Беременная женщина пострадала в ДТП на трассе «Таврида»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В Белогорском районе произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Потребовалась помощь спасателей в освобождении из автомобиля беременной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ДТП произошло утром 21 января на 166 километре трассы «Таврида» в Белогорском районе. Прибывшие на место спасатели определили, что водитель автомобиля «Lada Priora» допустил столкновение с «Газелью». В легковом автомобиле оказалась заблокирована беременная женщина.

Специалисты Белогорского отделения «КРЫМ-СПАС» освободили пострадавшую, при помощи спинального щита извлекли из автомобиля и передали докторам скорой помощи.