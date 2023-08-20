Описание приготовления:

С таким соусом прекрасно сочетается паста, креветки, биточки и котлеты, в нем можно запекать отварной картофель. Соус лучше всего готовить перед использованием, но и заранее его можно сделать. Хранится такой соус в холодильнике нескольких часов, но необходимо положить на его поверхность пленку, чтобы он не заветрелся, и не образовалась корка.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Соусы / Сливочный соус

Состав / Ингредиенты:

Сливки 250 Миллилитров (20% жирности)

Масло сливочнoe 50 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Розмарин 1 Штука

Количество порций 1

Калорийность

209 ккал

Калорийность

3 г

Белки

19 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белый сливочный соус»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления белого сливочного соуса.

В сотейник с толстым дном выложите сливочное масло и растопите на среднем огне. Влейте сливки и убавьте огонь. Варите соус в течение 7 минут, перемешивая.

Добавьте в соус розмарин и раздавленный ножом чеснок. Варите соус еще 2 минуты. Снимите сотейник с огня, процедите и подавайте.

Приятного аппетита!