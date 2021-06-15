Бережем природу и покупаем искусственную елку

Немаловажную роль в домашнем уюте играет всевозможный праздничный декор. Украшать дома и квартиры любят и взрослые, и дети. Праздничное декорирование давно вошло в традицию и предполагает, как уличный декор, так и праздничное оформление внутри помещений. Поскольку в данной статье мы говорим о домашнем уюте и простых секретах для его создания, рассмотрим варианты изготовления праздничных украшений своими руками. Сегодня многие желают купить литую елку недорого, поскольку это удобно и выгодно. Вам не нужно из года в год выделять финансы на покупку настоящей елки, где цена перед праздниками новогодними максимально запредельная. К тому же по окончанию праздников настоящую елку нужно правильно утилизировать и убрать в комнате опавшие иголки. С искусственной таких проблем нет!

Для того, чтобы ускорить процесс изготовления бантиков, и чтобы сами бантики получались красивыми и ровными, используйте специальные шаблоны для бантиков из фоамирана.

Также вы можете изготовить традиционное новогоднее украшение – новогодний венок на дверь. Для его изготовления вам понадобится основа дня венка. Такие основы делают из пенопласта (кольца из пенопласта), из веток лозы, из сена, из искусственной хвои. Основу для венка также можно изготовить самостоятельно из плотного картона. Чем украсить венок? Безусловно, это могут быть сосновые шишки, искусственные ветки елки, колокольчики, ягоды калины, искусственные фрукты и овощи, бантики, искусственные цветы пуансеттии, цитрусовые дольки, веточки и многое другое. По такому же принципу можно изготовить праздничные хвойные гирлянды, подсвечники, декор для подоконников, букетики для сервировки стола.

Также вы можете изготовить различный подвесной декор, настольные сувениры, новогоднюю флористику, елочные шарики и тому подобное. Например, сделайте оригинальный новогодний топиарий. В качестве основы используйте заготовки из пенопласта в виде шариков разных диаметров. Для декора используйте сизаль, искусственные цветочки, бусины, маленькие пенопластовые шарики, снежинки, шишки, ягоды, бантики и другой декор.

Для работы над новогодним декором вам не нужно покупать какие-то специальные инструменты или дорогие материалы. Все необходимое, наверняка, найдется у вас дома: ножницы, бумага, ткань, ленты, клеевой пистолет, нитки с иголками, пуговицы, шнуры. Купить литую елку можно по доступным ценам в интернет магазине Елка.бел.