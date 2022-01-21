Беременная женщина пострадала на трассе «Таврида» в ДТП

В результате ДТП на трассе «Таврида» в Белогорском районе полуострова беременная женщина травмировалась, передает пресс-служба МЧС РК.

Грузовой автомобиль насмерть сбил 29-летнего мужчину в Евпатории Авария произошла с участием легкового авто Lada Priora и грузового автомобиля «Газель» в пятницу утром в районе поселка Зуя. В результате ДТП беременная пассажирка оказалась зажата в искореженном автомобиле.

«Сотрудниками «Крым-Спас» пострадавшая пассажирка была деблокирована», — добавили в ведомстве.