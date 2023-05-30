Описание приготовления:
Если не говорить, из чего приготовлен шницель, никто даже не подумает, что это вымя. По структуре шницель получается плотным и мягким одновременно, с хрустящей корочкой. Подавать его можно с любым гарниром или просто с овощным салатом и зеленью.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке / Шницель
География кухни: Немецкая / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Вымя 500 Грамм
- Вода 2 Литра
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец черный горошком 6 Штук
- Лаврвый лист 1 Штука
- Мука По вкусу
- Яйцo 1 Штука
- Сухари панировочные По вкусу
- Соль По вкусу
- Масло растительное 3 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 3
Калорийность
43 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Берлинский шницель»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления берлинского шницеля.
Вымя вымойте и залейте водой, доведите до кипения. Воду слейте, вымя промойте и верните в кастрюлю. Добавьте перец горошком, разрезанную луковицу, лавровый лист и влейте воду. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения, посолите и варите в течение 3-4 часов. Вымя должно стать мягким.
Мягкое вымя извлеките из бульона, остудите и нарежьте на куски толщиной 0.5 сантиметра.
Каждый кусок вымени обваляйте в муке.
В миску разбейте яйцо и перемешайте. Окуните в яйцо кусочки в муке, чтобы полностью покрыть яичной массой.
Запанируйте куски в панировочных сухарях и обжарьте на сковороде в горячем масле на среднем огне до румяной корочки. Снимите берлинский шницель со сковороды и подавайте к столу.
Приятного аппетита!