Описание приготовления:
С таким соусом прекрасно сочетается паста, креветки, биточки и котлеты, в нем можно запекать отварной картофель. Соус лучше всего готовить перед использованием, но и заранее его можно сделать. Хранится такой соус в холодильнике нескольких часов, но необходимо положить на его поверхность пленку, чтобы он не заветрелся, и не образовалась корка.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Соусы / Сливочный соус
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 250 Миллилитров (20% жирности)
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Розмарин 1 Штука
Количество порций 1
Калорийность
209 ккал
Калорийность
3 г
Белки
19 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Белый сливочный соус»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления белого сливочного соуса.
В сотейник с толстым дном выложите сливочное масло и растопите на среднем огне. Влейте сливки и убавьте огонь. Варите соус в течение 7 минут, перемешивая.
Добавьте в соус розмарин и раздавленный ножом чеснок. Варите соус еще 2 минуты. Снимите сотейник с огня, процедите и подавайте.
Приятного аппетита!