Берлинское печенье. Вкусный и нежный рецепт

Печенье за всю историю своего существования выполняло довольно много функций. Например, в XVIII веке печеньем закусывали крепкие напитки. В основном, этот десерт подавали на балы для того, чтобы закусывать вино.

Позднее данная закуска перестала быть значимой для дворян. Печенье перестало иметь элитарный характер во времена СССР.

Появилось много обычного печенья, для народа. При этом люди продолжали искать новое видение этого блюда.

Расскажем о том, как приготовить берлинское печенье.

Ингредиенты для берлинского печенья:

мука — 330 г;

разрыхлитель — ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 120 г;

соль — щепотка;

желтки — 2 шт.;

сметана — 160 г;

белки — 2 шт.;

ванильный сахар — 2 ч.л.;

орехи — 100 г;

клюква — 50 г.

Приготовление берлинского печенья:

Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем, 40 граммами сахарного песка и солью. Добавляем в сыпучие продукты холодное сливочное масло, быстро перетираем его в крошку.

В сливочной крошке делаем углубление, куда вливаем сметану, добавляем желтки. Лопаткой, а затем руками замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Тесто накрываем целлофаном и убираем в холодильник. Для приготовления начинки измельчаем в блендере орехи. В миску с белками высыпаем три столовые ложки сахара, взбиваем до состояния белой однородной массы.

После высыпания всего сахара в белки, взбиваем массу до пышных глянцевых пиков. На столе раскатываем тесто тонким слоем (5 мм), выкладываем на тесто слой меренги.

Посыпаем слой меренги ореховой крошкой и клюквой.

Сворачиваем пласт в рулет, нарезаем на небольшие порции толщиной 3-4 см.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность будущее печенье разрезом вверх. Выпекаем печенье 25 минут при 200 градусах.

Для этого печенья рекомендуется использовать грецкие орехи. Также в качестве начинки подходят цукаты, изюм и другие сухофрукты.