки 30 минут.

Шаг 10. Достаем заготовки из воды и укупориваем крышками.

Шаг 11. Переворачиваем вверх дном, укрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Маринованные белые грибы с маслом готовы. Убирайте на хранение.

Белые грибы на зиму с лимонной кислотой

Белые грибы на зиму с лимонной кислотой – это вкусная и несложная в исполнении заготовка для длительного хранения. Любители грибов точно не смогут устоять. Подавайте готовый продукт в качестве самостоятельной закуски или вместе с горячими гарнирами. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы белые отварные – 1 кг.

Вода – 0,5 л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Гвоздика – 6 шт.

Уксус 9% – 50 мл.

Кислота лимонная – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим белые грибы на зиму с лимонной кислотой. Сперва выбираем грибы. Рассчитывайте так, чтобы в отварном виде получился один килограмм.

Шаг 2. Перебираем, очищаем и промываем грибы.

Шаг 3. Разрезаем их на части и отправляем в кастрюлю.

Шаг 4. Заливаем водой и отвариваем после кипения 10 минут. Затем добавляем лимонную кислоту и варим еще 40 минут. В процессе нужно убирать пену. С добавлением кислоты грибы станут более привлекательными – аккуратными и светлыми.

Шаг 5. Отбрасываем отварные грибы на дуршлаг, даем стечь воде.

Шаг 6. В другой кастрюле кипятим маринад из воды, соли, сахара и специй. Опускаем в него грибы, варим 5 минут и вливаем уксус.

Шаг 7. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 8. Белые грибы на зиму с лимонной кислотой готовы. Можно убирать на хранение в холодильник.

Жареные белые грибы на зиму

Жареные белые грибы на зиму – это оригинальное угощение, которое ярко разнообразит меню домашних заготовок. Интересная грибная закуска никого не оставит равнодушной. Кроме того, такое угощение выйдет очень питательным и аппетитным. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 1 кг.

Масло растительное – 300 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество основного ингредиента для заготовки жареных белых грибов на зиму.

Шаг 2. Перебираем, чистим и промываем грибы.

Шаг 3. Разделываем их на небольшие ломтики.

Шаг 4. Разогреваем сковороду. Вливаем сюда больше половины растительного масла. Выкладываем грибы и солим их.

Шаг 5. Жарим на слабом огне 1 час под крышкой, периодически помешивая. После грибы раскладываем по стерилизованным банкам.

Шаг 6. Кипятим сливочное масло с оставшимся растительным. Заливаем этой смесью грибы. Закрываем банки капроновыми крышками и даем полностью остыть. Храним в холодильнике. Если хотите закрыть металлической крышкой и хранить в погребе, то заготовки простерилизуйте в кипящей воде 1 час.

Шаг 7. Жареные белые грибы на зиму готовы. Убирайте на хранение!