Описание приготовления:

Если не говорить, из чего приготовлен шницель, никто даже не подумает, что это вымя. По структуре шницель получается плотным и мягким одновременно, с хрустящей корочкой. Подавать его можно с любым гарниром или просто с овощным салатом и зеленью.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке / Шницель

География кухни: Немецкая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Вымя 500 Грамм

Вода 2 Литра

Лук репчатый 1 Штука

Перец черный горошком 6 Штук

Лаврвый лист 1 Штука

Мука По вкусу

Яйцo 1 Штука

Сухари панировочные По вкусу

Соль По вкусу

Масло растительное 3 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 3

Калорийность

43 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Берлинский шницель»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления берлинского шницеля.

Вымя вымойте и залейте водой, доведите до кипения. Воду слейте, вымя промойте и верните в кастрюлю. Добавьте перец горошком, разрезанную луковицу, лавровый лист и влейте воду. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения, посолите и варите в течение 3-4 часов. Вымя должно стать мягким.

Мягкое вымя извлеките из бульона, остудите и нарежьте на куски толщиной 0.5 сантиметра.

Каждый кусок вымени обваляйте в муке.

В миску разбейте яйцо и перемешайте. Окуните в яйцо кусочки в муке, чтобы полностью покрыть яичной массой.

Запанируйте куски в панировочных сухарях и обжарьте на сковороде в горячем масле на среднем огне до румяной корочки. Снимите берлинский шницель со сковороды и подавайте к столу.

Приятного аппетита!